Амарал «побаивается Станковича и чувствует его авторитет». Тренер «Спартака» предложил подписать Абену, и спортивный директор согласился («Чемпионат»)

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал побаивается тренера Деяна Станковича.

Станкович предложил Амаралу вариант с трансфером защитника Миенти Абены в «Спартак » после травмы Алексиса Дуарте .

«У «Спартака» был заложен ограниченный бюджет на покупку центрального защитника. И после того, как другие опции сорвались, а Дуарте травмировался, Станкович предложил Амаралу вариант с Абеной. Тот согласился.

Вообще, сейчас в клубе чувствуется, что Амарал слегка побаивается Станковича и чувствует его авторитет. Первым признаком этого стал как раз трансфер Абены», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.