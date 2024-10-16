«Зенит» едва не перехватил Барко у «Спартака» летом, но Амарал дожал сделку («Чемпионат»)

Эсекиэль Барко мог летом перейти в «Зенит», а не в «Спартак».

25-летний атакующий полузащитник из Аргентины 25 июля перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт » за 14 миллионов евро и подписал контракт на 3 года с зарплатой 2,5 млн евро.

По данным «Чемпионата», Барко присутствовал в скаутских списках «Спартака» еще несколько лет назад – в первый период игры в Аргентине. За ним наблюдал Дмитрий Попов , когда работал спортивным директором москвичей.

Утверждается, что в этот раз Эсекиэля едва не перехватил «Зенит », хотя трансфер в «Спартак » был почти готов.

Однако спортивный директор красно-белых Томаш Амарал вылетел в Аргентину, чтобы дожать сделку на месте и переговорить с игроком лично. То, что трансфер в итоге состоялся, – большая победа португальца, считают собеседники «Чемпионата».

Барко забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 10 матчах Мир РПЛ . Его подробная статистика – здесь .