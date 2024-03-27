Джокович больше не работает с Иванишевичем. Вместе они выиграли 12 «Больших шлемов»

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Новак Джокович и Горан Иванишевич объявили о завершении сотрудничества. Они работали вместе шесть лет.

«Я хорошо помню тот момент, когда предложил Горану стать частью моей команды. Это было в 2018 году, мы с Марьяном [Вайдой] искали что-то новое для нашего дуэта. На самом деле работа с Гораном не только помогла нам улучшить подачу, но и принесла много радости, смеха, первое место в рейтинге, рекорды и еще 12 побед на турнирах «Большого шлема». А драматичные моменты я упомянул? 🎢🫣😊. Мои болельщики точно это знают🤫. 

Несколько дней назад мы с Гораном решили прекратить сотрудничество. Мы пережили взлеты и падения на корте, но наша дружба всегда была крепкой. На самом деле с гордостью могу сказать (не уверен, что он тоже🤪), что, помимо совместных побед на турнирах, мы много лет параллельно играли в Пачиси… И это соревнование для нас никогда не закончится.

Шефиньо, спасибо за все, мой друг. Люблю тебя 🫂», – написал Джокович в инстаграме.

Фото: инстаграм Джоковича

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21 комментарий
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Длительное успешное сотрудничество серба и хорвата - пример для политиков.
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А за подачу Иванишевичу отдельное спасибо, с его приходом она у Новака стала одна из лучших в туре.
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Напишите кто-нибудь Дане, пусть берет его в консультанты по подаче, если хочет еще выигрывать шлемы.
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Горану спасибо за все!
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Ответ Stas Salesov
Новак, возвращай Пепе Имаза, для ярчайшего завершения карьеры🌟
Экий ты юморист, давай еще вспомни Агасси со Штепанеком.
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А кто-то знает почему так случилось? Из-за последних неудач Новака на турнирах?
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Ну чтож теперь ждем возвращения Вайды
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Данилка, не теряйся, подачу надо прокачивать
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кого возьмем, грунтовика?
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Неожиданно🤷‍♀️‼️
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=Вместе они выиграли 12 «Больших шлемов»= Девять.
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Всё, что ни делается - всё к лучшему.
До сих пор с тренерским штабом Новака было именно так.
Айде Nо1е, айде!
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Ответ Верховенский1990
Экий ты юморист, давай еще вспомни Агасси со Штепанеком.
Ну, стасик хотя бы Генчич не упомянул. И на том спасибо.
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Есть только два человека, ради которых можно расстаться с Гораном.
Вайда и Роджер.

Вайда вряд ли вернется еще раз. Вот интересно было бы посмотреть Новака под руководством Роджера. Надеюсь, порадуют нас легенды дуэтом таким.
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Возвращайся к Беккеру, Боря на нуле - поможешь ему заработать)
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Ответ Hardy
Данилка, не теряйся, подачу надо прокачивать
Думаю, Горан только главным пойдёт, а на это, в свою очередь, не пойдет Даниил
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Ответ Verdo
кого возьмем, грунтовика?
Мойю и ХКФ.
Не, нуачё))
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Ответ Vakhore
Вот и конечная для Новака. Один в один история со второй половиной 2016-го повторяется. Тогда он наконец-то взял РГ и некалендарный Шлем. И потерял мотивацию. Начал ездить на выставку в Милан вместо того, чтобы ехать в Пекин (в итоге стоило первого места по итогам годам), связался с Гуру, снизил к себе требования, в словах всякая патетика появилась, попрощался с Беккером и Вайдой. Вот и сейчас. Побил рекорд по Шлемам, вернулся на ЮСО с титулом и...все. Снизил к себе требования, ходит на тусовки вместо турниров, связался с либерастами типа Вонн и Карри, попрощался с Гораном. Спасибо Новак за все, ты все равно величайший!
Так если один в один, значит будет еще один взлёт?
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