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Амарал ввел в «Спартаке» потолок зарплат. Новым игрокам предлагают не более 2,5 млн евро в год («Чемпионат»)

Томаш Амарал ввел в «Спартаке» потолок зарплат.

Спортивный директор московского клуба установил верхний лимит зарплат при переговорах с новыми игроками. 

«Потолок никак не задокументирован, но при переговорах с новыми игроками клуб не поднимается выше 2,5 млн евро в год», – приводит «Чемпионат» сообщение источника, знакомого с ситуацией. 

После 11 туров «Спартак» занимает 6-е место в Мир РПЛ с 19 очками. Следующий матч – дома с «Краснодаром» (19 октября). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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Томаш Амарал
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