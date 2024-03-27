«Амур» готов платить Радулову 200 млн в год: 100 млн зарплаты и 100 млн бонусов («Бизнес Online»)

Александр Радулов сможет получать 200 млн рублей в год при переходе в «Амур».

Ранее стало известно, что «Амур» готов предложить 37-летнему нападающему, который может стать неограниченно свободным агентом после завершения договора с «Ак Барсом», зарплату больше 100 миллионов рублей в год.

Как утверждает «Бизнес Online», помимо зарплаты в контракте могут прописать бонусы, благодаря которым выплаты « » за сезон могут достичь 200 млн рублей в год. Бонусы будут «намного лояльнее», чем в « », где Радулову нужно было попасть в топ-3 лучших бомбардиров сезона для активации бонуса.

Однако Александр не готов ехать на Дальний Восток: во-первых, из-за смены часовых поясов и постоянных длительных перелетов, во-вторых – из-за нежелания перевозить семью.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата .

В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

Ранее сообщалось, что «Амур» готов предлагать до 120 миллионов рублей в год топовым хоккеистам.