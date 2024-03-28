Кучеров забил «Бостону» в пустые ворота и стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. У него 124 очка, у Маккиннона 123, у Макдэвида 119
Никита Кучеров вновь стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ.
Форвард «Тампы» поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1), поразив пустые ворота.
В активе россиянина стало 124 (42+82) очка в 71 игре в текущем сезоне. «Лайтнинг» осталось провести 10 игр до завершения регулярки (Кучеров пропустил один матч по ее ходу).
Сегодня Никита (19:17, 1:50 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.
На втором месте в гонке бомбардиров лиги идет Нэтан Маккиннон из «Колорадо» – 123 (45+78) очка в 72 играх. «Эвеланш» осталось провести 10 игр.
На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 119 (26+93) очков в 68 играх. «Ойлерс» осталось провести 12 игр (канадец пропустил 2 матча по ходу регулярки).
При этом «Колорадо» и «Эдмонтон» еще дважды сыграют между собой, в том числе в последнем матче в регулярке.
Забил уже 42 гола, лучший показатель для себя.
Рекорды 30-тилетнего Кучерова в НХЛ в этом возрасте:
Сейчас 124 очка. 42+82.
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/30-year-old-nhl-players.html
Уже обошёл всех наших 30летних по очкам и передачам. Дацюк - 97очков, Панарин 74 передачи.
И всех пока действующих по очкам. Кейн - 110 очков.
Куч круче Гретцки того же возраста -121 очко и 31 гол у того было в 30летнем возрасте.
Куч ещё может замахнутся и на 50 шайб 30-тилетнего Ови!
Болеем за наших!!