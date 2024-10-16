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  • Амарал «побаивается Станковича и чувствует его авторитет». Тренер «Спартака» предложил подписать Абену, и спортивный директор согласился («Чемпионат»)
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Амарал «побаивается Станковича и чувствует его авторитет». Тренер «Спартака» предложил подписать Абену, и спортивный директор согласился («Чемпионат»)

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал побаивается тренера Деяна Станковича.

Станкович предложил Амаралу вариант с трансфером защитника Миенти Абены в «Спартак» после травмы Алексиса Дуарте.

«У «Спартака» был заложен ограниченный бюджет на покупку центрального защитника. И после того, как другие опции сорвались, а Дуарте травмировался, Станкович предложил Амаралу вариант с Абеной. Тот согласился.

Вообще, сейчас в клубе чувствуется, что Амарал слегка побаивается Станковича и чувствует его авторитет. Первым признаком этого стал как раз трансфер Абены», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoМиенти Абена
logoАлексис Дуарте
logoЧемпионат.com
Томаш Амарал
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