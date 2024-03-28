Медведев сыграет с Синнером в 1/2 финала в Майами – он уступил итальянцу в последних 4 матчах

в Майами обыграл со счетом 6:2, 7:6(7) и вышел в полуфинал.

Для россиянина это будет 14-й полуфинал на «Мастерсе» и второй подряд – в Майами. В прошлом году он там выиграл титул.

За место в финале Медведев поборется с . В личных встречах счет 6:4 – Медведев выиграл первые шесть матчей (включая финал Майами-2023), но потом проиграл четыре подряд.