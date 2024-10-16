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Невилл о Тухеле в сборной Англии: «Мы вредим самим себе, есть выдающиеся кандидаты из Англии. Саутгейт восстановил веру в наш тренерский цех, но сейчас мы решили пойти другим путем»

Гари Невилл недоволен назначением Томаса Тухеля в сборную Англии.

Немецкий специалист возглавил английскую национальную команду. Он приступит к работе 1 января. 

«Я поддержал решение назначить Свен-Йорана Эрикссона 20 с лишним лет назад, но в конце того периода я пришел к выводу, что ущерб, нанесенный английским тренерам, был значительным, и изменил свое мнение.

Гарет [Саутгейт] восстановил веру в английский тренерский цех и наших игроков, он проделал отличную работу, но сейчас мы решили пойти другим путем, и FA придется ответить на несколько сложных вопросов. 

То, что сделала FA, не похоже на стратегическое решение, это скорее инстинктивное решение в свете того, что произошло в последнее время. Я думаю, что FA придется ответить на несколько сложных вопросов относительно английских тренеров. 

Я думаю, мы вредим самим себе. Я действительно думаю, что есть выдающиеся кандидаты из Англии, которых можно было бы назначить (Невилл упомянул имена Эдди Хау и Грэма Поттера – Sports). 

Мы находимся в тупике в плане тренерской работы. Английский тренерский цех имеет одну из худших репутаций в Европе – у нас нет четкой идентичности, и мы не выработали уникальный стиль. Мы видели, как тренеры со всей Европы приезжают [в Премьер-лигу] и привносят свой стиль в наш футбол, мы копируем его, но, на мой взгляд, нам нужно создать индивидуальность и дать английским тренерам процветать.

Я думал, что [назначение иностранных тренеров] осталось в прошлом», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
logoГари Невилл
logoГарет Саутгейт
logoСборная Англии по футболу
logoСвен-Йоран Эрикссон
logoФутбольная ассоциация Англии
logoТомас Тухель
logoЭдди Хау
logoГрэм Поттер
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