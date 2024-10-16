  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Торонто» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Колорадо» против «Бостона», «Анахайм» – «Юта»
1

НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Торонто» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Колорадо» против «Бостона», «Анахайм» – «Юта»

В НХЛ пройдут очередные матчи регулярного чемпионата.

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoПиттсбург
logoБаффало
logoТоронто
logoБостон
logoКолорадо
logoАнахайм
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoЮта
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», «Питтсбург» уступил «Торонто», «Калгари» забросил 6 шайб «Филадельфии»
43613 октября, 05:00
«Вашингтон», «Рейнджерс» и «Торонто» превысили потолок зарплат. Но все по правилам
199 октября, 09:00
32 команды, за которые стоит болеть в регулярке НХЛ-2024/25
1069 октября, 06:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У «Ак Барса» 4 поражения в 5 последних матчах. Команда Гатиятулина идет 4-й на Востоке
4сегодня, 16:53
У «Трактора» 7 побед в 8 последних матчах. Команда Гру идет первой на Востоке
3сегодня, 16:39
КХЛ. «Трактор» победил «Ак Барс», «Барыс» уступил «Салавату Юлаеву», «Куньлунь» играет с «Локомотивом»
70сегодня, 16:19Live
Фетисов о первом дубле Мичкова в НХЛ: «Матвей молодец! Талант проявился не по возрасту, но ожидания большие. Наши хоккеисты – настоящие послы доброй воли»
2сегодня, 15:49
Бучельников про Ротенберга: «Огромный фанатик хоккея. Скидывает в командные чаты моменты с игр НХЛ, КХЛ, следит. Чем больше таких людей будет, тем лучше для нашего хоккея»
22сегодня, 13:51
Евгений Кожевников: «Наша цель на сезон остается неизменной: побеждать и бороться за титул. Других целей быть не может. Это философия «Авангарда»
5сегодня, 13:28
Будет ли Кучеров лучшим бомбадиром, хет-трик Мирошниченко и за кого нужно болеть сейчас, чтобы летом не называли глором? Все про НХЛ на стриме «Скользкого льда» в 19:00!
сегодня, 13:00Live
1-й номер драфта НХЛ Слафковски о словацком хоккее: «Могу наговорить столько дерьма – все решают знакомства. Нужны профессионалы. Не было бы у нас медали ОИ в сильнейших составах»
45сегодня, 11:01
Алексей Терещенко: «У нас никто не разбирается с детским спортом. Есть подкатчики, которые говорят: ваш тренер осел, надо делать по-другому. Мичков и Демидов – это единицы»
8сегодня, 10:39
Андрей Назаров: «Российские вратари должны работать на КХЛ, а не НХЛ. У недоброжелателей не получится поставить нас на колени. Победа будет за нами»
48сегодня, 10:19
Ко всем новостям
Последние новости
Гру о 3:1 с «Ак Барсом»: «В первом периоде сильнее был соперник, во втором и третьем – «Трактор». Чувствуем поддержку болельщиков, здорово играть в такой атмосфере»
9 минут назад
Арбитр травмировался в матче «Локо» и «Куньлуня». Маккошен сделал силовой против Бута и задел линейного у борта
42 минуты назад
Канарейкин об Овечкине: «Не тянет одеяло на себя, работает на команду. Голы придут, главное, чтобы «Вашингтон» почувствовал вкус побед»
1сегодня, 16:29
Медведев о первом дубле Мичкова в НХЛ: «Матвей заявил о себе. Хочется, чтобы он не сбавлял, у молодых игроков часто идет волнообразно. Будем за него болеть»
1сегодня, 16:25
Лишка о Кузнецове: «Хороший игрок. Сейчас нет хоккеиста, который мог бы обыграть всю пятерку один – хоть из НХЛ или другой лиги»
сегодня, 15:40
Ротенберг поздравил Армана Адамяна с бронзой на турнире в Абу‑Даби: «Уверен, что это только очередной шаг к мощному возвращению на большое татами»
сегодня, 15:30
Егор Морозов приостановил контракт с «Витязем». Форвард перешел в клуб летом
сегодня, 15:20
«Амур» обменял защитника Спиценко в «Югру» на денежную компенсацию
сегодня, 13:19
Кузнецов о Демидове: «Так уверенно играет с шайбой, будто уже давно в КХЛ. Не буду много хвалить – он читает всю эту ерунду»
1сегодня, 10:29
Каменский об ошибке Мичкова в овертайме: «Тренер должен объяснить. Матвей – умный парень, поймет и исправит»
3сегодня, 09:59Видео