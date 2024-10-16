КХЛ. «Трактор» примет «Ак Барс», «Барыс» против «Салавата Юлаева», «Куньлунь» сыграет с «Локомотивом»
«Трактор» принимает «Ак Барс» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Барыс» встретится с «Салаватом Юлаевым», «Куньлунь» сыграет против «Локомотива».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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