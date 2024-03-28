Зуб забил «Баффало» – 1-й гол за 33 матча. У защитника «Оттавы» 4+20 в 58 играх при полезности «+10»

Теги Баффало Оттава НХЛ Артем Зуб Хоккей

Артем Зуб забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Защитник «Оттавы» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:2), поразив ворота с близкого расстояния.

Гол стал для россиянина первым за 33 матча и первым в этом календарном году. 

В текущем сезоне на его счету 24 (4+20) очка в 58 играх при полезности «+10». 

Сегодня Зуб (21:11, 2:39 – в меньшинстве, «+1») нанес 3 броска в створ ворот и 1 мимо, а также сделал 3 блока.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иметь в Оттаве +10 это сильно.
+6
-1
+5
Зуб за четыре сезона в Оттаве имеет +16, и в целом неплохо играет. Вообще Сенаторы в каждой игре, которую смотрел оставляли приятное впечатление, очень куражная команда. Но бороться за постсезон пока способностей не хватает.
0
0
0
Лучший сезон по очкам в НХЛ
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий