Амарал ввел в «Спартаке» потолок зарплат. Новым игрокам предлагают не более 2,5 млн евро в год («Чемпионат»)
Томаш Амарал ввел в «Спартаке» потолок зарплат.
Спортивный директор московского клуба установил верхний лимит зарплат при переговорах с новыми игроками.
«Потолок никак не задокументирован, но при переговорах с новыми игроками клуб не поднимается выше 2,5 млн евро в год», – приводит «Чемпионат» сообщение источника, знакомого с ситуацией.
После 11 туров «Спартак» занимает 6-е место в Мир РПЛ с 19 очками. Следующий матч – дома с «Краснодаром» (19 октября).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости