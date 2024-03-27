Месси о победе Аргентины на ЧМ-2022: «Я ушел бы из сборной, если бы мы не стали чемпионами, но мы подарили стране еще один трофей, к счастью. Это что-то волшебное для всех нас»
Лионель Месси рассказал, что для него значит победа Аргентины на ЧМ-2022.
«Стать чемпионами мира для нас, для наших семей и всей страны было чем-то волшебным, и это останется с нами на всю жизнь.
Конечно, я бы ушел из сборной, если бы мы не стали чемпионами, но, к счастью, нам повезло, и мы подарили Аргентине еще один трофей», – сказал Месси в подкасте Big Time.
Чемпионы Мира останутся Чемпионами Мира.
Легендарные цитаты выдающегося комментатора спортс ру Романа.
Дзюба 1+0
Роналду 0+0
Дзюба>Роналду. Ещё и силиконом не балуется😎
Месси: 3+3
Мбаппе: 5+2
Роналду: 0+0
Статистика Месси, Роналду и Мбаппе на ЧМ:
Месси на ЧМ22: 7+3 = 10гп
Мбаппе на ЧМ22: 8+2 = 10гп
Роналду на 5 ЧМ: 8+2 = 10гп
Но у них в ПСЖ до Месси 6 лет отыграли Мбаппе и Неймар, который "хотел выйти из тени". А им они ничего не подарили. Ни ЧМ, ни ЗМ.
А вот Месси сразу всё выдали. И ЗМ, и ЧМ. Причём ЗМ аж две штуки (многие же и ЗМ-21 связали с происками шейхов) )))
Мало того, перед началом ЧМ шейхи весь сезон 21/22 ползали на карачках за Мбаппе, умоляя продлить контракт и не уходить в Мадрид. Все блага мира ему обещали, а вот про ЧМ и ЗМ забыли. Или, судя по двум пенальти в финале, не забыли, просто не получилось? )))
Ну а Неймара вообще прокатили по полной программе. Поматросили и бросили. Или он их? Непонятно.
Дай папиросочку, у тебя штаны в полосочку.
Перепуганный Тчуамени в итоге мажет пенку.
Вот так и добывалась победа для сына ФИФА.
Ну а Комана с Коло Муани просто купили за фантики)
так у кого горит?))))