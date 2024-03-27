Шнякин о стрелке с подписчиком: «Он начал писать отвратительные вещи про жену и дочь – я написал: «Как насчет того, чтобы ответить за слова?» Стою у машины в трениках, как в 90-х. 18:00 – никого, 18:20 – никого»

Теги премьер-лига Россия телевидение Первая лига Торпедо Хабиб Нурмагомедов Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шнякин рассказал, как договорился о встрече с подписчиком.

– Ты сказал про стрелку с подписчиком. Как это было?

– Чувак писал о футболе, я пару раз ему ответил. Потом он перешел на «Торпедо», за которое я не то что болею, но симпатизирую бренду. Там было что-то оскорбительное – я перестал реагировать. Но в какой-то момент он начал писать отвратительные вещи по поводу жены и дочери. На ровном месте.

Я был заведенный. Кажется, ехал после футбола, еще проиграл. Написал ему: «Как насчет того, чтобы ответить за слова?» Какое-то марьинское прошлое сказалось, во мне проснулся зверек. Он такой: «Да легко. Я знаю, где ты делаешь пробежки и живешь» – «Выбирай время» – «В шесть часов после Тимирязевского парка».

Как в 90-х я стою у машины в трениках у входа в Тимирязевский лесопарк. 18:00 – никого, 18:10 – никого, 18:20 – никого. Пишу: «Где ты?» Он не отвечает, хотя видно, что прочитал. В итоге просто развел или не поверил, что я приду на стрелку. В этот момент понял: я абсолютный дебил. Как в старых мультиках, над моей головой появилась табличка Dumbness (англ. «глупость» – Sports).

Стоял и думал: «Зачем я сюда пришел? В этом нет ни одного положительного сценария».

Допустим, чувак пришел бы и накидал мне, а кто-то снял бы видео. Вот тебе новость –  «Комментатора «Матч ТВ» избили в лесу». Допустим, я его отмудохал – «Комментатор «Матч ТВ» избил подписчика». Если ничего не было бы, а мы просто поговорили на повышенных тонах – «Комментатор «Матч ТВ» орет на зрителя».

За эту историю мне не то что стыдно – но я не прав. Кстати, ей я развеселил Хабиба. Мы сидели перед эфиром, он сказал про хейтеров. Я вспомнил тот случай – Хабиб долго ржал. И посоветовал не идти на соперника, о котором ничего не знаешь, – сказал комментатор «Матч ТВ» в интервью Sports.

«Чувак оскорбил жену, и я забил ему стрелку». Что Шнякину пишут зрители после эфиров и зачем он отвечает

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75 комментариев
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В этот момент понял: я абсолютный дебил.

Ну вот, а нам для такого вывода и история со стрелкой не нужна была
+180
-23
+157
Уровень отбитости представили? Чел пошел на стрелку с троллем из интернета
+126
-10
+116
плохого ученика Васи Уткина сразу видно...
Упитанный гуру никогда стрелки не забивал, посылал всех известно куда и не парился...
+114
-6
+108
Ответ .ru
плохого ученика Васи Уткина сразу видно... Упитанный гуру никогда стрелки не забивал, посылал всех известно куда и не парился...
Вася умел словами человека на место ставить, для этого мозг нужен
+73
-6
+67
Боже мой да всем на.....ть
+71
-13
+58
За торпедо и двор, хожу на стрелки в трениках.
В принципе в умственных способностях Шнякина никто никогда не сомневался, но он постоянно подтверждает что они ещё были завышены массами и он ещё глупее.
+40
-2
+38
За эту историю мне не то что стыдно – но я не прав. Кстати, ей я развеселил Хабиба. Мы сидели перед эфиром, он сказал про хейтеров. Я вспомнил тот случай – Хабиб долго ржал. И посоветовал не идти на соперника, о котором ничего не знаешь, – сказал комментатор «Матч ТВ» в интервью Sports.

---

Бибип и писал, наверное

Сам-то бибип по уважительной причине из автобуса не выходит на незнакомой парковке
+34
-7
+27
Хабиб забыл добавить: "Даже мы мегакрутые даги, которые ничего не боятся, ходим не одни")
+20
0
+20
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
К чести его - он сам это признал. ;)
+23
-3
+20
Ответ songbilong
На тебя да. А он мужчина оказывается, раз заводится, когда кто-то трогает его семью, хоть словами
Но поступок идиотский, а не мужской. Если так на всех дураков реагировать, проблем только себе и своей семье нахватаешь
+16
0
+16
Ответ nerol
Мужчина должен заводится, когда сам жену трогает, а не кто то другой
Я вот на тся-ться завожусь, доктор, что делать?
+15
0
+15
Ответ songbilong
На тебя да. А он мужчина оказывается, раз заводится, когда кто-то трогает его семью, хоть словами
Мужчина должен заводится, когда сам жену трогает, а не кто то другой
+16
-3
+13
Дим, сорян, я тогда на предыдущей стрелке с Журавелем задержался, когда приехал, тебя уже не было!))
+12
-1
+11
Плохой комментатор
+9
-3
+6
Ну хоть признал, что это был дебильный поступок ))
Вестись на троллей в инете, которые даже переходят грани - это очень тупо )
+6
0
+6
Это просто неподражаемый 🤡
+6
-1
+5
Я с медведем нос к носу и совсем не испугался, а попа серет и серет
+7
-2
+5
Вместе у Уткиным ушло великое поколение комментаторов, а этих ,так сказать, деятелей слушать противно!!!!
+8
-4
+4
Смешная история, на самом деле)) Шнякин, при всей моей нелюбви к нему как к комментатору, самоиронично ее рассказал. Реакция Хабиба тоже прикольная))
+6
-2
+4
Ответ Павел Метёлкин
Вместе у Уткиным ушло великое поколение комментаторов, а этих ,так сказать, деятелей слушать противно!!!!
Оно ещё при Уткине ушло, когда Вася переквалифицировался в блогеры.
+4
0
+4
Ответ .ru
я бы даже сказал, одним словом...
Легенда, чего уж говорить)
+3
0
+3
Ответ Analjinn
У меня похожая ситуация была. Минус зубы. У меня.
А зачем пошёл? Болван🤣
Интернет, соцсети в частности, интересная штука в сущности.. Только нужно научиться пользоваться и не реагировать на провокации. Я не удивлюсь, если оппонент Шнякина пришёл и зашкерившись в укромное место, просто уххахатывался, глядя на него... 😄
+3
0
+3
18:00 – никого, 18:20 – никого
Приехал он на следующее утро, в 6-00, как и договаривались, но меня уже не было.
+4
-1
+3
Комментаторы МатчТВ: "Да мы вообще на хейтеров внимания не обращаем!"

Также комментаторы МатчТВ: "Стою я значит жду хейтера в спортивных штанах... "
+3
0
+3
Нужно было остаться в машине и наблюдать, коле решил разобраться. Сказать, мол, я в парке, а ты где? Если бы он показался и пришел один, то можно было бы выйти на разговор. А что, если он в тачке с 5-ю типами сидел и тебя бы потом толпой избили? Порезали бы? Или ограбили, как минимум. А еще могут кислотой облить какой-нить или шприцом уколоть, что убьет здоровье безвозвратно. Уйма неприятных вариантов.
+3
0
+3
Ответ Никита Михайлов
Боже мой да всем на.....ть
https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2019/07/screenshot_9-1.png
+6
-3
+3
Шня поехавший чел :/
+2
0
+2
У меня похожая ситуация была. Минус зубы. У меня.
+2
0
+2
Ответ ks1923
Я вот на тся-ться завожусь, доктор, что делать?
Как сделаться, когда всё делается? Но не всем очевидно. Чё ты пристал? 🤣
+2
0
+2
Ответ Vankouver
Что за старые мультики с надписью "глупость", которые смотрит Шнякин? Я вот из относительно старых смотрел только великолепные, изумительные советские мультфильмы, в которых никаких подобных надписей не вылезало?
Том и Джерри
+2
0
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