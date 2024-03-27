Начо и Васкес продлят контракты с «Реалом» до 2025 года

«Реал» продлит контракты с тремя футболистами.

Ранее появилась информация, что мадридский клуб продлит соглашение с полузащитником до 2025 года.

Кроме этого, по информации As, пролонгация договоров планируется еще с двумя игроками – и .

Официально о подписании соглашений со всеми тремя игроками должны объявить на следующей неделе.

Начо и Васкес также продлят контракты с клубом на один сезон.

В этом сезоне Начо провел 21 матч за в . Васкес сыграл в 22 матчах в чемпионате, забил один гол и сделал три результативные передачи.