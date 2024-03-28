Кучеров забил «Бостону» в пустые ворота и стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. У него 124 очка, у Маккиннона 123, у Макдэвида 119

Теги рейтинги Бостон Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров вновь стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ.

Форвард «Тампы» поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1), поразив пустые ворота. 

В активе россиянина стало 124 (42+82) очка в 71 игре в текущем сезоне. «Лайтнинг» осталось провести 10 игр до завершения регулярки (Кучеров пропустил один матч по ее ходу). 

Сегодня Никита (19:17, 1:50 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.

На втором месте в гонке бомбардиров лиги идет Нэтан Маккиннон из «Колорадо» – 123 (45+78) очка в 72 играх. «Эвеланш» осталось провести 10 игр. 

На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 119 (26+93) очков в 68 играх. «Ойлерс» осталось провести 12 игр (канадец пропустил 2 матча по ходу регулярки).

При этом «Колорадо» и «Эдмонтон» еще дважды сыграют между собой, в том числе в последнем матче в регулярке. 

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну хоть так.
+6
0
+6
2 игры подряд без очков это было бы слишком большим подарком для Маков! Хорошо, что забил! Тем более личный рекорд обновил!
+5
0
+5
Ответ Бутия
Блин, а ничего что команда победила? И не Сан=Хосе, а Бостон? И если будет выбор, то пусть Мак берёт Арт и плачет с ним, а Никитос Стэнли И Коня.
А я что где то сказал, что Кучеров плохо играет? Или что он набивает стату на слабых командах? Я лишь сказал, что Никита немного забуксовал в самый неподходящий момент, потому что у него очень опасные конкуренты(причём один опаснее другого).
+2
0
+2
Ответ Бутия
Блин, а ничего что команда победила? И не Сан=Хосе, а Бостон? И если будет выбор, то пусть Мак берёт Арт и плачет с ним, а Никитос Стэнли И Коня.
Лол, не будет такого выбора, Тампа это максимум второй раунд
+4
-2
+2
Куч могуч! Будет рекордный сезон 128+! (Среди всех наших). Желаем победы в гонке бомбардиров!
Забил уже 42 гола, лучший показатель для себя.
Рекорды 30-тилетнего Кучерова в НХЛ в этом возрасте:
Сейчас 124 очка. 42+82.

https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/30-year-old-nhl-players.html

Уже обошёл всех наших 30летних по очкам и передачам. Дацюк - 97очков, Панарин 74 передачи.
И всех пока действующих по очкам. Кейн - 110 очков.
Куч круче Гретцки того же возраста -121 очко и 31 гол у того было в 30летнем возрасте.
Куч ещё может замахнутся и на 50 шайб 30-тилетнего Ови!
Болеем за наших!!
0
0
0
У Никиты следующая волна начинается! Верю!!!!!!!
0
0
0
Ответ ewok
тяжело идёт
Да, обидно немного забуксовал Никитос. Жаль, в самый неподходящий момент, потому что конкуренты не дремлют. Особенно Макдэвид.
+1
-1
0
Ответ Александр Митраков
Лол, не будет такого выбора, Тампа это максимум второй раунд
Тогда ставь хату. Миллионером станешь. Вон на Вротеберга тысячи поставили - теперь бомжуют.
0
0
0
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
2 игры подряд без очков это было бы слишком большим подарком для Маков! Хорошо, что забил! Тем более личный рекорд обновил!
МакДи дал фору в начале чемпионата (из-за травмы), чтобы мы поверили, что Арт Росс заберёт кто-то другой)
0
0
0
Ответ Александр Баутин
Ну хоть так.
Времена не простые, но всё же своё дело сделал! Молодец 👏
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий