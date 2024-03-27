Фелипе Мело: «Дани Алвесу придется заплатить за то, что он сделал. Пусть это послужит уроком. Представьте себе чувства этой девушки, ее родителей»

Фелипе Мело считает, что Дани Алвес должен нести ответственность за содеянное.

Напомним, суд решил выпустить бывшего защитника «Барселоны», приговоренного к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, под залог в размере один миллион евро.

«Я считаю, что нужно уважать людей, уважать женщин, уважать мужчин. В данном случае необходимо вести себя по-человечески.

Я и росли вместе в сборной Бразилии, играли вместе на чемпионате мира. А затем появляются такие новости.

Ему придется заплатить за то, что он сделал. Если вас осудили, придется заплатить за содеянное. И пусть это послужит уроком другим, чтобы они так не поступали.

Это очень серьезная ситуация. Представьте себе чувства этой девушки, ее родителей.

Мы обязаны воспитать наших сыновей, наших дочерей так, чтобы такого не происходило», – сказал бывший футболист сборной Бразилии Фелипе Мело.

А что Алвес? Освободят под залог в 1 млн евро, убирали из легенд «Барсы», были слухи о самоубийстве