Матчи предстоящего тура всех лиг ФНЛ начнутся с минуты молчания.

«Во всех матчах всех лиг, которые входят в ФНЛ, в предстоящем туре будет минута молчания и черные повязки у футболистов.

Предстоящий тур пройдет с учетом повышенных мер безопасности.

Касательно ограничений, лига находится в контакте с регионами и позднее проинформирует о возможных ограничениях», – заявили в пресс-службе ФНЛ.

Вечером 22 марта преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар. По последним данным СК, в результате теракта погибли 140 человек, среди которых есть дети.