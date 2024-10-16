В «Реале» назвали обвинения Мбаппе в изнасиловании «крупнейшим обманом в истории спорта» (AFP)
Как сообщает AFP, источник в клубе, с которым беседовали на условиях анонимности, назвал обвинения «крупнейшим обманом в истории спорта».
Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Сам Мбаппе назвал эту информацию «фэйком» в твите.
Позднее шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.
Адвокат француза Мари-Аликс Кану-Бернар заявила, что ее клиент был «шокирован» из-за связи с расследованием изнасилования. При этом он остается «спокоен, потому что не сделал ничего плохого».
Вместе с тем нападающий продолжил тренироваться со своими товарищами по команде в Мадриде. Ожидается, что он будет доступен в домашнем матче Ла Лиги с «Сельтой», который состоится в субботу.
Адвокат Мбаппе об обвинениях в изнасиловании: «Килиан много месяцев подвергался клеветнической кампании, его имиджу был нанесен ущерб. Не знаю, кто в этом заинтересован»
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