Зуб забил «Баффало» – 1-й гол за 33 матча. У защитника «Оттавы» 4+20 в 58 играх при полезности «+10»

Артем Зуб забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Защитник «Оттавы» открыл счет в матче регулярного чемпионата с « » (6:2), поразив ворота с близкого расстояния.

Гол стал для россиянина первым за 33 матча и первым в этом календарном году.

В текущем сезоне на его счету 24 (4+20) очка в 58 играх при полезности «+10».

Сегодня Зуб (21:11, 2:39 – в меньшинстве, «+1») нанес 3 броска в створ ворот и 1 мимо, а также сделал 3 блока.