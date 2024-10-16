  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гаджиев о шутке Черчесова про казахский язык: «Это провокация со стороны журналиста – Станислав Саламович ответил так же жестко. Матч был проигран – отсюда все и начинается»
20

Гаджиев о шутке Черчесова про казахский язык: «Это провокация со стороны журналиста – Станислав Саламович ответил так же жестко. Матч был проигран – отсюда все и начинается»

Гаджи Гаджиев высказался о шутке Станислава Черчесова про казахский язык.

Напомним, после матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Казахстанская федерация футбола оштрафовала Черчесова на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.

– Это провокация со стороны журналиста. На чем она базируется, я не знаю. Незнание языка серьезно задевает общественность и официальных лиц.

Конечно, нужно посмотреть условия контракта – есть ли там пункт о том, что Черчесов обязан выучить язык. Хиддинк сколько лет у нас проработал и как не говорил по-русски, так и не заговорил до самого отъезда. Когда тренер работает в другой стране и учит ее язык – это неплохо, но не всегда возможно. В каких-то случаях это нужно прописывать в договоре. Если такого пункта нет, то и вопросы такие ему задавать не стоит.

Понятно, что Станислав Саламович должен быть готов к ответу в таких ситуациях, но мне кажется, что его ответ совершенно адекватен вопросу. Вопрос был жестким, потому что Станислав Саламович не понимал языка, и таким же жестким был ответ.

– Станислав Саламович мог бы ответить, например, на осетинском и перевести все в шутку. Почему не сделал этого?

– Игра была проиграна – отсюда все и начинается. Если бы одержали победу, этого вопроса с подковыркой не было бы. Что касается ответа на осетинском, там было немного времени, чтобы это обдумать.

Такие ситуации часты и не раз выводили тренеров из себя, даже таких маститых, как Фергюсон, которому чего только ни говорили журналисты на начальном этапе работы в «Манчестере» («Манчестер Юнайтед» – Спортс’‘). Из-за этого он к прессе относился жестковато.

Хочу сказать только, что в этой истории нет ничего нового. Саламычу хочется пожелать терпения и быть готовым к продолжению подобных вещей. Что касается федерации футбола Казахстана, думаю, они вместе с Черчесовым обсудят это. Не знаю, найдут ли точки соприкосновения.

За то время, пока сборной Казахстана руководил Магомед Адиев, команда выступила выше своих возможностей, но такое не может продолжаться всегда. Бывают спады, а для того, чтобы играть стабильно, нужно иметь другой класс игроков. Я знаю, что в Казахстане сейчас много внимания уделяется молодежным турнирам, подготовке резерва. У них есть талантливая молодежь, и в конечном итоге есть все шансы со временем выйти на другой уровень.

Если Саламович со временем выучит язык, несмотря на то, что была такая полемика, и если у него даже нет такого пункта в договоре, это будет хорошо. Каждый народ хочет, чтобы люди, которые к ним приезжают, говорили на их языке. Многие даже обижаются, когда не говорят на их родном языке, – сказал президент махачкалинского «Динамо».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoГус Хиддинк
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoсборная Казахстана по футболу
logoГаджи Муслимович Гаджиев
logoМагомед Адиев
logoДинамо Махачкала
logoSports – Казахстан
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ловчев о шутке Черчесова про казахский язык: «Обыграли бы Словению, никто бы и не заметил. Стас за словом в карман не полезет, ни с кем заигрывать не будет»
526 минут назад
Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык: «Его юмор выходит за рамки. Мы провели беседу, объяснили приоритет государственного языка»
124сегодня, 13:39
Минспорта Казахстана: «Черчесов, предположительно, оскорбил казахский язык. Потребовали провести разъяснительную работу с тренером о необходимости уважения к нему»
259вчера, 14:36
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«ПСЖ» повторно обвинили в этнической дискриминации молодых игроков – в личных делах были пометки «француз», «африканец», «магрибинец». В 2019-м клуб штрафовали на 100 тысяч евро
830 минут назад
Игроки «Кастильи» Рауля получили 62 травмы с начала сезона. У команды лишь 1 победа в 8 матчах
736 минут назад
Дэдпул Рейнольдс или Галицкий – кто автор цитаты про свой клуб?
51 минуту назадСпецпроект
«ПСЖ» показал интервью Мбаппе о соглашении с клубом в качестве доказательства по делу о выплате 55 млн евро
1355 минут назад
Левандовски избежал травмы в матче с Хорватией, у него только ушиб колена. Форвард «Барсы» сыграет с «Севильей»
7сегодня, 16:47
Слуцкий про новый формат ЛЧ: «Плюс для больших команд – есть право на ошибку. Это расслабляет, но и дает большое количество топовых матчей. Их смотрят все, независимо от стадии»
6сегодня, 16:40
Канчельскис о том, что «МЮ» запретил Фергюсону заходить в раздевалку: «Американцы – тупые бараны, пришли и развалили клуб. Это все от тен Хага – команда уже на 14-м месте, а он все прячется»
30сегодня, 16:39
«Зенит» сыграет с «Фенербахче» Моуринью в ноябре во время паузы сборных
14сегодня, 16:39
Мбаппе и Винисиус приняли участие в обеих тренировках «Реала» сегодня. Милитао готов к матчу с «Сельтой», участие Куртуа под вопросом
2сегодня, 16:25
Глава спортивного совета Испании поддержал закрытие стадиона «Атлетико» за поведение фанатов в дерби: «Соразмерное наказание. Насилие несовместимо со спортом, мы должны работать над его искоренением»
19сегодня, 16:07
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер о Тухеле в сборной Англии: «Команду должен возглавлять англичанин – это мое мнение. Но я не самый патриотичный человек, меня это не беспокоит»
2 минуты назад
Иско о приступе эпилепсии пару лет назад: «Это произошло, когда я спал, с тех пор пью таблетки. Нужно заботиться о питании и отдыхе с самого детства»
7 минут назад
Ловчев о шутке Черчесова про казахский язык: «Обыграли бы Словению, никто бы и не заметил. Стас за словом в карман не полезет, ни с кем заигрывать не будет»
526 минут назад
Медведев о товарищеских матчах «Зенита»: «Переговоры с «Фенербахче» на продвинутой стадии, игра пройдет в Стамбуле в ноябре. Есть кандидаты на март из разных стран»
141 минуту назад
Вьештица о Дзюбе: «Он станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола, уверен. Желаю всем такой карьеры»
51 минуту назад
«Если бы я тратил все заработанное, то сейчас был бы гол как сокол, как некоторые мои партнеры по команде. Но я решил откладывать». Канисарес о деньгах
352 минуты назад
«Люди из Мюнхена предлагают вариант ребрендинга. Что думаете?🤔». Телеграм РПЛ пошутил про новую эмблему «Баварии»
6сегодня, 16:51Фото
Фонбет Кубок России. Путь регионов. «Тюмень» выбила «Аланию» по пенальти, «Сочи» играет с «Волгой», «Торпедо» против «Балтики»
5сегодня, 16:30Live
«Просверлили пятку, запах паленой кости – мало приятного. Депрессия была, наверное, счастливый лежать будешь, что ли? Нога распухшая, висит гиря, тянет». Парфенов о переломе в игре с «Динамо»
11сегодня, 16:24
«Сочи» принимает «Родину». Приходите поддержать сочинцев в домашнем матче!
1сегодня, 16:00Реклама