Малкин набрал 1+3 в матче с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 11 очков в 5 играх

Евгений Малкин единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Форвард «Питтсбурга » набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (6:5 ОТ) и был признан его первой звездой. Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярок.

В текущем сезоне на счету 38-летнего россиянина стало 11 (2+9) баллов в 5 играх. Двукратный обладатель «Арт Росс Трофи» единолично возглавил гонку бомбардиров лиги с отрывом от преследователей в 3 балла.

Сегодня Малкин (22:51, 5:33 – в большинстве, «+1») нанес 7 бросков в створ и 1 мимо, сделал 2 блока и 2 перехвата, допустил 1 потерю шайбы.

На вбрасываниях Евгений выиграл 8 попыток из 12 (66,7%).

Малкин – 2-й россиянин в НХЛ, забросивший 500 шайб. В истории лиги – 48-й игрок с таким достижением