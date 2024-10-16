«Зенит» едва не перехватил Барко у «Спартака» летом, но Амарал дожал сделку («Чемпионат»)
25-летний атакующий полузащитник из Аргентины 25 июля перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро и подписал контракт на 3 года с зарплатой 2,5 млн евро.
По данным «Чемпионата», Барко присутствовал в скаутских списках «Спартака» еще несколько лет назад – в первый период игры в Аргентине. За ним наблюдал Дмитрий Попов, когда работал спортивным директором москвичей.
Утверждается, что в этот раз Эсекиэля едва не перехватил «Зенит», хотя трансфер в «Спартак» был почти готов.
Однако спортивный директор красно-белых Томаш Амарал вылетел в Аргентину, чтобы дожать сделку на месте и переговорить с игроком лично. То, что трансфер в итоге состоялся, – большая победа португальца, считают собеседники «Чемпионата».
Барко забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 10 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика – здесь.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий