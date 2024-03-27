Канделаки о Грузии на Евро: «Парни, покажите всем, что такое грузинский футбол. Хвича – герой, тащил на себе игру, провоцировал греков на желтые, пожертвовал собой, но довел команду до решающих пенальти»

Теги серия А Италия Наполи сборная Грузии по футболу Александр Чивадзе Давид Кипиани Отар Габелия Рамаз Шенгелия Тина Канделаки Муртаз Хурцилава Реваз Дзодзуашвили Хвича Кварацхелия Евро-2024 Футбол

Тина Канделаки поздравила сборную Грузии с выходом на Евро-2024.

«Друзья, сборная Грузии впервые в истории прорвалась на чемпионат Европы по футболу! Такого успеха у грузинского футбола не было со времен советской сборной. И нет такого человека, который, будучи грузином, не испытывает сейчас радость и гордость.

В советское время грузинская сборная гремела на всю страну. Потому что их футбол был большой школой для всего советского футбола. Вся страна знала и любила Габелию, Кипиани, Шенгелию, Чивадзе, Хурцилаву, Дзодзуашвили и десятки других легенд.  К сожалению, с падением Советского Союза рухнул и грузинский футбол. Только отдельно взятые футболисты напоминали о том, что они на многое способны. И вот спустя десятилетия целенаправленная работа принесла свои плоды. Результат налицо – сборная прошла на Евро.

Герой победного матча, без преувеличения, – Хвича Кварацхелия. Тащил на себе игру, провоцировал греков на желтые карточки, пожертвовал собой, получив травму, но все же довел команду до решающих пенальти. И сейчас Грузия возвращает свой спортивный статус не только в футболе. Посмотрите на регби. 16 побед – это не шутки. На прошлой неделе они взяли кубок Европы седьмой раз подряд.

Что сказать, парни, покажите там всем, что такое грузинский футбол, спорт и настрой на победу. Сакартвелос гаумарджос!» – написала заместитель генерального директора «Газпром-медиа».

Ночные гуляния, речь премьера и счастливый Каладзе: Грузия отметила выход на Евро

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124 комментария
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Интересно кого больше любят, Канделаки в Грузии, или Симоньян в Армении?
+279
-5
+274
Азмун как в сборной Грузии выступил, Тина?
+111
-1
+110
Ответ Костя Паркер
Интересно кого больше любят, Канделаки в Грузии, или Симоньян в Армении?
Губерниева в России
+84
-5
+79
Ответ Костя Паркер
Интересно кого больше любят, Канделаки в Грузии, или Симоньян в Армении?
Канделаки точно никто не любит в Грузии.
+79
-5
+74
Примазаться решила.
+78
-5
+73
Герой матча Хвича а не Мамардашвили (отбивший две пенки) потому-что больше она никого не знает
+66
-3
+63
Ждем под рулем у Хвичи
+54
-2
+52
Ответ Костя Паркер
Интересно кого больше любят, Канделаки в Грузии, или Симоньян в Армении?
Любовь к Симоньян в Армении оформлена в виде запрета на посещение страны.
+52
-1
+51
Цитаточка от Тины: "В советское время грузинская сборная гремела на всю страну."
О какой "грузинской сборной" в "советское время" идет речь? Что она несет? Неужели ей непонятна разница между тбилисским "Динамо" и никогда не существовавшей в "советское время" "грузинской сборной", к тому же "гремевшей на всю страну"?
+49
-1
+48
Я изиняюс, кэшн, но разве отдельная сборная Грузинской ССР существовала?!
+29
-1
+28
КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ТЫ ,ПტДРУЛЬНИЦА,ИМЕЕШЬ К САКАРТВЕЛО???
+26
-2
+24
Она то куда лезет? Никакого отношения к Грузии не имеет.
+22
0
+22
Ответ Костя Паркер
Интересно кого больше любят, Канделаки в Грузии, или Симоньян в Армении?
Общался с армянином в Бельгии, он сказал, что Симоньян, хоть и армянка, но никакая не армянка :)
+23
-1
+22
Грузины смотрят игру своей сборной на Евро, в это время Канделаки показывает россиянам шабаш некрофилии в "Есть тема"...
+18
-1
+17
Ответ CuauhtemokBlanco
Ждем под рулем у Хвичи
Да кому эта старуха нужна. У Хвичи итак очередь припасть к его шлангу.
+18
-2
+16
Ответ Mancar Camoran
Да кому эта старуха нужна. У Хвичи итак очередь припасть к его шлангу.
Тина многим фору даст
+16
-1
+15
Ответ Johnie
Я изиняюс, кэшн, но разве отдельная сборная Грузинской ССР существовала?!
На Спартакиадах если только
+15
0
+15
Её ненавидят в Грузии.
+15
-1
+14
Ответ Kapitan Klos
Цитаточка от Тины: "В советское время грузинская сборная гремела на всю страну." О какой "грузинской сборной" в "советское время" идет речь? Что она несет? Неужели ей непонятна разница между тбилисским "Динамо" и никогда не существовавшей в "советское время" "грузинской сборной", к тому же "гремевшей на всю страну"?
Ну чисто технически, сборная Грузии играла на Спартакиадах. Дважды доходила до финала, где проиграла оба раза сборной Москвы.
+14
0
+14
Канделаки — армяно-гречанка. Странно, что в этом матче болела не за Грецию.
+14
0
+14
Ответ Костя Паркер
Интересно кого больше любят, Канделаки в Грузии, или Симоньян в Армении?
На Канделаки скорее побоку, потому что они просто присосалась и всё, а вот Симонян пропогандистка...что сильно хуже
+16
-3
+13
казалось бы какое отношение плечевая с рублёвской трассы имеет к грузии, грузинскому футболу и персонально к хвиче?!
разве-что у хвичи тоже есть феррари/порше...
хвича колись)
+12
0
+12
Тина, вспоминает о своём происхождении только в дни успехов
+11
0
+11
Ответ Гиперактивный осьминог
Азмун как в сборной Грузии выступил, Тина?
Скромно.
+7
0
+7
Ответ Сергей Кондратьев
На Канделаки скорее побоку, потому что они просто присосалась и всё, а вот Симонян пропогандистка...что сильно хуже
Гивиевна знает толк в присасываниях
+7
0
+7
Ответ Сергей Кондратьев
На Канделаки скорее побоку, потому что они просто присосалась и всё, а вот Симонян пропогандистка...что сильно хуже
Вы зайдите в телегу Канделаки и почитайте ее посты, прежде чем что-то утверждать про Канделаки, там похлеще Симоньян уже риторика.
+7
0
+7
Тебя забыли спросить.
+7
0
+7
🤢
+7
0
+7
В советское время грузинская сборная гремела на всю страну. WTF?????
+5
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+5
Парни, покажите ей Оздоева
+4
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+4
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