  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Мбаппе психически не в порядке. Когда кто-то много тусуется и употребляет алкоголь – это нехороший знак. Неймар был таким же». Журналист Молина о форварде «Реала»
71

«Мбаппе психически не в порядке. Когда кто-то много тусуется и употребляет алкоголь – это нехороший знак. Неймар был таким же». Журналист Молина о форварде «Реала»

У Килиана Мбаппе есть пристрастие к алкоголю и психические проблемы.

Об этом заявил французский журналист Ромена Молина, комментируя информацию о том, что форвард «Реала» и сборной Франции является подозреваемым по делу об изнасиловании в стокгольмском отеле.

«Самое ужасное в этой истории то, что у вас есть игрок, который психически не в порядке. Все вокруг него скажут это.

Когда кто-то начинает, как бы это сказать, много тусоваться и употреблять определенное количество алкоголя, это редко бывает хорошим знаком.

Неймар был таким же», – заявил Молина, сотрудничающий с The New York Times, CNN, BBC, на своем ютуб-канале.

Мбаппе обвинили в изнасиловании. Что известно

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sports.fr
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
logoНеймар
психология
logoКилиан Мбаппе
logoЗдоровье
алкоголь и спорт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В окружении Мбаппе убедились, что Килиан является подозреваемым по делу об изнасиловании, но сохраняют спокойствие
50сегодня, 10:38
Адвокат Мбаппе об обвинениях в изнасиловании: «Килиан много месяцев подвергался клеветнической кампании, его имиджу был нанесен ущерб. Не знаю, кто в этом заинтересован»
14сегодня, 09:38
Мбаппе обвинили в изнасиловании. Что известно
255вчера, 21:22
«Реал» не переживает из-за ситуации с Мбаппе. Обвинения в изнасиловании считают фэйком, распространяемым для нанесения ущерба репутации Килиана (RMC Sport)
49вчера, 12:40
Прокуратура начала расследование изнасилования в отеле в Стокгольме, где жил Мбаппе. Имя Килиана не упоминается
62вчера, 09:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бен-Йеддер об обвинении в сексуальном насилии: «Я пил по 3-4 дня, я одинок, меня часто предавали. Находил спасение в алкоголе – это самая большая ошибка в моей жизни»
8 минут назад
Луиш Каштру: «Роналду был, есть и будет полон решимости быть лучшим. Когда находишься рядом, понимаешь, почему он – феномен. Криштиану всегда хочет играть и бить рекорды»
19 минут назад
Кроос про топ-3 номинантов на «Золотой мяч»: «Винисиус, Беллингем, Карвахаль – в любом порядке. Я бы вручил его и себе. Главное, чтобы его получил игрок «Реала»
1636 минут назад
Хенесс назвал работу Тухеля в «Баварии» «катастрофой» на собрании руководителей клуба
7сегодня, 11:44
Невилл о Тухеле в сборной Англии: «Мы вредим самим себе, есть выдающиеся кандидаты из Англии. Саутгейт восстановил веру в наш тренерский цех, но сейчас мы решили пойти другим путем»
45сегодня, 11:03
Приходите работать в Кибер старшим продакт-менеджером. Вместе создадим приложение и сделаем его лучшим на рынке!
сегодня, 11:00Вакансия
Слуцкий о Дзюбе: «Он сильнее 80% форвардов РПЛ, доказывает это, и все продолжают сомневаться: «Хорош ли он для нас…» Блин, хороши ли вы для него?»
19сегодня, 10:59
Форвард ЦСКА Мусаев о здоровье: «Ношу кольцо как Роналду – оно считает калории, сколько я проходил, сколько спал. Надеваю очки как Холанд для телефона – глаза расслабляются»
14сегодня, 10:50
В окружении Мбаппе убедились, что Килиан является подозреваемым по делу об изнасиловании, но сохраняют спокойствие
50сегодня, 10:38
Амарал «побаивается Станковича и чувствует его авторитет». Тренер «Спартака» предложил подписать Абену, и спортивный директор согласился («Чемпионат»)
20сегодня, 10:37
Ко всем новостям
Последние новости
Реднапп о Тухеле в сборной Англии: «Я патриотичен и считаю, что нам нужен английский тренер. Томас пару раз быстро терял работу в клубах»
417 минут назад
Киберспортивный клуб Aurora – Соболеву: «Саша, готовы предложить тебе контракт стримера, чтобы ты спокойно играл в Доту, а не мучался с «Зенитом» 👍»
22 минуты назадКиберспорт
Фанатка «Тоттенхэма» заявила, что болельщик «Брентфорда» ударил ее локтем в лицо, совершил сексуальное насилие и оскорбил в поезде метро. Мужчина был арестован и выпущен под залог
831 минуту назад
«Акрон» встретится с «Зенитом». Ждем всех на домашнем матче против петербуржцев!
245 минут назадРеклама
Мостовой вернулся к тренировкам в общей группе «Зенита» после травмы
350 минут назад
Парфенов про «стеночки‑забегания»: «Романцева критиковали за несовременный футбол, говорили, что это прошлый век. А теперь полмира пытается так играть»
952 минуты назад
Форвард ЦСКА Мусаев о депрессии: «Многие воспринимают все близко к сердцу, за это нельзя ругать и тем более осуждать. К психологам хорошо отношусь»
2сегодня, 11:45
«Сокол» Казань про 300 тысяч рублей в месяц для таролога: «Это по рынку так. Они же работают как самозанятые. Плюс нам нужен лучший специалист!»
6сегодня, 11:29
Мостовой после выписки из больницы: «Стажировка под вопросом, решу позже. Она точно будет, но пока не понимаю, где и когда. Рисковать не хочется»
13сегодня, 11:13
Губерниев про Глушенкова: «Когда с пива перейдет на чистую родниковую воду, у него все будет нормально»
8сегодня, 11:12