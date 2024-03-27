Кроос продлит контракт с «Реалом» до 2025 года (Фабрицио Романо)
Тони Кроос останется в «Реале» на следующий сезон.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, немецкий полузащитник согласовал с «Реалом» новый контракт до конца сезона-2024/25. Кроосу осталось лишь подписать новое соглашение.
В нынешнем сезоне на счету Крооса гол и 7 ассистов в 28 матчах за «Реал» в Ла Лиге. Подробная статистика 34-летнего полузащитника доступна здесь.
Такой игрок стоит минимум 6 раз по 25)
5ЛЧ 🏆
1ЧМ🏆
Видение поля - бесценно
Так что в очередной раз пользователь Barsenoga нагло лжёт.
Значит с Лукой контракт не продлят...
Жаль. Будем наблюдать хорватского гения где-нибудь в Аравии со следующего сезона...
Даже вне поля пример отношения к делу и партнерам.
Надеюсь в будущем увидеть его где-то спорт диром.
PS
Была мечта, что Тони на годик вернется в Бундеслигу (отлично вписался бы в Леверкузен) и как минимум еще 2 раза показал бы Баварии на поле, что значит зажмотить деньги, где не надо было
Он важнейший игрок !
Попылить ещё может минимум пару-тройку лет.