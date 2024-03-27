Начо и Васкес продлят контракты с «Реалом» до 2025 года
«Реал» продлит контракты с тремя футболистами.
Ранее появилась информация, что мадридский клуб продлит соглашение с полузащитником Тони Кроосом до 2025 года.
Кроме этого, по информации As, пролонгация договоров планируется еще с двумя игроками – Начо Фернандесом и Лукасом Васкесом.
Официально о подписании соглашений со всеми тремя игроками должны объявить на следующей неделе.
Начо и Васкес также продлят контракты с клубом на один сезон.
В этом сезоне Начо провел 21 матч за «Реал» в Ла Лиге. Васкес сыграл в 22 матчах в чемпионате, забил один гол и сделал три результативные передачи.
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