Лайпсик, Кадейкин, Швец-Роговой, Сергеев, Пашнин и Маттссон покинут СКА («СЭ»)

Теги СКА возможные переходы КХЛ Михаил Пашнин Артем Сергеев Александр Кадейкин Юхан Маттссон Брендан Лайпсик Артем Швец-Роговой Спорт-Экспресс Хоккей

Брендан Лайпсик и Александр Кадейкин уйдут из СКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в межсезонье клуб точно покинут защитники Артем Сергеев и Михаил Пашнин, а также нападающие Брендан Лайпсик, Артем Швец-Роговой и Александр Кадейкин.

Руководство СКА уже объявило игрокам о решении расстаться с ними.

По данным журналиста издания Артура Хайруллина, клуб также покинет вратарь Юхан Маттссон.

«Также можно смело сказать, что не будет в армейском клубе вратаря Юхана Маттссона», – написал Хайруллин.

Сергеев в сезоне-2023/24 провел 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 (2+8) очков. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 10 играх.

Пашнин в 20 матчах регулярки набрал 8 (2+6) очков. В 4 играх плей-офф он сделал 1 передачу.

Лайпсик набрал 4 (2+2) очка в 19 матчах регулярки. В 2 играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

Швец-Роговой в 5 матчах регулярки сделал 1 передачу. Кадейкин отметился 14 (2+12) очками в 45 играх в регулярном чемпионате. Он также набрал 3 (1+2) балла в 9 матчах плей-офф.

Маттссон провел 12 матчей в регулярке, отражая в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,40.

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86 комментариев
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Вот оно, пошла вода горячая!
Первая партия, так сказать. Не вписались в юную команду, не подошли под систему.
Ждём следующую! Роман Борисыч, не сдерживайтесь!
+85
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+84
А тренер не хочет уйти? Задача на сезон не выполнена....опять
+39
0
+39
А зачем их всех год назад забирали у других клубов?
+34
0
+34
Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
да да, зачем дергали их из клубов где они были лидерами. а сейчас этот не тот, тот не тот, давайте следующих. вот в этом и весь ска
+32
-1
+31
Пошла жара! Пора включать пылесос. Кто там из игроков Автомобилиста и Торпедо обидел середняка ? Дайте работать выдающемуся гранду Роману Борисовичу.
+30
-3
+27
Матсону не дали играть купив серебро ...Сергеев не портил картины...Лайпсику тоже не дал игру в первых двух звеньев..ниже он и не нужен был...вопросов много к тренеришке
+20
0
+20
Никишину надо уезжать...Демидову и Мичкову тоже валить с этой кло...а..ки
+19
-2
+17
Сезон массовых миграций в и из СКА объявляется открытым.
+16
0
+16
Ответ zhenik7887@
Причём убирают из "молодой,которой не хватило опыта команды" отнюдь не молодёжь))))
Старикам здесь не место (с)
+13
0
+13
Главное, что Рома остаётся!
+13
-1
+12
Поматросили и бросили
+12
-1
+11
Ответ amadeus_amadeus
Вот оно, пошла вода горячая! Первая партия, так сказать. Не вписались в юную команду, не подошли под систему. Ждём следующую! Роман Борисыч, не сдерживайтесь!
Причём убирают из "молодой,которой не хватило опыта команды" отнюдь не молодёжь))))
+11
0
+11
Ковальчука и Радулова надо подписывать. Добавить команде опыта, так сказать.
+11
-2
+9
Если переходить в СКА, то только на заработки, забыв о карьере и статистике на годик.
+9
-2
+7
Кадейкин конечно скатился, в сборной и в Уфе в одно время тащил. Потом все)
+6
0
+6
Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
причинно следственную связь в состоянии воспринимать? причем тут кто на что наиграл? кто им давал эти деньги и кто их тренировал ? Швеца выдернули из Витязя , где он был лидером. Гусев,Яшкин,Ожиганов,Пыленков, прекрасно, они не ушли , их выкинули
+7
-1
+6
и что теперь будет с актёрской карьерой жены Брендана?
+8
-2
+6
Роман Ротенберг: «Супруга Лайпсика – актриса, училась по системе Станиславского. В семье Брендана очень любят нашу культуру, уважают страну, глубоко понимают, как мы живем в России». 09 января 2024 года Бгггг🤣🤣🤣
+6
0
+6
Курьянову надо хватать Сергеева с руками и ногами. Или он не Бабаевский? :)
+7
-1
+6
пылесос ска заработал,
+6
0
+6
посмотрите просто на статистику каждого из них после перехода в СОСИКУ! это просто ужас. Уроды мало того дергают игроков с других клубов когда захотят еще и на судейство успевают жалобы делать. просто жееесть
+5
0
+5
Поперли молодежь, не вывезла опытный Автомобилист. Ну ниче ,в Сочи поиграют и через сезон добудут чашку Ротену
+5
0
+5
аплодирую стоя агенту Кадейкина, который развел ска на 75 лямов в сезон за такое фееричное выступление клиента
+6
-1
+5
Ответ Al Al
А зачем их всех год назад забирали у других клубов?
Не забирали, а отбирали.
+5
-1
+4
Швец-Роговой совсем юный рос и центрил в Витязе, попал в Ска и остался только дым...
+4
-1
+3
Упс, понеслась. Скоро сорока выйдет на охоту, снова собирать всё самое блестящее?
+3
0
+3
снова ротнбэ будет грабить клубы
+4
-1
+3
Если хочешь потерять свое имя и закончить карьеру то добро пожаловать в ска Питер .
+5
-2
+3
Кадейкин оставался бы в Салавате, помогал бы команде...зачем поперся в этот СКА? Кому чего доказать хотел? Зачем Саша...
+2
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Ответ Юрец55
Ковальчука и Радулова надо подписывать. Добавить команде опыта, так сказать.
И молодости.
+2
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