Фелипе Мело: «Дани Алвесу придется заплатить за то, что он сделал. Пусть это послужит уроком. Представьте себе чувства этой девушки, ее родителей»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Фелипе Мело Ла Лига Футбол

Фелипе Мело считает, что Дани Алвес должен нести ответственность за содеянное.

Напомним, суд решил выпустить бывшего защитника «Барселоны», приговоренного к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, под залог в размере один миллион евро.

«Я считаю, что нужно уважать людей, уважать женщин, уважать мужчин. В данном случае необходимо вести себя по-человечески.

Я и Дани Алвес росли вместе в сборной Бразилии, играли вместе на чемпионате мира. А затем появляются такие новости.

Ему придется заплатить за то, что он сделал. Если вас осудили, придется заплатить за содеянное. И пусть это послужит уроком другим, чтобы они так не поступали.

Это очень серьезная ситуация. Представьте себе чувства этой девушки, ее родителей.

Мы обязаны воспитать наших сыновей, наших дочерей так, чтобы такого не происходило», – сказал бывший футболист сборной Бразилии Фелипе Мело.

А что Алвес? Освободят под залог в 1 млн евро, убирали из легенд «Барсы», были слухи о самоубийстве

53 комментария
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Я против насильников,но родители девушки спросили у нее, зачем она пошла в мужской туалет в ночном клубе?Как там с воспитанием?
+77
-28
+49
Последнее предложение прям в точку. Воспитание.
Лично мое мнение: по истории есть вопросы, но думаю, что Алвес скорее виновен.
+35
-9
+26
Интересные законы в Испании, рубиалеса за поцелуй не с мужчиной хотят закрыть на 2.5, но при этом уже подтверждённого насильника отпускают под залог! Гениально!
+33
-9
+24
Ответ Spartakus1984
Я против насильников,но родители девушки спросили у нее, зачем она пошла в мужской туалет в ночном клубе?Как там с воспитанием?
В женский т уалет, как обычно, очередь на 20 минут. Она пошла туда где нет очереди!
+29
-5
+24
Ответ ZamoRano
Интересные законы в Испании, рубиалеса за поцелуй не с мужчиной хотят закрыть на 2.5, но при этом уже подтверждённого насильника отпускают под залог! Гениально!
Если бы Рубиалес поцеловал мужчину - напротив, наградили бы!
+14
-3
+11
Неужели адекватное мнение кто-то высказал...
+15
-6
+9
Ответ hulk&boloto
На 6,5? Может стоило 6,5 миллионов евро ему назначить, чтоб отработал? а так, в футбол в тюряге поиграет...
Насчет 6,5 не понял, честно говоря. Можно пояснительную бригаду?
+10
-1
+9
Ой, да вот нюанс в том, что тетка точно знала, кто ей за щеку наваливает, и другому бы не делась. Так что не надо про ее чувства и чувства родителей - это им надо было думать, какую голддигершу они воспитали.
+11
-6
+5
Ответ Spartakus1984
Я против насильников,но родители девушки спросили у нее, зачем она пошла в мужской туалет в ночном клубе?Как там с воспитанием?
Не припомню, чтобы заходить в туалет было запрещено.
И не припомню, чтобы насиловать было разрешено
Смекаешь, к чему я?
+5
0
+5
Тут воспитание должно быть в обе стороны- чтобы мужчина по пьяни не вел себя как быдло, и чтобы девушка с пьяным неадекватом в туалет в ночном клуб не совалась в ожидании чуда или просто пообщаться
+6
-3
+3
Был бы он нищий ни кого бы не интересовали бы чувства этой девушки и в том числе ее саму.
+14
-11
+3
Когда шла в мужской туалет за ним не особо о своих чувствах беспокоилась
+3
-1
+2
Ответ eRo
Ой, да вот нюанс в том, что тетка точно знала, кто ей за щеку наваливает, и другому бы не делась. Так что не надо про ее чувства и чувства родителей - это им надо было думать, какую голддигершу они воспитали.
Я думаю они довольны, что она принесла домой 150 000 💰. Я бы тоже за такие деньги переспал с известной футболисткой. Да 99,9% юзеров спортса согласились бы. И не говорите что это другое. 😃
+2
0
+2
Ответ eRo
Ой, да вот нюанс в том, что тетка точно знала, кто ей за щеку наваливает, и другому бы не делась. Так что не надо про ее чувства и чувства родителей - это им надо было думать, какую голддигершу они воспитали.
+++
+3
-1
+2
Ответ Кирилл Дубасов
А в России бы за поцелуй с мужчиной бы закрыли на 2 года, А если ещё и напротив церкви, то вообще пиши пропало
Ох уж эти разговоры о справедливых законах)
+1
0
+1
Ответ ZamoRano
Интересные законы в Испании, рубиалеса за поцелуй не с мужчиной хотят закрыть на 2.5, но при этом уже подтверждённого насильника отпускают под залог! Гениально!
А в России бы за поцелуй с мужчиной бы закрыли на 2 года, А если ещё и напротив церкви, то вообще пиши пропало
+6
-5
+1
самое интересное * Представьте чувста этой девушки *...
+1
0
+1
Ответ brace
В женский т уалет, как обычно, очередь на 20 минут. Она пошла туда где нет очереди!
А там Алвес, А это уже совсем другая история
+1
0
+1
А точно в России коррупция? Тут человека уже осужденного выпускают из тюрьмы за бабки и все такие: "ну че нормально, корешу помог"
+2
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Ответ fatei4
Когда шла в мужской туалет за ним не особо о своих чувствах беспокоилась
Я когда в мужской туалет иду - тоже не беспокоюсь)
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Ответ StHappyOne
Ходить в ночной клуб это не преступление и даже не проступок
И заходить в туалет с мужчиной без принуждения тоже, ведь нет таких законов, верно?
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Ответ ZamoRano
Интересные законы в Испании, рубиалеса за поцелуй не с мужчиной хотят закрыть на 2.5, но при этом уже подтверждённого насильника отпускают под залог! Гениально!
Интересная у тебя манипуляция. Алвесу прокуратура 9 лет запрашивала, если что. Так что не переживай за Рубиалеса.
0
0
0
Ответ Кирилл Дубасов
А в России бы за поцелуй с мужчиной бы закрыли на 2 года, А если ещё и напротив церкви, то вообще пиши пропало
И какие ты видишь в этом минусы?
+1
-1
0
Ответ ZamoRano
Интересные законы в Испании, рубиалеса за поцелуй не с мужчиной хотят закрыть на 2.5, но при этом уже подтверждённого насильника отпускают под залог! Гениально!
Насилие подразумевает принуждение. Она сама добровольно (!) пошла трахнуться в сортире. Потом, видимо, хотела срубить бабла, но не срослось. И тут происходит чудесное превращение из пьяной шаболды с "низкой социальной ответственностью" в невинную овечку, над которой надругались. Классика. Все это как в старом анеке:
- Ну ты хотя бы упиралась?
- Ну конечно! Руками в забор.
0
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Ответ ZamoRano
Интересные законы в Испании, рубиалеса за поцелуй не с мужчиной хотят закрыть на 2.5, но при этом уже подтверждённого насильника отпускают под залог! Гениально!
Это вы о чём? Получается, если на 2.5 за поцелуй, то Алвеса за что на 4.5?
0
0
0
Ответ Этот Райола хочет денег
Тут воспитание должно быть в обе стороны- чтобы мужчина по пьяни не вел себя как быдло, и чтобы девушка с пьяным неадекватом в туалет в ночном клуб не совалась в ожидании чуда или просто пообщаться
++++
+1
-1
0
Ответ Catalonia is the independent republic
Неужели адекватное мнение кто-то высказал...
Погугли как выглядит Мело. Вдвойне угарно подобное слышать (не в претензию ему, просто юмор)
+3
-3
0
Ответ Spartakus1984
Я против насильников,но родители девушки спросили у нее, зачем она пошла в мужской туалет в ночном клубе?Как там с воспитанием?
ты знаешь: говорят же "важно только то, что человек говорит после "но"."
0
0
0
Ответ Spartakus1984
Я против насильников,но родители девушки спросили у нее, зачем она пошла в мужской туалет в ночном клубе?Как там с воспитанием?
Ходить в ночной клуб это не преступление и даже не проступок
+2
-2
0
Ответ hulk&boloto
На 6,5? Может стоило 6,5 миллионов евро ему назначить, чтоб отработал? а так, в футбол в тюряге поиграет...
4,5
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