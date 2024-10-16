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  • Канчельскис о том, что «МЮ» запретил Фергюсону заходить в раздевалку: «Американцы – тупые бараны, пришли и развалили клуб. Это все от тен Хага – команда уже на 14-м месте, а он все прячется»
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Канчельскис о том, что «МЮ» запретил Фергюсону заходить в раздевалку: «Американцы – тупые бараны, пришли и развалили клуб. Это все от тен Хага – команда уже на 14-м месте, а он все прячется»

Андрей Канчельскис раскритиковал «МЮ» за отношение к Алексу Фергюсону.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» перестанет платить 82-летнему Фергюсону за работу послом клуба ради сокращения расходов. Экс-тренер зарабатывал 2 млн фунтов в год на этой должности. Также появилась информация, что Фергюсона попросили не входить в раздевалку команды на стадионе «Олд Траффорд» после матчей.

– Идиоты! Американцы к добру не приводят. Пришли в клуб, все развалили. Команда сыплется. Это идет от тренера. Он, по-моему, тоже не дружит с мозгами. Думает, что все хотят ему зла и против него.

Все идет от американцев. Чем быстрее клуб поменяет владельцев, тем будет лучше. Понятие одно – деньги. Идиотизм. Тупизм! Будет на их совести.

– Эрик Кантона сказал, что «бросает огромный мешок дерьма» в тех, кто это сделал...

– Я с ним согласен. Это все от тен Хага. На базу никого не пускает. Прячется. Уже допрятался! Команда уже на 14-м месте. А он все прячется. От чего закрывается? Смешно же. Тупые, бестолковые бараны эти американцы, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМанчестер Юнайтед
logoАлекс Фергюсон
logoпремьер-лига Англия
logoАндрей Канчельскис
logoЭрик тен Хаг
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