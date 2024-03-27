Месси о победе Аргентины на ЧМ-2022: «Я ушел бы из сборной, если бы мы не стали чемпионами, но мы подарили стране еще один трофей, к счастью. Это что-то волшебное для всех нас»

Лионель Месси рассказал, что для него значит победа Аргентины на ЧМ-2022.

«Стать чемпионами мира для нас, для наших семей и всей страны было чем-то волшебным, и это останется с нами на всю жизнь.

Конечно, я бы ушел из сборной, если бы мы не стали чемпионами, но, к счастью, нам повезло, и мы подарили еще один трофей», – сказал в подкасте Big Time.