Канделаки о Грузии на Евро: «Парни, покажите всем, что такое грузинский футбол. Хвича – герой, тащил на себе игру, провоцировал греков на желтые, пожертвовал собой, но довел команду до решающих пенальти»

Тина Канделаки поздравила сборную Грузии с выходом на Евро-2024.

«Друзья, сборная Грузии впервые в истории прорвалась на чемпионат Европы по футболу! Такого успеха у грузинского футбола не было со времен советской сборной. И нет такого человека, который, будучи грузином, не испытывает сейчас радость и гордость.

В советское время грузинская сборная гремела на всю страну. Потому что их футбол был большой школой для всего советского футбола. Вся страна знала и любила Габелию, , Шенгелию, , , Дзодзуашвили и десятки других легенд. К сожалению, с падением Советского Союза рухнул и грузинский футбол. Только отдельно взятые футболисты напоминали о том, что они на многое способны. И вот спустя десятилетия целенаправленная работа принесла свои плоды. Результат налицо – сборная прошла на Евро.

Герой победного матча, без преувеличения, – . Тащил на себе игру, провоцировал греков на желтые карточки, пожертвовал собой, получив травму, но все же довел команду до решающих пенальти. И сейчас Грузия возвращает свой спортивный статус не только в футболе. Посмотрите на регби. 16 побед – это не шутки. На прошлой неделе они взяли кубок Европы седьмой раз подряд.

Что сказать, парни, покажите там всем, что такое грузинский футбол, спорт и настрой на победу. Сакартвелос гаумарджос!» – написала заместитель генерального директора «Газпром-медиа».

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