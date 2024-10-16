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Черчесова оштрафовали примерно на 150 000 рублей за шутку о казахском языке

Стала известна сумма штрафа Станислава Черчесова за шутку о казахском языке.

Напомним, после матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту, задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Сегодня глава Казахстанской федерации футбола сообщил, что на Черчесова наложили штраф и провели с ним разъяснительную работу.

«Штраф наложен в рамках этического регламента. Он составил 200 МРП – месячных расчетных показателей – 738 400 тенге (около 150 тысяч рублей – Спортс’’)», – сообщили в КФФ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoСтанислав Черчесов
logoсборная Казахстана по футболу
ТАСС
деньги
logoSports – Казахстан
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