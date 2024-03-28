НБА. «Денвер» примет «Финикс», «Хьюстон» сыграет в гостях с «Оклахомой» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 12 матчей.

«Денвер», который вышел на первое место в Западной конференции, примет на своей площадке «Финикс». «Хьюстон», который борется за попадание в плей-ин и одержал девять побед подряд, сыграет в гостях с «Оклахомой».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Бруклин
Дата проведения
28 марта, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Шарлотт – Кливленд
Дата проведения
28 марта, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Орландо – Голден Стэйт
Дата проведения
28 марта, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Торонто – Нью-Йорк
Дата проведения
28 марта, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Атланта – Портленд
Дата проведения
28 марта, 02.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Филадельфия – Клипперс
Дата проведения
28 марта, 02.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Мемфис – Лейкерс
Дата проведения
28 марта, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Хьюстон
Дата проведения
28 марта, 03.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Чикаго – Индиана
Дата проведения
28 марта, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Миннесота – Детройт
Дата проведения
28 марта, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча

Юта – Сан-Антонио
Дата проведения
28 марта, 04.00, «Delta Center»
Онлайн матча

Денвер – Финикс
Дата проведения
28 марта, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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32 комментария
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На выезде, да еще и Оклахома. Надеюсь на мозги Джейлена Грина и да прибудет с командой несгораемый и неутомимый юношеский задор! Let’s go Rockets!

P.S. А всего 2 года назад они делили последнюю и предпоследнюю строчку на Западе.
+9
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+7
За Хьюстон Рокетс!
+5
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+5
Ответ Xellos Sama
Что с расписанием матчей? Сегодня 12 игр, завтра 2. Сильвер, где логика???
Отвечу вместо Сильвера.
28-го будут игры Мартовского Безумия.
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+3
Ответ Ross!* Redcross
Да прибудет сила с Рокетс. На Робинсона еще охота посмотреть. За Суперсоникс!
На Дэвида Робинсона?
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Может парусники немного соскучились уже по защите, и сегодня хоть немного в неё поиграют. Пора побеждать
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Хьюстон или ГСВ пожалуй самая большая интрига оставшейся регулярки.
У обеих команд осталось по 11 игр, но у ГСВ 5 игр где они должны выигрывать, а у Хьюстона 4.
У ГСВ на 1 победу больше но выезд в Хьюстон.
+1
0
+1
Сегодня у Финикса начинается серия из 10 тяжелых оставшихся в регулярке матчей.
Как бы они на 9 место не упали.
У Лейкерс только 3-4 матча осталось где они могут влететь.
+1
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+1
Ответ NeraZZ
ОКС имеет смысл слить игру, чтобы ГСВ усложнить попадание в ПИ. Все же в ПО больше шансов отлететь от ГСВ
ОКС совершенно наплевать на то кому там сейчас слить или не сливать: 1) еще 10 матчей до конца чемпионата; 2) окс сами еще не знают на каком месте они будут; 3) само понятие «слить игру» вообще нонсенс в профессиональном спорте, особенно для команды, у которой все в порядке.
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Ответ AaaaRrrr
ШГА не играет, так что будет шанс посмотреть на состав ОКС без него. Да и больше шансов на равную игру)
Да паршиво на выезде играем, можно влететь любому составу любой команды)
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Ответ jerry40
Интересно, найдутся ли силы у ЛАЛ сегодня сыграть после вчерашнего триллера
Леброн выйдет тащить. А у Гриззлис всё ещё почти весь состав - из Джи-лиги
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Ответ xQcoW
Бастретт сегодня покажет,почему его трейданули
Если ты про Барретта, то что он покажет не играя? Выдернет последние волоски у Тибодо?
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Ответ Столичный Чел
Сегодня у Финикса начинается серия из 10 тяжелых оставшихся в регулярке матчей. Как бы они на 9 место не упали. У Лейкерс только 3-4 матча осталось где они могут влететь.
Лейкерс могут влететь в любом матче (и выиграть тоже практически любой). Да и к Санс это тоже относится. Будет жарко с 4 по 11 место
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Ответ Ross!* Redcross
Да прибудет сила с Рокетс. На Робинсона еще охота посмотреть. За Суперсоникс!
Харден должен затащить их в по!

P.s: сейчас теперь осознал, что Хьюстон и ГСВ борятся за попадание в по... Где мой 2017
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Ответ !Сержант!
На Дэвида Робинсона?
Ага.
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Ответ Nbw77785
Проиграть серию в регулярке лейкерс. Это точно не всё в порядке.
Считаю, что плохой аргумент - судить только по одной или нескольким играм регулярки. Посмотрите на пару САС - Финикс: одни на дне, другие в борьбе за топ-6 запада, вот только первые выиграли три из четырех матчей регулярки у вторых. Какие могут быть причины? 1) нестабильность Санс в начале чемпа, где они две игры подряд слили САС; 2) баскетбол САС неудобен Финиксу, из за чего Вогель не может придумать как выиграть этого соперника.

Вот теперь обе эти причины и проецируйте на Оклахому с Лейкерс, кстати у них тоже 1-3 в регулярке.
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Ответ xamer 9
ОКС совершенно наплевать на то кому там сейчас слить или не сливать: 1) еще 10 матчей до конца чемпионата; 2) окс сами еще не знают на каком месте они будут; 3) само понятие «слить игру» вообще нонсенс в профессиональном спорте, особенно для команды, у которой все в порядке.
Проиграть серию в регулярке лейкерс. Это точно не всё в порядке.
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Ответ Bertram
На выезде, да еще и Оклахома. Надеюсь на мозги Джейлена Грина и да прибудет с командой несгораемый и неутомимый юношеский задор! Let’s go Rockets! P.S. А всего 2 года назад они делили последнюю и предпоследнюю строчку на Западе.
ШГА не играет, так что будет шанс посмотреть на состав ОКС без него. Да и больше шансов на равную игру)
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Ответ Bertram
На выезде, да еще и Оклахома. Надеюсь на мозги Джейлена Грина и да прибудет с командой несгораемый и неутомимый юношеский задор! Let’s go Rockets! P.S. А всего 2 года назад они делили последнюю и предпоследнюю строчку на Западе.
ОКС имеет смысл слить игру, чтобы ГСВ усложнить попадание в ПИ. Все же в ПО больше шансов отлететь от ГСВ
+2
-2
0
Ответ Bertram
На выезде, да еще и Оклахома. Надеюсь на мозги Джейлена Грина и да прибудет с командой несгораемый и неутомимый юношеский задор! Let’s go Rockets! P.S. А всего 2 года назад они делили последнюю и предпоследнюю строчку на Западе.
Но при этом Оклахома вчера в Новом Орлеане играла
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Интересно, найдутся ли силы у ЛАЛ сегодня сыграть после вчерашнего триллера
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ОКС без ШГА, но тем интереснее должна быть игра) победа Хьюстона тоже гуд, выбивают ГСВ
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Да прибудет сила с Рокетс. На Робинсона еще охота посмотреть. За Суперсоникс!
+1
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