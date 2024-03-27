«Амур» готов платить Радулову 200 млн в год: 100 млн зарплаты и 100 млн бонусов («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Амур возможные переходы Александр Радулов КХЛ деньги Хоккей

Александр Радулов сможет получать 200 млн рублей в год при переходе в «Амур».

Ранее стало известно, что «Амур» готов предложить 37-летнему нападающему, который может стать неограниченно свободным агентом после завершения договора с «Ак Барсом», зарплату больше 100 миллионов рублей в год.

Как утверждает «Бизнес Online», помимо зарплаты в контракте Радулова могут прописать бонусы, благодаря которым выплаты «Амура» за сезон могут достичь 200 млн рублей в год. Бонусы будут «намного лояльнее», чем в «Ак Барсе», где Радулову нужно было попасть в топ-3 лучших бомбардиров сезона для активации бонуса.

Однако Александр не готов ехать на Дальний Восток: во-первых, из-за смены часовых поясов и постоянных длительных перелетов, во-вторых – из-за нежелания перевозить семью.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

Ранее сообщалось, что «Амур» готов предлагать до 120 миллионов рублей в год топовым хоккеистам.

Материалы по теме

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тяжёлая наркомания, они ещё пусть Ковальчука подтянут.
+31
0
+31
Мало ) 200 зп, 200 бонусами
+18
0
+18
Совсем с ума сошли?
+13
0
+13
Во дают...
+9
0
+9
Что за бред? Зачем им платёжку на 300 лямов увеличили? Чтобы они вот так бездарно деньги на ветер пустили? Слава богу у Радулова есть и деньги и мозги, поэтому к этим клоунам он не поедет. Таким способом хорошую команду не собрать. Зато самых алчных собрать вполне удастся. Только будут ли они на площадке умирать за Амур? А так что они тормозят? Свистните Бабаеву - он вам целую команду клиентов подгонит. У вас даже денег не хватит на всех.
+8
0
+8
Откуда в Хабаровске такие деньги?
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Травницкий
Что за бред? Зачем им платёжку на 300 лямов увеличили? Чтобы они вот так бездарно деньги на ветер пустили? Слава богу у Радулова есть и деньги и мозги, поэтому к этим клоунам он не поедет. Таким способом хорошую команду не собрать. Зато самых алчных собрать вполне удастся. Только будут ли они на площадке умирать за Амур? А так что они тормозят? Свистните Бабаеву - он вам целую команду клиентов подгонит. У вас даже денег не хватит на всех.
Бабаев там уже прописался, сменил гражданство на Амурское.
+3
0
+3
Ответ Al Al
Откуда в Хабаровске такие деньги?
Вернули небольшую часть переданных отсюда Москве средств
+3
0
+3
Ответ Streetbor
тяжёлая наркомания, они ещё пусть Ковальчука подтянут.
Ага, и Д. Зарипова - он тоже за эти деньги побегает...
+3
0
+3
Пока власть уговаривает народ сплотиться и просит бабушек скидывать последние 50 рублей на дроны, спонсируемая государством кормушка швыряет 200 млн рублей в 37-летнего ветерана колхозлиги.
Вне зависимости от отношения к СВОйне, это выглядит как вершина лицемерия и парадоксальности
+3
0
+3
Какая прохладная история
+2
0
+2
Илайша за такие бабосики поедет как миленький
+2
0
+2
Ужас, столько платить
+2
0
+2
Кто платит то в Хабаровске?

Не бюджет же. Золотодобытчики?
+2
0
+2
У Дегтярёва кастрюля прохудилась? Или пёс и в бане волочёт? Откуда деньги, Мишган?
+3
-1
+2
Нормальные люди даже бесплатно не возьмут , зачем он нужен старик
+1
0
+1
Да вы издеваетесь, зачем он тут нужен за такие деньжище, к хохлачеву вопросы были, а этот вообще забьет на игру
+1
0
+1
А почему не 900 лямов? И пусть один играет.
+1
0
+1
Ответ Евгений Исаев
У Дегтярёва кастрюля прохудилась? Или пёс и в бане волочёт? Откуда деньги, Мишган?
Там мелким шрифтом, который никто не читает, оговорено, что выдают дальневосточными гектарами по несколько завышенной оценке.
+1
0
+1
Сомневаюсь, что это реальная информация. Скорее агент Радулова "работает" на будущий контракт. Такие деньги можно (но не стоит) предлагать Буше,
Ткачеву, Гусеву, Уилу, Шабанову или Пилипенко. А Радулову за какие навыки? Хабаровчанам лучше нынешний состав сохранить. Дрозг, Броадхерст, Бобков и компания справятся и без Радулова.
+1
0
+1
Там уже один засыпанный миллионами по машинам прыгает, ещё одного захотели?
+1
0
+1
это можно целое звено собрать из хороших игроков
+1
0
+1
Какой-то особый вид извращения, давать 37 летнему (а к началу сезона, уже 38 будет) игроку: 200 лямов в год 🤦🏻‍♂️
+1
0
+1
200, за что???
+2
-1
+1
Надо хотя бы сильную молодежь привлекать.
0
0
0
Александр, держись! Это только начало. Какие же подгоны будут ждать тебя в разгар межсезонья!!! 💸
0
0
0
Ответ Al Al
Откуда в Хабаровске такие деньги?
Поднакопили
0
0
0
Шоб мне такую пенсию платили...
0
0
0
Ответ Coongur
Там мелким шрифтом, который никто не читает, оговорено, что выдают дальневосточными гектарами по несколько завышенной оценке.
Такой собаке нужен большой вольер)))
0
0
0
Чего то Хабара разошёлся...
Ну это явно перебор.......
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий