Губерниев о лишении Валиевой президентской стипендии: «Камила не пропадет. У нас в стране очень многим труднее, чем ей»

Теги сборная России допинг Дмитрий Губерниев женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Дмитрий Губерниев высказался о том, что Валиеву лишили президентской стипендии.

«Камила Валиева не пропадет. Безусловно, чиновники сейчас действуют согласно букве закона, потому что она выведена из состава национальной сборной.

Однако Камила, как человек, который работает и будет работать на телевидении, будет принимать участие в коммерческих шоу и мастер-классах, останется востребованной.

Переживаю за Валиеву, потому что она дисквалифицирована, и, к сожалению, мы знаем, что это решение несправедливо. Мы так и не узнали правды — что там случилось. Наша защита в деле Валиевой была черт знает какая, но без куска хлеба Камила не останется.

У нас в стране очень многим труднее, чем ей. Посылаю Валиевой лучи поддержки и не сомневаюсь, что не раз с ней пересечемся. Камила найдет, где в стране реализовать свой талант», — сказал Губерниев. 

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В истории с Валиевой я больше переживаю за Кабаеву. Ну, вы понимаете
+40
-14
+26
Удивительная у нас страна. В своё время после опубликования "панамских документов" на западе полетели головы политиков, а у нас небезызвестный музыкант получил орден за заслуги перед отечеством. После вынесения решения суда по допингу Валиевой, она стала "гордостью нации"...
+33
-10
+23
Ну, уж Валиева-то точно не пропадёт - зря что ли всю вину на себя взяла))
+21
-6
+15
Ответ Potapson
Удивительная у нас страна. В своё время после опубликования "панамских документов" на западе полетели головы политиков, а у нас небезызвестный музыкант получил орден за заслуги перед отечеством. После вынесения решения суда по допингу Валиевой, она стала "гордостью нации"...
Какой президент, такие и герои 😏
+23
-10
+13
Опять это дикое "Мы". Ну сколько можно гнать эту лажу? Да по хрену людям на Валиеву. Они думают о своих делах. Пускай Валиева думает о своих. Зачем сюда народ подтягивать?
+13
0
+13
Ну а почему она должна пропасть? Закончит школу, поступит в ВУЗ, начнет работать...Как все. Не захочет как все, будет зарабатывать на участии в проектах, шоу и тд. Захочет потом вернуться в спорт - все в ее руках и ей с этим уж точно помогут. Вариантов масса. Ей можно посочувствовать в связи со всей этой историей, Ками действительно тяжело...Но молодая девушка, только входящая в жизнь в жалости уж точно не нуждается.
+8
0
+8
будет работать на телевидении, будет принимать участие в коммерческих шоу и мастер-классах, останется востребованной.--- Только в России допингистка, отбывающая наказание, может быть востребованной. Потому что "нулевая терпимость к допингу".
+8
-2
+6
Ответ Леличек
Ну, уж Валиева-то точно не пропадёт - зря что ли всю вину на себя взяла))
Тут малость согласен за счёт вины
+6
-1
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Валиева и Кусок хлеба - вещи несовместимые.
Скорее кусок жирного пирога.
+6
-1
+5
Ответ Solo_peccator
Пруфи? Где она взяла всё вину на себя?
А что Валиева сказала и рассказала. Словом ни чего
+3
0
+3
У меня дома хлеб закончился... Пойду куплю😎
+2
0
+2
Деньги Камиле не нужны. А вот лучи поддержки от Губерниева - вещь незаменимая
+4
-2
+2
Ответ Solo_peccator
"Я не принимала допинг, осознанно"
В главных она не совершенно летняя (было 15 лет) без разрешения ни чего не имела принимать. А со стороны сборной её круто подставили
+2
0
+2
Надо замуж её выдавать... И как-нибудь поудачней.
+3
-1
+2
Ответ Potapson
Удивительная у нас страна. В своё время после опубликования "панамских документов" на западе полетели головы политиков, а у нас небезызвестный музыкант получил орден за заслуги перед отечеством. После вынесения решения суда по допингу Валиевой, она стала "гордостью нации"...
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.

Назвать черное белым, если того требует партийная дисциплина. Но не только назвать: еще и верить, что черное – это белое, больше того, знать, что черное – это белое, и забыть, что когда-то ты думал иначе..

Тот, кто управляет прошлым, управляет будущим. Тот, кто управляет настоящим, управляет прошлым
1984 Оруэлл
+4
-3
+1
Ответ Maks Smirnoff
Губер, закинь ей 100.000, поступи как мужик.
Он Бузовой на коньяк по утрам последнее отдал ..
+2
-1
+1
Ответ vaspup
Надо замуж её выдавать... И как-нибудь поудачней.
Вам надо? И что вы с этого будете иметь?
+1
0
+1
Решение справедливо полностью. Но плохо, что не выявлено, кто в команде Тутберидзе кормил девочку допингом.
+4
-3
+1
ну, вот..а, вроде сидела рядом...
+1
0
+1
Напомните, когда она начала работать на ТВ ? Когда кричала за команду? или индивидуально?
+1
0
+1
Ответ Аркус
У призёров ОИ отдельные выплаты,а у всех сборников по всем видам спорта стипендии.
Здесь разговор о президентской стипендии, которая платится олимпийским чемпионам пожизненно, а призёрам только во время нахождения в сборной.
0
0
0
На хлеб с пальмовым маслом конечно заработает ,,потом и кровью"
Но скидки в аптеках ( для дедушки) могли бы и оставить !
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что разрабатывается проект ледового шоу в Китае, где она предстанет в роли главной героини.
«
"Разрабатывается проект ледового шоу в Китае, я буду главной героиней. Вокруг меня будет действие потрясающих танцоров, артистов, музыкантов. Шоу не только ледовое, на льду буду кататься только я. Я очень счастлива, потому что за этот период так соскучилась по льду, по выступлениям, по болельщикам", - сказала Валиева в эфире "Авторадио".
+1
-1
0
Валиева и Кусок хлеба - вещи несовместимые.
0
0
0
"потому что она выведена из состава национальной сборной." --- Чушь. Сборники - призёры олимпиады получают стипендию, а Валиева никогда не была призёром!
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий