НБА. «Денвер» примет «Финикс», «Хьюстон» сыграет в гостях с «Оклахомой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 12 матчей.

« », который вышел на первое место в Западной конференции, примет на своей площадке « ». « », который борется за попадание в плей-ин и одержал девять побед подряд, сыграет в гостях с «Оклахомой».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.