Черчесова оштрафовали примерно на 150 000 рублей за шутку о казахском языке

Стала известна сумма штрафа Станислава Черчесова за шутку о казахском языке.

Напомним, после матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту, задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь? »

Сегодня глава Казахстанской федерации футбола сообщил , что на Черчесова наложили штраф и провели с ним разъяснительную работу.

«Штраф наложен в рамках этического регламента. Он составил 200 МРП – месячных расчетных показателей – 738 400 тенге (около 150 тысяч рублей – Спортс’’)», – сообщили в КФФ.