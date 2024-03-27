Кроос продлит контракт с «Реалом» до 2025 года (Фабрицио Романо)

Тони Кроос останется в «Реале» на следующий сезон.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, немецкий полузащитник согласовал с «Реалом» новый контракт до конца сезона-2024/25. Кроосу осталось лишь подписать новое соглашение.

В нынешнем сезоне на счету гол и 7 ассистов в 28 матчах за « » в . Подробная статистика 34-летнего полузащитника доступна здесь.