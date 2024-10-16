Гаджиев о шутке Черчесова про казахский язык: «Это провокация со стороны журналиста – Станислав Саламович ответил так же жестко. Матч был проигран – отсюда все и начинается»

Гаджи Гаджиев высказался о шутке Станислава Черчесова про казахский язык.

Напомним, после матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь? »

Казахстанская федерация футбола оштрафовала Черчесова на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.

– Это провокация со стороны журналиста. На чем она базируется, я не знаю. Незнание языка серьезно задевает общественность и официальных лиц.

Конечно, нужно посмотреть условия контракта – есть ли там пункт о том, что Черчесов обязан выучить язык. Хиддинк сколько лет у нас проработал и как не говорил по-русски, так и не заговорил до самого отъезда. Когда тренер работает в другой стране и учит ее язык – это неплохо, но не всегда возможно. В каких-то случаях это нужно прописывать в договоре. Если такого пункта нет, то и вопросы такие ему задавать не стоит.

Понятно, что Станислав Саламович должен быть готов к ответу в таких ситуациях, но мне кажется, что его ответ совершенно адекватен вопросу. Вопрос был жестким, потому что Станислав Саламович не понимал языка, и таким же жестким был ответ.

– Станислав Саламович мог бы ответить, например, на осетинском и перевести все в шутку. Почему не сделал этого?

– Игра была проиграна – отсюда все и начинается. Если бы одержали победу, этого вопроса с подковыркой не было бы. Что касается ответа на осетинском, там было немного времени, чтобы это обдумать.

Такие ситуации часты и не раз выводили тренеров из себя, даже таких маститых, как Фергюсон, которому чего только ни говорили журналисты на начальном этапе работы в «Манчестере» («Манчестер Юнайтед» – Спортс’‘). Из-за этого он к прессе относился жестковато.

Хочу сказать только, что в этой истории нет ничего нового. Саламычу хочется пожелать терпения и быть готовым к продолжению подобных вещей. Что касается федерации футбола Казахстана, думаю, они вместе с Черчесовым обсудят это. Не знаю, найдут ли точки соприкосновения.

За то время, пока сборной Казахстана руководил Магомед Адиев , команда выступила выше своих возможностей, но такое не может продолжаться всегда. Бывают спады, а для того, чтобы играть стабильно, нужно иметь другой класс игроков. Я знаю, что в Казахстане сейчас много внимания уделяется молодежным турнирам, подготовке резерва. У них есть талантливая молодежь, и в конечном итоге есть все шансы со временем выйти на другой уровень.

Если Саламович со временем выучит язык, несмотря на то, что была такая полемика, и если у него даже нет такого пункта в договоре, это будет хорошо. Каждый народ хочет, чтобы люди, которые к ним приезжают, говорили на их языке. Многие даже обижаются, когда не говорят на их родном языке, – сказал президент махачкалинского «Динамо ».