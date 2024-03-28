Кучеров обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ (42). У него 7 шайб в пустые ворота, рекорд лиги у Буре и Овечкина – по 9

Теги рейтинги Тампа-Бэй Александр Овечкин НХЛ Павел Буре Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ (42).

Форвард «Тампы» поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1), поразив пустые ворота. 

В активе россиянина стало 124 (42+82) очка в 71 игре. Лидер бомбардирской гонки НХЛ установил новый личный рекорд по голам за сезон (ранее – 41 в 82 играх, 2018/19). 

В этом сезоне Кучеров забросил 7 шайб в пустые ворота – столько же, сколько в предыдущих трех (в рамках регулярок). 

Рекорд лиги по числу голов в пустые ворота за одну регулярку делят Павел Буре (1999/00, «Флорида») и Александр Овечкин (2021/22, «Вашингтон») – по 9. 

Кучеров забил «Бостону» в пустые ворота и стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. У него 124 очка, у Маккиннона 123, у Макдэвида 119

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34 комментария
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Нашакалил - это про Макдэвида и Маккинона. Не забываем - у нас разведчики,у них шпионы.
+39
-6
+33
Ответ Delightful
Если не ошибаюсь то последние четыре шайбы Кучеров забил в пустые ворота.
5. Причём подряд
+26
-1
+25
Удивительно, что рекорд лиги принадлежит сразу двум игрокам из России. И если вдруг Никита сможет забить ещё 2 шайбы в пустые, то во главе будет трио из России. Но нужно бить этот рекорд, если есть такая возможность.
+22
-1
+21
Ответ ogent
Удивительно, что рекорд лиги принадлежит сразу двум игрокам из России. И если вдруг Никита сможет забить ещё 2 шайбы в пустые, то во главе будет трио из России. Но нужно бить этот рекорд, если есть такая возможность.
Еще более удивительно, что в пустые забивают практически только наши. На днях цифры Остона Мэттьюза приводили. У него 9 голов в пустые за всю (!) карьеру, а тут по девять за сезон. Тут явно что-то с хоккейным образованием связано. Может, у нас на тренировках только по пустым и бросают? Футболисты же в основном квадраты гоняют))
+20
-3
+17
Ответ Александр Александров
Спортс, согласно вашей же приведенной на сайте статистики, он его не обновил а поставил. то этого у него 41 гол максимум за сезон, 42 еще не было
Подумай ещё раз что сказал..
+12
0
+12
Ответ КиКо
Еще более удивительно, что в пустые забивают практически только наши. На днях цифры Остона Мэттьюза приводили. У него 9 голов в пустые за всю (!) карьеру, а тут по девять за сезон. Тут явно что-то с хоккейным образованием связано. Может, у нас на тренировках только по пустым и бросают? Футболисты же в основном квадраты гоняют))
ну, у одного известного белоруса тоже достаточно много голов в пустые. Овечкин его то ли обошёл только в этом году, то ли сравнялся.
+9
0
+9
По очкам Кучеров сравнялся с Козловым - у обоих по 853 очка.
1)Овечкин - 1543
2)Малкин - 1282
3)Фёдоров - 1179
4)Могильный - 1032
5)Ковалёв - 1029
6)Дацюк - 918
7)Ковальчук - 876
8)Вяч.Козлов - 853
9)Кучеров - 853
+8
0
+8
Ответ CJay
Нашакалил - это про Макдэвида и Маккинона. Не забываем - у нас разведчики,у них шпионы.
ага, добровольцы и наёмники, любители и профессионалы)
+6
0
+6
Ответ Ответ года
ну, у одного известного белоруса тоже достаточно много голов в пустые. Овечкин его то ли обошёл только в этом году, то ли сравнялся.
Да, у Овечкина 57 шайб в пустые, у Гретцки - 56.
+5
0
+5
Ответ Олег Попов
Комментарий скрыт
запретить тогда вратаря снимать
+5
0
+5
Если не ошибаюсь то последние четыре шайбы Кучеров забил в пустые ворота.
+4
0
+4
У Хэгела голов в пустые ворота всего на два меньше
+4
0
+4
В этом сезоне не следил, но в прошлых Кучеров чаще шайбу партнёрам отдавал вместо того, чтобы самому бросить.
+3
0
+3
Ответ Duck Nightingale
Не совсем понял. Рекорд Лиги по голам в пустые принадлежит россиянам?
Потому что наши самые быстрые, самые точные, самые несКУЧные, самые БУРные и самые башк😂ВИтые
+3
-1
+2
В борьбе за Арт все средства хороши
+3
-1
+2
Ответ Ответ года
ну, у одного известного белоруса тоже достаточно много голов в пустые. Овечкин его то ли обошёл только в этом году, то ли сравнялся.
долго думал, причем откуда у вас статистика по играм лукашенко...
+3
-1
+2
Ответ КиКо
Еще более удивительно, что в пустые забивают практически только наши. На днях цифры Остона Мэттьюза приводили. У него 9 голов в пустые за всю (!) карьеру, а тут по девять за сезон. Тут явно что-то с хоккейным образованием связано. Может, у нас на тренировках только по пустым и бросают? Футболисты же в основном квадраты гоняют))
Ага, только наши https://www.statmuse.com/nhl/ask/who-has-the-most-career-empty-net-goals
Прошу обратить внимание на темп Ахо и Коннора, финн каждый девятый гол в пустые забрасывает, американец - каждый десятый. Ну и в топе помимо Ови и Хоссы сплошь канадцы + Уилер
+2
0
+2
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Щас набегут - "нашакалил". Ну и пусть. Личный рекорд и команда выиграла. Это главнее
Никита Ильич "Шакал" Кучеров 🤣
+6
-4
+2
Ответ Андрей Арсентьев
По очкам Кучеров сравнялся с Козловым - у обоих по 853 очка. 1)Овечкин - 1543 2)Малкин - 1282 3)Фёдоров - 1179 4)Могильный - 1032 5)Ковалёв - 1029 6)Дацюк - 918 7)Ковальчук - 876 8)Вяч.Козлов - 853 9)Кучеров - 853
Ого,не предполагал даже что Дацюк относительно не много заработал очков,имея ввиду его мастерство. И удивлен что Ковальчук налепил столько,посл сезоны скучные были.
+2
-1
+1
Щас набегут - "нашакалил". Ну и пусть. Личный рекорд и команда выиграла. Это главнее
+9
-8
+1
Ответ КиКо
Еще более удивительно, что в пустые забивают практически только наши. На днях цифры Остона Мэттьюза приводили. У него 9 голов в пустые за всю (!) карьеру, а тут по девять за сезон. Тут явно что-то с хоккейным образованием связано. Может, у нас на тренировках только по пустым и бросают? Футболисты же в основном квадраты гоняют))
Может быть просто когда снимают вратаря против шестерых Мэтьюса просто мало выпускают или до него не доходит шайба.
+1
0
+1
Ответ Олег Попов
Комментарий скрыт
Я против каких бы то ни было коэффициентов. У Пеле и Пушкаша вон уже вычеркнули почти половину карьерных голов по надуманным причинам. Теперь такой бардак в футбольной статистике. Пусть хоть хоккей останется чист!
+4
-3
+1
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
5. Причём подряд
Вообще по воротам не бросает, как Мак. за 6 минут до конца матча был 1 бросок по воротам. По итогу матча аж 2, с учетом гола.
+2
-1
+1
Ответ Александр Чулков
Может быть просто когда снимают вратаря против шестерых Мэтьюса просто мало выпускают или до него не доходит шайба.
Остон одну шайбу в этом сезоне зашакалил :)
и в этом нет ничего плохого. если не ты, то тебе.
0
0
0
Ответ VladosParovoz
Подумай ещё раз что сказал..
согласен) спросонья) подумал не обновил а повторил))
0
0
0
В который раз Куч снимает все вопросы, в важнейших играх..это надо уметь!
+3
-3
0
Не совсем понял. Рекорд Лиги по голам в пустые принадлежит россиянам?
+1
-1
0
Ответ Олег Попов
Комментарий скрыт
Тогда пасы тоже при игре с путыми воротами тоже
0
0
0
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