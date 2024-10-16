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Тухель возглавил сборную Англии

Томас Тухель возглавил сборную Англии.

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о назначении 51-летнего специалиста на пост главного тренера. Он приступит к работе 1 января. 

Сообщалось, что контракт специалиста будет рассчитан на полтора года. Отмечается, что стороны подписали договор 8 октября.

Ранее Тухель возглавлял дортмундскую «Боруссию», «ПСЖ» и «Челси». Его последним клубом была «Бавария».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт сборных Англии
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoТомас Тухель
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