Медведев сыграет с Синнером в 1/2 финала в Майами – он уступил итальянцу в последних 4 матчах

Теги ATP Miami Open Николас Харри Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев в Майами обыграл Николаса Харри со счетом 6:2, 7:6(7) и вышел в полуфинал. 

Для россиянина это будет 14-й полуфинал на «Мастерсе» и второй подряд – в Майами. В прошлом году он там выиграл титул. 

За место в финале Медведев поборется с Янником Синнером. В личных встречах счет 6:4 – Медведев выиграл первые шесть матчей (включая финал Майами-2023), но потом проиграл четыре подряд. 

10 комментариев
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Синнер стал неудобным соперником для Дани, да и в общем то для всех! Но надо и играть! Мы все знаем, что Даня может, ещё как может! Удачи✌️
+19
-3
+16
Ответ andreZidan
Проиграет пятый подряд, с этим ничего не поделать.
типун тебе на язык
+11
0
+11
Тут пятисетовиков нет и это не Шлем
В двух сетах Даня у Яника на изи😁
+6
-3
+3
Пора брать реванш )
+5
-2
+3
Ответ Alex.K71
Синнер стал неудобным соперником для Дани, да и в общем то для всех! Но надо и играть! Мы все знаем, что Даня может, ещё как может! Удачи✌️
Он и был неудобным. Матчи в борьбе
+3
0
+3
Проиграет пятый подряд, с этим ничего не поделать.
+16
-15
+1
Ответ Alexander2022
Он и был неудобным. Матчи в борьбе
Не спорю)
+1
0
+1
Повторения прошлогоднего финала, но за это время Даня проиграл Синнеру четыре раза, не ужели теперь он его клиент, хотя раньше его всегда обыгрывал)))
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