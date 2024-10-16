Черчесова оштрафовали примерно на 150 000 рублей за шутку о казахском языке
Стала известна сумма штрафа Станислава Черчесова за шутку о казахском языке.
Напомним, после матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту, задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
Сегодня глава Казахстанской федерации футбола сообщил, что на Черчесова наложили штраф и провели с ним разъяснительную работу.
«Штраф наложен в рамках этического регламента. Он составил 200 МРП – месячных расчетных показателей – 738 400 тенге (около 150 тысяч рублей – Спортс’’)», – сообщили в КФФ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости