Гаджиев о шутке Черчесова про казахский язык: «Это провокация со стороны журналиста – Станислав Саламович ответил так же жестко. Матч был проигран – отсюда все и начинается»
Напомним, после матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
Казахстанская федерация футбола оштрафовала Черчесова на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.
– Это провокация со стороны журналиста. На чем она базируется, я не знаю. Незнание языка серьезно задевает общественность и официальных лиц.
Конечно, нужно посмотреть условия контракта – есть ли там пункт о том, что Черчесов обязан выучить язык. Хиддинк сколько лет у нас проработал и как не говорил по-русски, так и не заговорил до самого отъезда. Когда тренер работает в другой стране и учит ее язык – это неплохо, но не всегда возможно. В каких-то случаях это нужно прописывать в договоре. Если такого пункта нет, то и вопросы такие ему задавать не стоит.
Понятно, что Станислав Саламович должен быть готов к ответу в таких ситуациях, но мне кажется, что его ответ совершенно адекватен вопросу. Вопрос был жестким, потому что Станислав Саламович не понимал языка, и таким же жестким был ответ.
– Станислав Саламович мог бы ответить, например, на осетинском и перевести все в шутку. Почему не сделал этого?
– Игра была проиграна – отсюда все и начинается. Если бы одержали победу, этого вопроса с подковыркой не было бы. Что касается ответа на осетинском, там было немного времени, чтобы это обдумать.
Такие ситуации часты и не раз выводили тренеров из себя, даже таких маститых, как Фергюсон, которому чего только ни говорили журналисты на начальном этапе работы в «Манчестере» («Манчестер Юнайтед» – Спортс’‘). Из-за этого он к прессе относился жестковато.
Хочу сказать только, что в этой истории нет ничего нового. Саламычу хочется пожелать терпения и быть готовым к продолжению подобных вещей. Что касается федерации футбола Казахстана, думаю, они вместе с Черчесовым обсудят это. Не знаю, найдут ли точки соприкосновения.
За то время, пока сборной Казахстана руководил Магомед Адиев, команда выступила выше своих возможностей, но такое не может продолжаться всегда. Бывают спады, а для того, чтобы играть стабильно, нужно иметь другой класс игроков. Я знаю, что в Казахстане сейчас много внимания уделяется молодежным турнирам, подготовке резерва. У них есть талантливая молодежь, и в конечном итоге есть все шансы со временем выйти на другой уровень.
Если Саламович со временем выучит язык, несмотря на то, что была такая полемика, и если у него даже нет такого пункта в договоре, это будет хорошо. Каждый народ хочет, чтобы люди, которые к ним приезжают, говорили на их языке. Многие даже обижаются, когда не говорят на их родном языке, – сказал президент махачкалинского «Динамо».
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