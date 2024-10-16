Тони – Гвардиоле: «Ты испортил футбол, из-за ложных девяток я 4 года не мог найти клуб. Тебе вообще нравятся центрфорварды?» Пеп ответил: «У меня есть Холанд – «Сити» выиграл с ним требл»

Лука Тони пошутил о влиянии Пепа Гвардиолы на футбол.

Экс-форвард сборной Италии встретился с Гвардиолой и Роберто Баджо в ресторане в Ломбардии.

«Пеп, ты испортил футбол. Из-за ложных девяток я четыре года не мог найти команду. Серьезно.

Можно ли сказать, что ты использовал ложную девятку только в случае с Месси ? Тебе вообще нравятся [классические] центрфорварды?» – сказал Тони .

Главный тренер «Манчестер Сити » в ответ заявил, что в данный момент «горожане» играют с классическим центральным нападающим.

«Он у меня есть – Холанд, [который забил] 60 голов. С этим нападающим мы выиграли требл, но центрфорварды должны быть хороши! Понимаешь?» – ответил Гвардиола.