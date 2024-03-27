Документальный фильм о Винисиусе выйдет в конце 2025 года. Кульминацией должно стать вручение вингеру «Реала» «Золотого мяча» (El Chiringuito)

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Винисиус Жуниор Netflix Футбол

Выход документального фильма о Винисиусе планируется в конце 2025 года.

Напомним, в июне 2023 года  Netflix анонсировал выход фильма о вингере «Реала» и сборной Бразилии.

Как сообщает El Chiringuito, премьера документального фильма намечена на конец следующего года. Утверждается, что кульминацией, согласно замыслу, должно стать получение Винисиусом «Золотого мяча».

В нынешнем сезоне на счету Винисиуса 12 голов и 4 ассиста в 20 матчах Ла Лиги. Статистика вингера «Реала» доступна здесь.

Винисиус умышленно толкнул Лапорта локтем в спину в матче Бразилии с Испанией. Экс-защитник «Сити» написал: «Может, он хотел потанцевать?»

Винисиус и Мората поспорили из-за поведения бразильцев: игрок «Реала» продолжал говорить даже после того, как его уводили от Альваро. Позже бразилец попытался сгладить конфликт

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76 комментариев
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Есть ощущение, что им придется переписывать сценарий
+175
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+174
Пусть только попробуют эти мерзкие расисты не дать Вини золотой мяч!
+87
-13
+74
Кульминацией станет вручение Золотого Мяча Мбаппе. Потом снимут сиквел, где Винисиус мстит
+69
-2
+67
Ответ AstaAsta
Кульминацией станет вручение Золотого Мяча Мбаппе. Потом снимут сиквел, где Винисиус мстит
Черепашки ниндзя. Восстание планеты обезьян
+70
-5
+65
Перес оплатил уже
+42
-6
+36
Ответ AstaAsta
Кульминацией станет вручение Золотого Мяча Мбаппе. Потом снимут сиквел, где Винисиус мстит
Дадут Холланду, чтобы Винисус в послесловии сказал очень яркую речь про расизм.
+34
-2
+32
Чилаверт пусть вручает ему Золотой Мяч 😏
+31
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+27
23 года, пинатель мяча, визжащий о расизме и провоцирующий толпу - снимем как мы о нём документальный фильм. Мда.
+28
-1
+27
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Чилаверта в самых дальних деревнях знали. По детству пацаны часто его имя называли. А ты наверняка "победитель по жизни")
+23
-3
+20
Ответ Серж Ск
Есть предположение что очень талантливый, но бестолковый Винни станет вторым Неймаром, у которого было всё чтобы получить ЗМ, но глупыми решениями он погубил свою карьеру.
Губон и близко не Неймар
+19
0
+19
Есть предположение что очень талантливый, но бестолковый Винни станет вторым Неймаром, у которого было всё чтобы получить ЗМ, но глупыми решениями он погубил свою карьеру.
+19
-3
+16
Кульминацией должна стать нарезка его симуляций и провокаций.
+13
-2
+11
Ответ Серж Ск
Есть предположение что очень талантливый, но бестолковый Винни станет вторым Неймаром, у которого было всё чтобы получить ЗМ, но глупыми решениями он погубил свою карьеру.
Неймар был гением, Вини до него далеко
+12
-1
+11
Нет ли там информации чей именно золотой мяч планируется получит Винисиус?
+8
0
+8
Ответ Ебздрогыч
Пусть только попробуют эти мерзкие расисты не дать Вини золотой мяч!
Там выигрышная ситуация в любом случае: потенциальные Мбаппе или Беллингем “light skin” (то есть светлее антирасиста), а уж если не дай бог там попадётся нордический Холанн или КДБ…
+8
-1
+7
Ответ RIMPERY17
Есть ощущение, что им придется переписывать сценарий
Очень надеюсь.
+6
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+6
Ясно. Жанр «фантастика»
+6
-1
+5
Если Вини ещё и на ЗМ наноет это будет кринж века !
+5
0
+5
Ответ Владимир Владимир
23 года, пинатель мяча, визжащий о расизме и провоцирующий толпу - снимем как мы о нём документальный фильм. Мда.
Это же Нетфликс.
+6
-1
+5
Должен брать Оскара!
+4
0
+4
Ему вручают золотой мяч, а на нем написано "выклянчил, негр!", Винисиус читает и поднимает на камеру заплаканные глаза. Конец.
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Цвет кожи, слёзы и перес могут сделать дело и Губону дадут лгбтшные ЗМ
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Остановите его кто-нибудь, не губите этот талант! Ну крутейший же игрок, которого вот эта вся борьба с какими-то расистами (которые именно в его сторону расизм проявляют) до добра не доведёт.
+2
0
+2
Ответ Evgeny Trifonov
Перес оплатил уже
Есть ощущение, что Перес сплавит его куда-нибудь, потому что он достал примерно всех
+3
-1
+2
Не золотого а черного, не мяча, а метки.
+2
0
+2
Ааа ведь возможно! Не проголосовал за Винни- значит расист по умолчанию... Свои 87% наберет легко
+4
-2
+2
Золотой мяч ?
Вот штырит их !
Похоже местная кашаса была с какими то добавками )))
+2
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странная уверенность. Не думаю, что к 25 году у него это получится.
+3
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Ответ Мысли Стетхема
После прихода Мбаппе вряд-ли он его получит. Ну не в Реале уж точно.
Да там и Джуд неплохо тащит
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Продюсерам и сценаристам осталось только договориться с реальностью.
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