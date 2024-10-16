«Мбаппе психически не в порядке. Когда кто-то много тусуется и употребляет алкоголь – это нехороший знак. Неймар был таким же». Журналист Молина о форварде «Реала»
У Килиана Мбаппе есть пристрастие к алкоголю и психические проблемы.
Об этом заявил французский журналист Ромена Молина, комментируя информацию о том, что форвард «Реала» и сборной Франции является подозреваемым по делу об изнасиловании в стокгольмском отеле.
«Самое ужасное в этой истории то, что у вас есть игрок, который психически не в порядке. Все вокруг него скажут это.
Когда кто-то начинает, как бы это сказать, много тусоваться и употреблять определенное количество алкоголя, это редко бывает хорошим знаком.
Неймар был таким же», – заявил Молина, сотрудничающий с The New York Times, CNN, BBC, на своем ютуб-канале.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sports.fr
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