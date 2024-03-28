НБА. «Денвер» примет «Финикс», «Хьюстон» сыграет в гостях с «Оклахомой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 12 матчей.
«Денвер», который вышел на первое место в Западной конференции, примет на своей площадке «Финикс». «Хьюстон», который борется за попадание в плей-ин и одержал девять побед подряд, сыграет в гостях с «Оклахомой».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 марта, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 28 марта, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 28 марта, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 28 марта, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 28 марта, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 28 марта, 02.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 28 марта, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 28 марта, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 28 марта, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 28 марта, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 28 марта, 04.00, «Delta Center»
- Дата проведения
- 28 марта, 05.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
P.S. А всего 2 года назад они делили последнюю и предпоследнюю строчку на Западе.
28-го будут игры Мартовского Безумия.
У обеих команд осталось по 11 игр, но у ГСВ 5 игр где они должны выигрывать, а у Хьюстона 4.
У ГСВ на 1 победу больше но выезд в Хьюстон.
Как бы они на 9 место не упали.
У Лейкерс только 3-4 матча осталось где они могут влететь.
P.s: сейчас теперь осознал, что Хьюстон и ГСВ борятся за попадание в по... Где мой 2017
Вот теперь обе эти причины и проецируйте на Оклахому с Лейкерс, кстати у них тоже 1-3 в регулярке.