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В окружении Мбаппе убедились, что Килиан является подозреваемым по делу об изнасиловании, но сохраняют спокойствие

В окружении Килиана Мбаппе убедились, что футболиста подозревают в преступлении.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».

Сегодня шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

По информации RMC Sport, в окружении футболиста теперь уверены, что именно Килиан является подозреваемым по этому делу. При этом люди из близкого круга игрока спокойны, хотя и осознают, что им предстоит «долгий, утомительный и неблагоприятный с точки зрения имиджа» процесс.

Шведская журналистка Кранц подтвердила, что Мбаппе подозревают в изнасиловании. Адвокат игрока говорила, что «не знает, на кого подана жалоба»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
происшествия
logoКилиан Мбаппе
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