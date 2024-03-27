Начо и Васкес продлят контракты с «Реалом» до 2025 года

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Начо Фернандес Лукас Васкес Футбол

«Реал» продлит контракты с тремя футболистами.

Ранее появилась информация, что мадридский клуб продлит соглашение с полузащитником Тони Кроосом до 2025 года.

Кроме этого, по информации As, пролонгация договоров планируется еще с двумя игроками – Начо Фернандесом и Лукасом Васкесом.

Официально о подписании соглашений со всеми тремя игроками должны объявить на следующей неделе.

Начо и Васкес также продлят контракты с клубом на один сезон.

В этом сезоне Начо провел 21 матч за «Реал» в Ла Лиге. Васкес сыграл в 22 матчах в чемпионате, забил один гол и сделал три результативные передачи.

10 комментариев
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Такие игроки нужны в обойме команды, всегда на подхвате в случае травм основы
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Васкес это универсальный солдат, но очень часто он чередует плохую игру с отличными матчами. Начо нужно подтянуть игру в обороне и меньше ошибаться, в этом сезоне он полезен
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Комментарий удален пользователем
Начо? НЕЕЕЕТ
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Ответ Футбольные Хроники
Васкес это универсальный солдат, но очень часто он чередует плохую игру с отличными матчами. Начо нужно подтянуть игру в обороне и меньше ошибаться, в этом сезоне он полезен
"Эй, Васкес. Тебя никогда за мужика не принимали?
Нет. А тебя?" (с)
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Ответ Gerik Gerik
Настоящие войны
их воинами назвать как то трудно но для замены на последке хороший вариант
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Ответ Merdan
Комментарий удален пользователем
Будет изучать гизу
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