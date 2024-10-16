«МЮ» запретил Фергюсону заходить в раздевалку «МЮ» после матчей на «Олд Траффорд» (Daily Mail)

Сэр Алекс Фергюсон больше не может заходить в раздевалку «МЮ» после матчей.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед » перестанет платить 82-летнему Фергюсону за работу послом клуба – ради сокращения расходов. Экс-тренер зарабатывал 2 млн фунтов в год на этой должности в клубе.

По данным Daily Mail, Фергюсона, самого успешного тренера в истории клуба, и футбольное правление «Юнайтед» попросили не входить в раздевалку на стадионе «Олд Траффорд » после игр.

В «МЮ» отрицают прямой запрет Фергюсону находиться в раздевалке команды, но в клубе говорят, что теперь существует «коллективное понимание» относительно того, кто туда заходит. Фергюсон ранее мог свободно заходить в раздевалку команды после матчей, но не делал этого регулярно.

Отмечается, что визиты в раздевалку команды были частью культуры «Манчестер Юнайтед » на протяжении десятилетий. Фергюсон и его коллеги, члены футбольного совета Дэвид Гилл и Майк Эдельсон, всегда были желанными гостями, как и сэр Бобби Чарльтон и бывший директор Морис Уоткинс.

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