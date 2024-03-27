Роман Ротенберг: «СКА остается одним из грандов КХЛ. Никогда не будем ставить автобусы и сушить игру, делаем ставку на смелость, талант и игровой интеллект. Так будет всегда»

Теги СКА травмы болельщики Газпром Алексей Миллер КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг подвел итоги выступления СКА в сезоне-2023/24.

Клуб проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«СКА завершил выступления в сезоне-2023/24. Этот чемпионат получился крайне непростым для нашей юной команды. Летом мы собрали, по сути, новый коллектив из молодых игроков, которые соответствуют нашей системе, нацелены на современный скоростной, результативный хоккей.

Наш СКА никогда не будет ставить автобусы и сушить игру в надежде на вымученные победы. Мы делаем ставку на смелость, скорость, талант и игровой интеллект, а от такого огромного количества травм застраховаться невозможно. Так было в этом сезоне, так будет и всегда.

После непростого старта команда набрала ход, выдала долгую победную серию и до последнего матча претендовала на первое место в регулярке. Мы делом доказали, что СКА остается одним из грандов КХЛ.

В феврале мы переехали на самый большой, самый современный хоккейный стадион мира и побили все рекорды посещаемости. Уверен, что мы обязательно привезем Кубок Гагарина на проспект Юрия Гагарина. Пока это наша общая мечта, но если ты веришь и усердно работаешь, то мечта обязательно сбудется.

Весной 2014-го, ровно за год до победы в Кубке Гагарина-2015, СКА тоже провел непростой чемпионат и закончил выступления во втором раунде. Мы правильно смогли использовать тот опыт – используем во благо и этот. У этой команды огромный потенциал, я верю в каждого.

Как всегда, нам помогали наши друзья и партнеры. В первую очередь это, конечно, ПАО «Газпром» и лично Алексей Борисович Миллер. С первого до последнего матча мы чувствовали эту поддержку.

Главными героями завершившегося сезона, разумеется, стали вы – наши болельщики. Именно вы заполняли до отказа и Ледовый, и новую «СКА-Арену», которая в два раза больше нашего старого доброго дворца. Хотя переезд, конечно, – серьезный фактор, было непросто.

Именно вы приходили к нам на открытые тренировки, горячо поддерживали на самых дальних выездах, подстраивали всю свою жизнь под график матчей армейцев. Спасибо вам большое за помощь, поддержку и огромную любовь! Все вместе в следующем сезоне мы станем еще сильнее!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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120 комментариев
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Куча бессмысленного пафоса, отмазок и пустых обещаний - чувствуется фирменный стиль Ротенберга!
+126
-4
+122
Гранд бгггг. Какая история у этого середняка ? По каким критериям вы так свой клуб называете? Может по числу титулов ? А может по числу своих воспитанников мирового уровня ? Я вижу только неограниченные финансовые возможности и уверен , что и эти поблажки временные. Потом опять на дно, где выи были всю свою историю . Вы за 19 лет под Газпромом каждый год собирали сборную Мира , причесывали все клубы забирая снайперов . Бесчисленное число нхловцев , канадцев, американцев, шведов, финнов , норвежцев , 13 тренеров . За 19 лет под Газпромом 2 кг . А все остальное пшик . Никто уже не помнит в каком раунде ПО вас выкинули из розыгрыша , потому что есть только один трофей КГ. На полных щах заявляет «мы гранды»бггг.
+72
-2
+70
Ответ Ебздрогыч
Куча бессмысленного пафоса, отмазок и пустых обещаний - чувствуется фирменный стиль Ротенберга!
Это "Их" общий стиль) 24 года
+58
-2
+56
А мы будем радоваться вашим вылетам!!! Тактика команды должна быть вариативной
+47
-2
+45
Каждое выступление Ромы - это как очередная запись в медицинскую карту пациента в психиатрическом стационаре. Не удивлюсь, если он дома ходит в наполеоновском костюме, засунув руку за пуговицу мундира.
+29
0
+29
Хорошо хоть сам себя похвалил. Теперь ждем когда тебя будут хвалить ультрас: кожевников, медведёв ...
+18
0
+18
Ответ Олег Беляков
Завязывайте уже
Он наверное после тяжёлого похмелья немного оклемался, снова речи о главном, какие они крутые, неподимые и тд. Как будто первый канал включил.
+17
-1
+16
Ответ Iv110
А мы будем радоваться вашим вылетам!!! Тактика команды должна быть вариативной
Оказывается он и к победе в 2015 году причастен)))
+15
-1
+14
Завязывайте уже
+14
-2
+12
Уверен, что мы обязательно привезем Полину Гагарину на Кубок Гагарина на проспект Юрия Гагарина.
+10
0
+10
Роман выступает, как избалованный ребенок богатых родителей, которого обыграл, не важно во что, парнишка из простой семьи
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Ротенберг и постоянный словесный понос - любовь навеки с детства.
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Ром, проснись, ты об####ся.
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+7
Смелость и талант есть. Насчет интеллекта именно у тренера не уверен.
Какой в ..опу СКА гранд? Мешок с деньгами
+7
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+7
Ответ Iv110
Оказывается он и к победе в 2015 году причастен)))
У него ж куча перстней всяких, не видел фото?
https://cdn-m.sport24.ru/m/c6fc/06af/a5f8/45ba/81f8/b514/4584/34d4/3200_10000_max.jpeg
+8
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плакала (от умиления) половина маршрутки (почти (с))
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Рома дунул свежачка и запрыгнул на свою любимую лошадь, по кличке ******* (балабол)
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Забежать в зону и бросить не закрывая вратаря - вершина развития интеллектуального хоккея.
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ахахахаха, ну по хорошему, таких спецов отправляют в отставку после таких результатов с такой командой))) а он ещё умудряется высказываться и смеяться всем в лицо)
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Четко, тезисно, по делу, а главное, ни нотки пафоса))) Но ё-мое, опять эта юная команда, да раскройте ему уже возраст сих пионеров!
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+5
Все было против нас: лед, самолеты, соперники, судьи. Нас закидывали деньгами, чтобы мы забирали лучших игроков других клубов, нас переселили на самый большой дворец. Несмотря на все испытания мы почти выиграли - сказал Ротенберг и заплакал. Журналисты аплодировали стоя.
+7
-2
+5
Ну тут без вариантов. Ска + Рома = Безнодёга .
+5
0
+5
СКА остается мешком с деньгами, Жозе только увеличил не любовь к клубу со стороны других болельщиков. Пока этот клоун будет у руля сомневаюсь что клуб добьется каких то результатов. Жаль только настоящих болельщиков СКА. Но такова правда на сегодняшний день
+4
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+4
Юная команда 😄😄😄
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Ответ Iv110
Оказывается он и к победе в 2015 году причастен)))
Так вроде уже давненько стало понятно из-за чего Быков с Захаркиным ушли сразу после выигрыша кубка
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Суши вёсла, Рома))
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Всё так... Но с тобой - откровенный регресс. СКА топчится на месте. Если я сейчас начну перечислять недочеты( косяки), ты побежишь смотреть ещё кучу матчей НХЛ. Рома, это так не работает. Уйди пожалуйста... Ты раздражаешь всех, без исключения.
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СКА необходимо на время нахождения Ромы в системе клуба, поменять эмблему - взять изображение Чип и Дейла и взять дивиз "Слабоумие и отвага!"
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Один вопрос: он покурил или забыл таблетки выпить ?
+2
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Ответ Костя Кот
Ром, проснись, ты об####ся.
А он и не спит
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