«Шлем» шести королей». 1/4 финала. Медведев сыграет с Синнером, Руне – с Алькарасом
Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером на выставочном турнире в Эр-Рияде.
Хольгер Руне встретится с Карлосом Алькарасом.
Сетка здесь.
«Шлем» шести королей»
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
16 – 19 октября 2024
Выставочный турнир
Призовой фонд – 6 000 000 долларов
Крытые корты, хард
1/4 финала
Даниил Медведев (Россия) – Янник Синнер (Италия)
Хольгер Руне (Дания) – Карлос Алькарас (Испания)
Опубликовал: Кирилл Куценко
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