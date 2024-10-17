Малкин – 2-й россиянин в НХЛ, забросивший 500 шайб. В истории лиги – 48-й игрок с таким достижением
38-летний форвард «Питтсбурга» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (6:5 ОТ).
На его счету стало 1307 (500+807) баллов в 1150 играх в рамках регулярок.
Малкин – второй из российских игроков в истории НХЛ, достигший отметки 500 шайб за карьеру в лиге. На первом месте идет Александр Овечкин из «Вашингтона» (853 гола в 1428 играх).
В истории «Питтсбурга» Евгений стал 3-м игроком с таким достижением (Марио Лемье – 690 в 915, Сидни Кросби – 593 в 1277, в том числе один гол сегодня).
В истории лиги Малкин делит 48-е место в списке лучших снайперов с Лэнни Макдоналдом (500 в 1111), на 47-й позиции – Джо Маллен (502 в 1062). Среди действующих игроков его опережают только Овечкин, Кросби и Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 555 в 1085).
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