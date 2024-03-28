Кучеров обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ (42). У него 7 шайб в пустые ворота, рекорд лиги у Буре и Овечкина – по 9
Никита Кучеров обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ (42).
Форвард «Тампы» поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1), поразив пустые ворота.
В активе россиянина стало 124 (42+82) очка в 71 игре. Лидер бомбардирской гонки НХЛ установил новый личный рекорд по голам за сезон (ранее – 41 в 82 играх, 2018/19).
В этом сезоне Кучеров забросил 7 шайб в пустые ворота – столько же, сколько в предыдущих трех (в рамках регулярок).
Рекорд лиги по числу голов в пустые ворота за одну регулярку делят Павел Буре (1999/00, «Флорида») и Александр Овечкин (2021/22, «Вашингтон») – по 9.
Кучеров забил «Бостону» в пустые ворота и стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. У него 124 очка, у Маккиннона 123, у Макдэвида 119
1)Овечкин - 1543
2)Малкин - 1282
3)Фёдоров - 1179
4)Могильный - 1032
5)Ковалёв - 1029
6)Дацюк - 918
7)Ковальчук - 876
8)Вяч.Козлов - 853
9)Кучеров - 853
Прошу обратить внимание на темп Ахо и Коннора, финн каждый девятый гол в пустые забрасывает, американец - каждый десятый. Ну и в топе помимо Ови и Хоссы сплошь канадцы + Уилер
и в этом нет ничего плохого. если не ты, то тебе.