Лайпсик, Кадейкин, Швец-Роговой, Сергеев, Пашнин и Маттссон покинут СКА («СЭ»)

Брендан Лайпсик и Александр Кадейкин уйдут из СКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в межсезонье клуб точно покинут защитники Артем Сергеев и Михаил Пашнин, а также нападающие Брендан Лайпсик, Артем Швец-Роговой и Александр Кадейкин.

Руководство СКА уже объявило игрокам о решении расстаться с ними.

По данным журналиста издания Артура Хайруллина, клуб также покинет вратарь Юхан Маттссон.

«Также можно смело сказать, что не будет в армейском клубе вратаря Юхана Маттссона», – написал Хайруллин.

Сергеев в сезоне-2023/24 провел 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 (2+8) очков. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 10 играх.

Пашнин в 20 матчах регулярки набрал 8 (2+6) очков. В 4 играх плей-офф он сделал 1 передачу.

Лайпсик набрал 4 (2+2) очка в 19 матчах регулярки. В 2 играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

Швец-Роговой в 5 матчах регулярки сделал 1 передачу. Кадейкин отметился 14 (2+12) очками в 45 играх в регулярном чемпионате. Он также набрал 3 (1+2) балла в 9 матчах плей-офф.

Маттссон провел 12 матчей в регулярке, отражая в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,40.