Кроос продлит контракт с «Реалом» до 2025 года (Фабрицио Романо)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос останется в «Реале» на следующий сезон.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, немецкий полузащитник согласовал с «Реалом» новый контракт до конца сезона-2024/25. Кроосу осталось лишь подписать новое соглашение.

В нынешнем сезоне на счету Крооса гол и 7 ассистов в 28 матчах за «Реал» в Ла Лиге. Подробная статистика 34-летнего полузащитника доступна здесь.

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28 комментариев
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Отличная новость,если правда!👍👍👍
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Кто бы знал какого таланта в своё время просрала Бавария , в Реале еще годик будем наслаждаться его игрой!
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Ну и славно! И фанаты игрой любоваться еще год будут и молодые поучатся
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Ответ Алексей Ненахов
Кто бы знал какого таланта в своё время просрала Бавария , в Реале еще годик будем наслаждаться его игрой!
25 миллионов за Тони - это просто подарок)
Такой игрок стоит минимум 6 раз по 25)
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Легенда Реала 👍🏻
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Немецкий маэстро переживает второй расцвет в своей карьере. Надеюсь, выиграет еще много значимых трофеев с клубом и сборной
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Прекрасная новость! Ещё как минимум год будем наслаждаться игрой Гения!💪
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Отличная новость! Тони в полном порядке и принесёт много пользы клубу!!!
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Дядя Тони это легенда!
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Тони легенда!
5ЛЧ 🏆
1ЧМ🏆
Видение поля - бесценно
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Ответ Barsenoga
Если сравнивать его с лучшими в истории распасовщиками-плеймейраками хави иньестой бускестом то крос -немощь.
А потом смотрим (по годам) процент точности передач и становится понятно, что Кроос – лучший распасовщик в мире после отъезда Хави в Катар.
Так что в очередной раз пользователь Barsenoga нагло лжёт.
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Ответ Марат Измайлов
Отличная новость,если правда!👍👍👍
А ведь было время, когда его списали. Но как он хорош в прошлом и этом сезоне.
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Ответ ten Hag
Тони легенда! 5ЛЧ 🏆 1ЧМ🏆 Видение поля - бесценно
Может в этом году собрать фулл-хаус, чемпионат Европы . Немцы могут дома, да слабее многих, но шансы есть. Лигу чемпионов сомневаюсь в этом году, хотя Реал он такой.
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Ответ Алексей Ненахов
Кто бы знал какого таланта в своё время просрала Бавария , в Реале еще годик будем наслаждаться его игрой!
Да все знали
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Лукиту тоже продлить нужно
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Тони, конечно, топище до сих пор.
Значит с Лукой контракт не продлят...
Жаль. Будем наблюдать хорватского гения где-нибудь в Аравии со следующего сезона...
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Реал конечно сорвал в свое время куш подписав Тони.
Даже вне поля пример отношения к делу и партнерам.

Надеюсь в будущем увидеть его где-то спорт диром.

PS
Была мечта, что Тони на годик вернется в Бундеслигу (отлично вписался бы в Леверкузен) и как минимум еще 2 раза показал бы Баварии на поле, что значит зажмотить деньги, где не надо было
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Замечательная новость
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Еще годик молодых уму разуму поучит,а дальше они сами.
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Отличная новость !
Он важнейший игрок !
Попылить ещё может минимум пару-тройку лет.
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Жаль Модрич уже всё. Либо в Млс поедет, либо закончит, скорее всего
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Модричу 38, есть к кому стремиться!!!
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Всего-то нужно было вовремя уйти из сборной. Сохранил нервы, накопил силы, вернулся и в сборную, и в клубе продлил карьеру.
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here we go или ещё нет
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