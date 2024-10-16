Хавьер Фернандес примет участие в шоу Евгения Плющенко в Казахстане.

Шоу «Сказки Евгения Плющенко» пройдет 30 ноября в Астане и 1 декабря – в Алматы.

Двукратный чемпион мира Фернандес указан среди участников шоу на сайте по продаже билетов Sxodim.com.