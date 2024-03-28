Кучеров забил «Бостону» в пустые ворота и стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. У него 124 очка, у Маккиннона 123, у Макдэвида 119

Никита Кучеров вновь стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ.

Форвард « » поставил точку в матче регулярного чемпионата с « » (3:1), поразив пустые ворота.

В активе россиянина стало 124 (42+82) очка в 71 игре в текущем сезоне. «Лайтнинг» осталось провести 10 игр до завершения регулярки ( пропустил один матч по ее ходу).

Сегодня Никита (19:17, 1:50 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.

На втором месте в гонке бомбардиров лиги идет Нэтан Маккиннон из «Колорадо» – 123 (45+78) очка в 72 играх. «Эвеланш» осталось провести 10 игр.

На третьем месте идет капитан « » Коннор Макдэвид – 119 (26+93) очков в 68 играх. «Ойлерс» осталось провести 12 игр (канадец пропустил 2 матча по ходу регулярки).

При этом «Колорадо» и «Эдмонтон» еще дважды сыграют между собой, в том числе в последнем матче в регулярке.