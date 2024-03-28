Кучеров обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ (42). У него 7 шайб в пустые ворота, рекорд лиги у Буре и Овечкина – по 9

Никита Кучеров обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ (42).

Форвард « » поставил точку в матче регулярного чемпионата с « » (3:1), поразив пустые ворота.

В активе россиянина стало 124 (42+82) очка в 71 игре. Лидер бомбардирской гонки НХЛ установил новый личный рекорд по голам за сезон (ранее – 41 в 82 играх, 2018/19).

В этом сезоне Кучеров забросил 7 шайб в пустые ворота – столько же, сколько в предыдущих трех (в рамках регулярок).

Рекорд лиги по числу голов в пустые ворота за одну регулярку делят (1999/00, «Флорида») и (2021/22, «Вашингтон») – по 9.

Кучеров забил «Бостону» в пустые ворота и стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. У него 124 очка, у Маккиннона 123, у Макдэвида 119