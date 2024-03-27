Шнякин о стрелке с подписчиком: «Он начал писать отвратительные вещи про жену и дочь – я написал: «Как насчет того, чтобы ответить за слова?» Стою у машины в трениках, как в 90-х. 18:00 – никого, 18:20 – никого»
Дмитрий Шнякин рассказал, как договорился о встрече с подписчиком.
– Ты сказал про стрелку с подписчиком. Как это было?
– Чувак писал о футболе, я пару раз ему ответил. Потом он перешел на «Торпедо», за которое я не то что болею, но симпатизирую бренду. Там было что-то оскорбительное – я перестал реагировать. Но в какой-то момент он начал писать отвратительные вещи по поводу жены и дочери. На ровном месте.
Я был заведенный. Кажется, ехал после футбола, еще проиграл. Написал ему: «Как насчет того, чтобы ответить за слова?» Какое-то марьинское прошлое сказалось, во мне проснулся зверек. Он такой: «Да легко. Я знаю, где ты делаешь пробежки и живешь» – «Выбирай время» – «В шесть часов после Тимирязевского парка».
Как в 90-х я стою у машины в трениках у входа в Тимирязевский лесопарк. 18:00 – никого, 18:10 – никого, 18:20 – никого. Пишу: «Где ты?» Он не отвечает, хотя видно, что прочитал. В итоге просто развел или не поверил, что я приду на стрелку. В этот момент понял: я абсолютный дебил. Как в старых мультиках, над моей головой появилась табличка Dumbness (англ. «глупость» – Sports).
Стоял и думал: «Зачем я сюда пришел? В этом нет ни одного положительного сценария».
Допустим, чувак пришел бы и накидал мне, а кто-то снял бы видео. Вот тебе новость – «Комментатора «Матч ТВ» избили в лесу». Допустим, я его отмудохал – «Комментатор «Матч ТВ» избил подписчика». Если ничего не было бы, а мы просто поговорили на повышенных тонах – «Комментатор «Матч ТВ» орет на зрителя».
За эту историю мне не то что стыдно – но я не прав. Кстати, ей я развеселил Хабиба. Мы сидели перед эфиром, он сказал про хейтеров. Я вспомнил тот случай – Хабиб долго ржал. И посоветовал не идти на соперника, о котором ничего не знаешь, – сказал комментатор «Матч ТВ» в интервью Sports.
«Чувак оскорбил жену, и я забил ему стрелку». Что Шнякину пишут зрители после эфиров и зачем он отвечает
Ну вот, а нам для такого вывода и история со стрелкой не нужна была
Упитанный гуру никогда стрелки не забивал, посылал всех известно куда и не парился...
В принципе в умственных способностях Шнякина никто никогда не сомневался, но он постоянно подтверждает что они ещё были завышены массами и он ещё глупее.
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Бибип и писал, наверное
Сам-то бибип по уважительной причине из автобуса не выходит на незнакомой парковке
Вестись на троллей в инете, которые даже переходят грани - это очень тупо )
Интернет, соцсети в частности, интересная штука в сущности.. Только нужно научиться пользоваться и не реагировать на провокации. Я не удивлюсь, если оппонент Шнякина пришёл и зашкерившись в укромное место, просто уххахатывался, глядя на него... 😄
Приехал он на следующее утро, в 6-00, как и договаривались, но меня уже не было.
Также комментаторы МатчТВ: "Стою я значит жду хейтера в спортивных штанах... "