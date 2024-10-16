«Аршавин, Кержаков и Радимов заслуживали «Золотой мяч». Это были самые большие звезды России – на уровне с Недведом, Бергером, Шмицером». Петржела об эжкс-игроках «Зенита»

Властимил Петржела заявил, что три «Зенита» заслуживали получить «Золотой мяч».

«Аршавин, Кержаков и Радимов заслуживали получить «Золотой мяч» в свое время.

Это были самые большие звезды России – они были на уровне с Павлом Недведом, Патриком Бергером и Владимиром Шмицером. Эти трое выиграли Лигу чемпионов с «Ливерпулем». Все эти игроки начинали со мной», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Петржела.