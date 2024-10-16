У Килиана Мбаппе есть пристрастие к алкоголю и психические проблемы.

Об этом заявил французский журналист Ромена Молина, комментируя информацию о том, что форвард «Реала » и сборной Франции является подозреваемым по делу об изнасиловании в стокгольмском отеле.

«Самое ужасное в этой истории то, что у вас есть игрок, который психически не в порядке. Все вокруг него скажут это.

Когда кто-то начинает, как бы это сказать, много тусоваться и употреблять определенное количество алкоголя, это редко бывает хорошим знаком.

Неймар был таким же», – заявил Молина, сотрудничающий с The New York Times, CNN, BBC, на своем ютуб-канале.

Мбаппе обвинили в изнасиловании. Что известно