НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Торонто» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Колорадо» против «Бостона», «Анахайм» – «Юта»
В НХЛ пройдут очередные матчи регулярного чемпионата.
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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