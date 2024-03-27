Месси о победе Аргентины на ЧМ-2022: «Я ушел бы из сборной, если бы мы не стали чемпионами, но мы подарили стране еще один трофей, к счастью. Это что-то волшебное для всех нас»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал, что для него значит победа Аргентины на ЧМ-2022.

«Стать чемпионами мира для нас, для наших семей и всей страны было чем-то волшебным, и это останется с нами на всю жизнь.

Конечно, я бы ушел из сборной, если бы мы не стали чемпионами, но, к счастью, нам повезло, и мы подарили Аргентине еще один трофей», – сказал Месси в подкасте Big Time.

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47 комментариев
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Легендарные цитаты выдающегося комментатора спортс ру Романа.
+22
-12
+10
Ответ Отец Абду
Статистика Месси, Мбаппе и Роналду на ЧМ22 без учёта пенальти: Месси: 3+3 Мбаппе: 5+2 Роналду: 0+0 Статистика Месси, Роналду и Мбаппе на ЧМ: Месси на ЧМ22: 7+3 = 10гп Мбаппе на ЧМ22: 8+2 = 10гп Роналду на 5 ЧМ: 8+2 = 10гп
Статистика в ПО ЧМ:
Дзюба 1+0
Роналду 0+0

Дзюба>Роналду. Ещё и силиконом не балуется😎
+13
-3
+10
Статистика Месси, Мбаппе и Роналду на ЧМ22 без учёта пенальти:

Месси: 3+3
Мбаппе: 5+2
Роналду: 0+0

Статистика Месси, Роналду и Мбаппе на ЧМ:

Месси на ЧМ22: 7+3 = 10гп
Мбаппе на ЧМ22: 8+2 = 10гп
Роналду на 5 ЧМ: 8+2 = 10гп
+12
-6
+6
Ответ Фанат Тейлор Свифт
Ну то есть он фактически признался, что бросил бы команду после неудачи? Настоящий капитан)))
Проигрыш с ним в таком возрасте означало бы, что команде нужны перемены. Это наоборот сильный поступок понимать, что он уже обуза, чего не хочет понимать Роналду, который реально тянет команду вниз.
+8
-3
+5
Ответ tumas
да ты каждую неделю уходил. всем пофиг
Кому всем ? Тебе и твоему парню ?
+7
-2
+5
Как же горит у болелов замыкалду
+4
-2
+2
Ответ Денис Ширинов
Мемси, как и ты за свои слова не отвечает, все помнят как он уходил уже
ушел на 3 месяца, не пропустил ни одного матча со сборной. выиграл требл. всем бы так уходить
+3
-1
+2
Ответ Денис Ширинов
Мемси, как и ты за свои слова не отвечает, все помнят как он уходил уже
Так вернулся когда болельщики Аргентины поняли ,что без него эта сборная даже отобраться толком на турнир не может))))
+3
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+2
Ответ Фанат Тейлор Свифт
Ну то есть он фактически признался, что бросил бы команду после неудачи? Настоящий капитан)))
он уже добыл 2 титула для сборной и заканчивал с футболом. зачем ему дальше было мучиться? 🤡
+1
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Ответ TAGAY
катарские шейхи которые не смогли купить себе 1очко?) вот взяли и подарили они ЧМ к Лео который забил на из клуб ради сборной) очень даже правдоподобно! Лео получается самый всемогущий чел в мире раз он может купить страны,кактарских шейхов, французов, голландцев, еще всех арбитров на ЧМ.. охз! Получается, если он не лучший игрок в истории то он самый всемогущий человек в истории)
Дело даже не в сборной Катара. Допустим, шейхи понимали, что у их сборной ноль шансов и не парились по поводу результата.

Но у них в ПСЖ до Месси 6 лет отыграли Мбаппе и Неймар, который "хотел выйти из тени". А им они ничего не подарили. Ни ЧМ, ни ЗМ.
А вот Месси сразу всё выдали. И ЗМ, и ЧМ. Причём ЗМ аж две штуки (многие же и ЗМ-21 связали с происками шейхов) )))

Мало того, перед началом ЧМ шейхи весь сезон 21/22 ползали на карачках за Мбаппе, умоляя продлить контракт и не уходить в Мадрид. Все блага мира ему обещали, а вот про ЧМ и ЗМ забыли. Или, судя по двум пенальти в финале, не забыли, просто не получилось? )))

Ну а Неймара вообще прокатили по полной программе. Поматросили и бросили. Или он их? Непонятно.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Дай папиросочку (кожаную), у чемпионов мира форма в полосочку©️🤓
Инфантино подходит к Тчуамени и говорит:
Дай папиросочку, у тебя штаны в полосочку.

Перепуганный Тчуамени в итоге мажет пенку.
Вот так и добывалась победа для сына ФИФА.

Ну а Комана с Коло Муани просто купили за фантики)
+3
-2
+1
Ответ Maksmyrza
Как же горит у болелов замыкалду
прикол в том, что про Роналду тут пишут только месибои))
так у кого горит?))))
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0
Ответ Отец Абду
Статистика Месси, Мбаппе и Роналду на ЧМ22 без учёта пенальти: Месси: 3+3 Мбаппе: 5+2 Роналду: 0+0 Статистика Месси, Роналду и Мбаппе на ЧМ: Месси на ЧМ22: 7+3 = 10гп Мбаппе на ЧМ22: 8+2 = 10гп Роналду на 5 ЧМ: 8+2 = 10гп
я старый болельшик, такого футболиста мир не знал и ближайшие 30 лет вряд ли увидит
+1
-1
0
Ответ Отец Абду
Статистика Месси, Мбаппе и Роналду на ЧМ22 без учёта пенальти: Месси: 3+3 Мбаппе: 5+2 Роналду: 0+0 Статистика Месси, Роналду и Мбаппе на ЧМ: Месси на ЧМ22: 7+3 = 10гп Мбаппе на ЧМ22: 8+2 = 10гп Роналду на 5 ЧМ: 8+2 = 10гп
Зачем ты так ?
+1
-1
0
Ответ tumas
да ты каждую неделю уходил. всем пофиг
Враньё.
+6
-6
0
Ответ Дима
Факт: все допинг пробы Лео были положительными до 2007 года. Все это понимают. Но это было же в "лечебных целях"
Факт в том, что даже до гормонов Лео играл отлично.
+1
-1
0
Ответ Oleg
Переплюнули в интеллекте самого господина Шарикова) Шейхи купили, фифа подарила, 6 левых пенок, 7 левых пенок, 8 левых пенок, абервалг, еще парочку, москвошвей)
Дай папиросочку (кожаную), у чемпионов мира форма в полосочку©️🤓
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Как же горит у бллелов замыуалду
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Что бы понять уровень таланта команды, просто соберите 2й состав сборной:) У Франции и Португалии 4й состав будет по уровню как 2й у Аргентины:) Это что бы понять какую разницу делает Месси:))
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Уходить надо всегда вовремя, Месси даже не выиграй ЧМ приносит пользу команде, т.к. к сожалению в Аргентине в последнее время нет звезд мирового футбола вроде лучшего игрока АПЛ Диаша или лучшего игрока Серии А Леау, т.е. Месси даже не в лучшей форме принесет команде пользу и это будет апгрейд для Молин и Монтиелей, а вот когда ты уже откровенно руинишь команду, минусуешь ее, готов во время ЧМ устроить скандал через сестер, лишь бы себя выставить в выгодном свете, это уже позорище, к сожалению какие-то команды которые по уровню не уступают Франции мучаются с балластом в основе:))
+4
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Хотел бы оказаться в Аргентине после финального свистка. Представляю, что там творилось. 😊
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