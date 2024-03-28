Медведев сыграет с Синнером в 1/2 финала в Майами – он уступил итальянцу в последних 4 матчах
Даниил Медведев в Майами обыграл Николаса Харри со счетом 6:2, 7:6(7) и вышел в полуфинал.
Для россиянина это будет 14-й полуфинал на «Мастерсе» и второй подряд – в Майами. В прошлом году он там выиграл титул.
За место в финале Медведев поборется с Янником Синнером. В личных встречах счет 6:4 – Медведев выиграл первые шесть матчей (включая финал Майами-2023), но потом проиграл четыре подряд.
В двух сетах Даня у Яника на изи😁