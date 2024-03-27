Документальный фильм о Винисиусе выйдет в конце 2025 года. Кульминацией должно стать вручение вингеру «Реала» «Золотого мяча» (El Chiringuito)

Выход документального фильма о Винисиусе планируется в конце 2025 года.

Напомним, в июне 2023 года Netflix анонсировал выход фильма о вингере « » и сборной .

Как сообщает El Chiringuito, премьера документального фильма намечена на конец следующего года. Утверждается, что кульминацией, согласно замыслу, должно стать получение «Золотого мяча».

В нынешнем сезоне на счету Винисиуса 12 голов и 4 ассиста в 20 матчах Ла Лиги. Статистика вингера «Реала» доступна здесь.

Винисиус умышленно толкнул Лапорта локтем в спину в матче Бразилии с Испанией. Экс-защитник «Сити» написал: «Может, он хотел потанцевать?»

Винисиус и Мората поспорили из-за поведения бразильцев: игрок «Реала» продолжал говорить даже после того, как его уводили от Альваро. Позже бразилец попытался сгладить конфликт