Амарал ввел в «Спартаке» потолок зарплат. Новым игрокам предлагают не более 2,5 млн евро в год («Чемпионат»)

Томаш Амарал ввел в «Спартаке» потолок зарплат.

Спортивный директор московского клуба установил верхний лимит зарплат при переговорах с новыми игроками.

«Потолок никак не задокументирован, но при переговорах с новыми игроками клуб не поднимается выше 2,5 млн евро в год», – приводит «Чемпионат» сообщение источника, знакомого с ситуацией.

После 11 туров «Спартак » занимает 6-е место в Мир РПЛ с 19 очками. Следующий матч – дома с «Краснодаром» (19 октября).