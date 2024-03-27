Губерниев о лишении Валиевой президентской стипендии: «Камила не пропадет. У нас в стране очень многим труднее, чем ей»
Дмитрий Губерниев высказался о том, что Валиеву лишили президентской стипендии.
«Камила Валиева не пропадет. Безусловно, чиновники сейчас действуют согласно букве закона, потому что она выведена из состава национальной сборной.
Однако Камила, как человек, который работает и будет работать на телевидении, будет принимать участие в коммерческих шоу и мастер-классах, останется востребованной.
Переживаю за Валиеву, потому что она дисквалифицирована, и, к сожалению, мы знаем, что это решение несправедливо. Мы так и не узнали правды — что там случилось. Наша защита в деле Валиевой была черт знает какая, но без куска хлеба Камила не останется.
У нас в стране очень многим труднее, чем ей. Посылаю Валиевой лучи поддержки и не сомневаюсь, что не раз с ней пересечемся. Камила найдет, где в стране реализовать свой талант», — сказал Губерниев.
Назвать черное белым, если того требует партийная дисциплина. Но не только назвать: еще и верить, что черное – это белое, больше того, знать, что черное – это белое, и забыть, что когда-то ты думал иначе..
Тот, кто управляет прошлым, управляет будущим. Тот, кто управляет настоящим, управляет прошлым
1984 Оруэлл
Но скидки в аптеках ( для дедушки) могли бы и оставить !
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что разрабатывается проект ледового шоу в Китае, где она предстанет в роли главной героини.
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"Разрабатывается проект ледового шоу в Китае, я буду главной героиней. Вокруг меня будет действие потрясающих танцоров, артистов, музыкантов. Шоу не только ледовое, на льду буду кататься только я. Я очень счастлива, потому что за этот период так соскучилась по льду, по выступлениям, по болельщикам", - сказала Валиева в эфире "Авторадио".