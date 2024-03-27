«Амур» готов платить Радулову 200 млн в год: 100 млн зарплаты и 100 млн бонусов («Бизнес Online»)
Александр Радулов сможет получать 200 млн рублей в год при переходе в «Амур».
Ранее стало известно, что «Амур» готов предложить 37-летнему нападающему, который может стать неограниченно свободным агентом после завершения договора с «Ак Барсом», зарплату больше 100 миллионов рублей в год.
Как утверждает «Бизнес Online», помимо зарплаты в контракте Радулова могут прописать бонусы, благодаря которым выплаты «Амура» за сезон могут достичь 200 млн рублей в год. Бонусы будут «намного лояльнее», чем в «Ак Барсе», где Радулову нужно было попасть в топ-3 лучших бомбардиров сезона для активации бонуса.
Однако Александр не готов ехать на Дальний Восток: во-первых, из-за смены часовых поясов и постоянных длительных перелетов, во-вторых – из-за нежелания перевозить семью.
В нынешнем сезоне нападающий набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.
Ранее сообщалось, что «Амур» готов предлагать до 120 миллионов рублей в год топовым хоккеистам.
Вне зависимости от отношения к СВОйне, это выглядит как вершина лицемерия и парадоксальности
Не бюджет же. Золотодобытчики?
Ткачеву, Гусеву, Уилу, Шабанову или Пилипенко. А Радулову за какие навыки? Хабаровчанам лучше нынешний состав сохранить. Дрозг, Броадхерст, Бобков и компания справятся и без Радулова.
Ну это явно перебор.......