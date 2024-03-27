Джокович больше не работает с Иванишевичем. Вместе они выиграли 12 «Больших шлемов»

Новак Джокович и Горан Иванишевич объявили о завершении сотрудничества. Они работали вместе шесть лет.

«Я хорошо помню тот момент, когда предложил Горану стать частью моей команды. Это было в 2018 году, мы с Марьяном [Вайдой] искали что-то новое для нашего дуэта. На самом деле работа с Гораном не только помогла нам улучшить подачу, но и принесла много радости, смеха, первое место в рейтинге, рекорды и еще 12 побед на турнирах «Большого шлема». А драматичные моменты я упомянул? 🎢🫣😊. Мои болельщики точно это знают🤫.

Несколько дней назад мы с Гораном решили прекратить сотрудничество. Мы пережили взлеты и падения на корте, но наша дружба всегда была крепкой. На самом деле с гордостью могу сказать (не уверен, что он тоже🤪), что, помимо совместных побед на турнирах, мы много лет параллельно играли в Пачиси… И это соревнование для нас никогда не закончится.

Шефиньо, спасибо за все, мой друг. Люблю тебя 🫂», – написал Джокович в инстаграме.

Фото: инстаграм Джоковича