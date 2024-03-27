Роман Ротенберг: «СКА остается одним из грандов КХЛ. Никогда не будем ставить автобусы и сушить игру, делаем ставку на смелость, талант и игровой интеллект. Так будет всегда»

Роман Ротенберг подвел итоги выступления СКА в сезоне-2023/24.

Клуб проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«СКА завершил выступления в сезоне-2023/24. Этот чемпионат получился крайне непростым для нашей юной команды. Летом мы собрали, по сути, новый коллектив из молодых игроков, которые соответствуют нашей системе, нацелены на современный скоростной, результативный хоккей.

Наш СКА никогда не будет ставить автобусы и сушить игру в надежде на вымученные победы. Мы делаем ставку на смелость, скорость, талант и игровой интеллект, а от такого огромного количества травм застраховаться невозможно. Так было в этом сезоне, так будет и всегда.

После непростого старта команда набрала ход, выдала долгую победную серию и до последнего матча претендовала на первое место в регулярке. Мы делом доказали, что СКА остается одним из грандов .

В феврале мы переехали на самый большой, самый современный хоккейный стадион мира и побили все рекорды посещаемости. Уверен, что мы обязательно привезем на проспект Юрия Гагарина. Пока это наша общая мечта, но если ты веришь и усердно работаешь, то мечта обязательно сбудется.

Весной 2014-го, ровно за год до победы в Кубке Гагарина-2015, СКА тоже провел непростой чемпионат и закончил выступления во втором раунде. Мы правильно смогли использовать тот опыт – используем во благо и этот. У этой команды огромный потенциал, я верю в каждого.

Как всегда, нам помогали наши друзья и партнеры. В первую очередь это, конечно, ПАО «Газпром» и лично Алексей Борисович Миллер. С первого до последнего матча мы чувствовали эту поддержку.

Главными героями завершившегося сезона, разумеется, стали вы – наши болельщики. Именно вы заполняли до отказа и Ледовый, и новую «СКА-Арену», которая в два раза больше нашего старого доброго дворца. Хотя переезд, конечно, – серьезный фактор, было непросто.

Именно вы приходили к нам на открытые тренировки, горячо поддерживали на самых дальних выездах, подстраивали всю свою жизнь под график матчей армейцев. Спасибо вам большое за помощь, поддержку и огромную любовь! Все вместе в следующем сезоне мы станем еще сильнее!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.