Томас Тухель возглавил сборную Англии.

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о назначении 51-летнего специалиста на пост главного тренера. Он приступит к работе 1 января.

Сообщалось , что контракт специалиста будет рассчитан на полтора года. Отмечается, что стороны подписали договор 8 октября.

Ранее Тухель возглавлял дортмундскую «Боруссию», «ПСЖ» и «Челси». Его последним клубом была «Бавария».