Василевский – 4-й вратарь из Европы с 20+ очками в НХЛ. Он обошел Гашека и Маркстрема

Теги рейтинги Тампа-Бэй Кари Лехтонен Доминик Гашек Томаш Вокоун НХЛ Хенрик Лундквист Якоб Маркстрем Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский – 4-й вратарь из Европы с 20 очками в НХЛ.

Сегодня на вратаря «Тампы» записали результативную передачу при шайбе Никиты Кучерова в пустые ворота «Бостона» (3:1). 

В текущем сезоне у Василевского стало 2 ассиста, за карьеру – 20. Голов в лиге он не забивал. 

В списке самых результативных европейских вратарей в истории НХЛ Андрей поднялся на 4-е место, опередив Доминика Гашека (19 очков, 0+19) и Якоба Маркстрема («Калгари», 19 очков, 0+19).

В топ-3 входят Кари Лехтонен (28 очков, 0+28), Хенрик Лундквист (27, 0+27) и Томаш Вокоун (23, 0+23). 

В общем зачете Василевский делит 27-е место с Крисом Осгудом (20 очков, 1+19) и Крэйгом Андерсоном (20, 0+20). Рекорд лиги принадлежит е Баррассо (48, 0+48). 

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Vitor Dia
48 очков.. это что за зверь там такой, вратарь-мотала?)
Ягру и Лемье пасуй в своей зоне и передаче в активе будет )))
+67
-2
+65
48 очков.. это что за зверь там такой, вратарь-мотала?)
+45
0
+45
Ответ Доля Кузьмин
а есть ли подобная стата, но только из плей-офф Кубка? интересно, у кого в розыгрыше Кубка какие рекорды 🤔🧐
В плей-офф КС:
1. Грант Фюр - 14 (0+14)
2. Мартин Бродо - 13 (1+12)
3. Патрик Руа - 11 (0+11)
4. Том Баррассо - 7 (0+7)
+29
0
+29
Ответ Zomourning33
Якоб может много очков набрать по итогам карьеры. В этом сезоне уже 5 передач отдал.
Вратарь должен быть с первым пасом, таковы реалии современной игры
+9
0
+9
Мда, с голами конечно совсем не густо
+10
-2
+8
Ответ Vitor Dia
48 очков.. это что за зверь там такой, вратарь-мотала?)
Вратарь-водила
+8
0
+8
Ожидание - Овечкин побил рекорд по шайбам.
Реальность - Василевский побил рекорд по очкам для вратарей))))
+5
-2
+3
Ждём выступления гашека на эту тему:)))
+2
0
+2
а есть ли подобная стата, но только из плей-офф Кубка? интересно, у кого в розыгрыше Кубка какие рекорды 🤔🧐
+2
-1
+1
Ответ Вадим Сидоров
Вратарь должен быть с первым пасом, таковы реалии современной игры
Причем не только хоккея это правило касается
+1
0
+1
Ответ AndjD
В плей-офф КС: 1. Грант Фюр - 14 (0+14) 2. Мартин Бродо - 13 (1+12) 3. Патрик Руа - 11 (0+11) 4. Том Баррассо - 7 (0+7)
Бродо везде в топе
+1
0
+1
Неожиданно. Был уверен, что Евгений Набоков должен быть высоко, оказалось 42й (1+15).
0
0
0
Ответ AndjD
В плей-офф КС: 1. Грант Фюр - 14 (0+14) 2. Мартин Бродо - 13 (1+12) 3. Патрик Руа - 11 (0+11) 4. Том Баррассо - 7 (0+7)
о, круто! спасибо!
0
0
0
Ответ Пинающий Достоинства
Бродо везде в топе
Потому что сыграл больше всех.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий