Тухель возглавил сборную Англии
Томас Тухель возглавил сборную Англии.
Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о назначении 51-летнего специалиста на пост главного тренера. Он приступит к работе 1 января.
Сообщалось, что контракт специалиста будет рассчитан на полтора года. Отмечается, что стороны подписали договор 8 октября.
Ранее Тухель возглавлял дортмундскую «Боруссию», «ПСЖ» и «Челси». Его последним клубом была «Бавария».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт сборных Англии
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