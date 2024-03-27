Лайпсик, Кадейкин, Швец-Роговой, Сергеев, Пашнин и Маттссон покинут СКА («СЭ»)
Брендан Лайпсик и Александр Кадейкин уйдут из СКА.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в межсезонье клуб точно покинут защитники Артем Сергеев и Михаил Пашнин, а также нападающие Брендан Лайпсик, Артем Швец-Роговой и Александр Кадейкин.
Руководство СКА уже объявило игрокам о решении расстаться с ними.
По данным журналиста издания Артура Хайруллина, клуб также покинет вратарь Юхан Маттссон.
«Также можно смело сказать, что не будет в армейском клубе вратаря Юхана Маттссона», – написал Хайруллин.
Сергеев в сезоне-2023/24 провел 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 (2+8) очков. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 10 играх.
Пашнин в 20 матчах регулярки набрал 8 (2+6) очков. В 4 играх плей-офф он сделал 1 передачу.
Лайпсик набрал 4 (2+2) очка в 19 матчах регулярки. В 2 играх плей-офф он не отметился результативными действиями.
Швец-Роговой в 5 матчах регулярки сделал 1 передачу. Кадейкин отметился 14 (2+12) очками в 45 играх в регулярном чемпионате. Он также набрал 3 (1+2) балла в 9 матчах плей-офф.
Маттссон провел 12 матчей в регулярке, отражая в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,40.
Первая партия, так сказать. Не вписались в юную команду, не подошли под систему.
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