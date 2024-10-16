«Шлем» шести королей». 1/4 финала. Медведев сыграет с Синнером, Руне – с Алькарасом

Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером на выставочном турнире в Эр-Рияде.

Хольгер Руне встретится с Карлосом Алькарасом. Сетка здесь . «Шлем» шести королей» Эр-Рияд, Саудовская Аравия 16 – 19 октября 2024 Выставочный турнир Призовой фонд – 6 000 000 долларов Крытые корты, хард 1/4 финала Даниил Медведев (Россия) – Янник Синнер (Италия) Хольгер Руне (Дания) – Карлос Алькарас (Испания)