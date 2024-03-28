Василевский – 4-й вратарь из Европы с 20+ очками в НХЛ. Он обошел Гашека и Маркстрема

Андрей Василевский – 4-й вратарь из Европы с 20 очками в НХЛ.

Сегодня на вратаря « » записали результативную передачу при шайбе Никиты Кучерова в пустые ворота «Бостона» (3:1).

В текущем сезоне у Василевского стало 2 ассиста, за карьеру – 20. Голов в лиге он не забивал.

В списке самых результативных европейских вратарей в истории НХЛ поднялся на 4-е место, опередив (19 очков, 0+19) и («Калгари», 19 очков, 0+19).

В топ-3 входят (28 очков, 0+28), Хенрик Лундквист (27, 0+27) и Томаш Вокоун (23, 0+23).

В общем зачете Василевский делит 27-е место с Крисом Осгудом (20 очков, 1+19) и Крэйгом Андерсоном (20, 0+20). Рекорд лиги принадлежит е Баррассо (48, 0+48).