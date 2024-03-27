Месси об уходе из «Барсы»: «Жизнь изменилась за считанные дни, я был не готов уходить. Переход в «ПСЖ» дался тяжело, я не стремился к таким переменам»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал о трудностях после перехода из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Переход в «ПСЖ» дался тяжело, потому что мне было очень хорошо в «Барселоне», и я думал, что останусь. Я был не готов уйти, все произошло очень быстро, мне пришлось изменить свою жизнь за считанные дни.

Меня встретила другая лига, другой клуб, новая раздевалка. Это были перемены, к которым мы не стремились, и поэтому поначалу это было трудно», – сказал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины в подкасте Big Time.

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67 комментариев
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В любом случае Месси выиграл от этого перехода, попинал мячик в Париже попутно взяв долгожданный ЧМ!
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Ответ Артем Алмазов
Мог и пойти на уступки. Теперь жалуешься...
Не мог, ты просто хейтер который набрасывает, но не знает матчасти как и другие неадекватные пользователи:)) Месси шел на сокращение зарплаты, но по законам Ла Лиге он не мог ее сократить меньше чем в 2 раза и даже при этом Ла Лига не разрешила Барселоне его заявить:) Это настоящая мафия которая убрала из Барселоны лучшего игрока Ла Лиги, потому что риал постоянно перед ним ползал на коленях, нашли повод и устранили его, но хорошо что у Месси феноменальная менталка в отличии от португальской плаксы и он все свои силы перенаправил на сборную где выиграл все возможные трофеи и просто надругался над Артемкой, Ромкой и тобой:)))) Лицо к осмотру!:))
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Чего жалеть об уходе из Барселоны? Конечно, в статистике потерял, но зато разнообразил карьеру французскими трофеями и выиграл ЧМ.
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Ответ rigobersong
Не мог, ты просто хейтер который набрасывает, но не знает матчасти как и другие неадекватные пользователи:)) Месси шел на сокращение зарплаты, но по законам Ла Лиге он не мог ее сократить меньше чем в 2 раза и даже при этом Ла Лига не разрешила Барселоне его заявить:) Это настоящая мафия которая убрала из Барселоны лучшего игрока Ла Лиги, потому что риал постоянно перед ним ползал на коленях, нашли повод и устранили его, но хорошо что у Месси феноменальная менталка в отличии от португальской плаксы и он все свои силы перенаправил на сборную где выиграл все возможные трофеи и просто надругался над Артемкой, Ромкой и тобой:)))) Лицо к осмотру!:))
аплодисменты 👏
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Хейтеры собрались и не знают, как докапываться к нему ( в основном фанаты ПСЖ и персофаны Роналду):)

Кнч они будут злорадствовать, потому что:
Месси обыграл Роналду в финале ЛЧ, отметился голом ☑️
Месси обыграл Мбаппе в финале ЧМ, отметился дублем ☑️

Роналду забил в финале ЛЧ, но не в финале ЧМ. Мбаппе забил в финале ЧМ, но не в финале ЛЧ...

А Месси забил и в финале ЧМ, и в финале ЧМ. И имеет титула ЛЧ и ЧМ
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Ответ Артем Алмазов
Мог и пойти на уступки. Теперь жалуешься...
он и пошел, но лапорта не мог его зарегистрировать почему-то
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Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
В Ла Лиге невозможно играть бесплатно)Учи правила лиги
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Месси велик!
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Ответ Богдан Агафонов
Он может быть и великий игрок, но личность дико неприятная
Конечно не приятная, особенно если ты фанат роналду и твоя боль будет вечной после 18.12.2022.
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Месси в сборной за 2 сезона в ПСЖ:
24 матча
27 голов
7 ассистов
2 трофея

Лео даже на пике не показывал такие результаты в сборной.

Спасибо ПСЖ за тренировочную площадку))
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Ответ Владислав88
На самом деле жизнь изменилась после ухода Хави и Иньесты. Вот они Боги футбол, без них Месси ни одной ЛЧ не выиграл....
Можно узнать роль хави в ЛЧ 2015?)))
Он как то влиял сидя на банке под Ракитичем?)))
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Ответ SexyCow
Барселона даже рядом с Реалом не стоит, лол
5-0, 2-6, согласен:))
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Ответ Артем Алмазов
Мог и пойти на уступки. Теперь жалуешься...
Тёма что бы ляпнуть,что нибудь вообще,нужно хотя бы чутка быть в теме. Или ты обижен как агроном за вчерашние 0:2 от Словении
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Ответ rigobersong
Не мог, ты просто хейтер который набрасывает, но не знает матчасти как и другие неадекватные пользователи:)) Месси шел на сокращение зарплаты, но по законам Ла Лиге он не мог ее сократить меньше чем в 2 раза и даже при этом Ла Лига не разрешила Барселоне его заявить:) Это настоящая мафия которая убрала из Барселоны лучшего игрока Ла Лиги, потому что риал постоянно перед ним ползал на коленях, нашли повод и устранили его, но хорошо что у Месси феноменальная менталка в отличии от португальской плаксы и он все свои силы перенаправил на сборную где выиграл все возможные трофеи и просто надругался над Артемкой, Ромкой и тобой:)))) Лицо к осмотру!:))
Может не мог сократить "больше чем в 2 раза", а не "меньше"?

А то логический казус получается

А насчёт знания матчасти - я сомневаюсь, что кто либо из юзеров спортса знает даже примерно бухгалтерию Барсы и финансовые ограничения ЛаЛиги
Потому утверждение, что Барса хотела, но ЛаЛига не разрешила - это не матчасть
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Ответ Владислав88
На самом деле жизнь изменилась после ухода Хави и Иньесты. Вот они Боги футбол, без них Месси ни одной ЛЧ не выиграл....
Только пожалуйста не сливайтесь)
Я даже больше скажу, Хави в лч 2014 - 2015 провел суммарно 80 минут.
Вся его роль, это ротация игроков на 80 минутах матчей.
Основным был Ракитич Иван, а хави плотненько сидел под ним.
Итак, в чем же роль и влияние хави?)))
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Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
куда ему до алчности портка
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Ответ Артем Алмазов
Мог и пойти на уступки. Теперь жалуешься...
Ну ты хотя бы изучи факты.
Месси не мог остаться, даже играя бесплатно.
Ибо клуб не влезал в потолок затрат и зарплат.
Чтобы Месси остался в Барсе - надо было продавать игроков и снижать всем зп. Потому что на зарплаты клуб не может тратить больше 70%
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Ответ Shuller18
А не Месси ли доил Барсу несколько лет, попутно выбивая жирные контракты для своих дружков?
Тоесть это Месси выбил для Умтити 20 лямов, Де Йонга 25 лямов, Дембеле 30 лямов?)
Они все его друзья?)))
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Ответ Artmen007
Нужно позитивно смотреть - новый клуб, новый вызов, путь к совершенствованию. А не нытье столько времени. Страшно представить что говорил бы лео если в АПЛ перешёл
Недалекие, хоть раз посмотрите матч отбора в ЮА между Аргентиной и Бразилией, Уругваем Аргентиной, Аршентиной Чили, Перу, Эквадором да даже Венесуэлой.
Там мучачос убивать выходят.
Финал КА 2021 к осмотру, где игроки сборной Аргентины в окровавленых гетрах матч заканчивали на Маракане.
Или Аргентина Колумбия, где задача была сломать Месси.
По соавнению с этим, АПЛ как женский футбол)))
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Ответ Крушение баварского драндулета
Это реалии, которыми живут все нормальные игроки, адаптируются и показывают результат везде. А тепличный хасбик три года спустя всё равно продолжает ныть и жаловаться, что не потянул Францию даже выступая за гегемон лиги. Перетащил пол барсилоны в американскую бургер лигу и даже там провалился. Это уже диагноз.
А почему он в Майами провалился?)))
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
раскрою секрет, но 90% сайта спортс.ру до слез смеются над тобой и над твоими комментариями
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Ответ Тюменский медвежонок
раскрою секрет, но 90% сайта спортс.ру до слез смеются над тобой и над твоими комментариями
А как ты посчитала эти 90% ?
Можно узнать алгоритм?)
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Ответ Антон Гастилович
Месси карлик
Вот это ответ настоящего детсадовца, респект! 🤡
Ержан, очнись.🙊
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Ответ ten Hag
Тут уже верные рабы нашего лео нализывают ему во всю, а других хейтят как обычно :) Позорное зрелище
Особенно местный ригоберг)
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Ответ Илья Мурашов
Чего жалеть об уходе из Барселоны? Конечно, в статистике потерял, но зато разнообразил карьеру французскими трофеями и выиграл ЧМ.
Еще и доит барселону до сих пор
Наш доблестный Лео
Как семья барса наша для него
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Он разве за год до этого не планировал уйти?
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Когда Месси изображает из себя бессребрянника, это как если бы Конор Макгрегор рассказывал о культуре речи
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Ответ Богдан Агафонов
А как здесь связан ЧМ? Насчет ЧМ мне жаль лишь, что мерзость вроде Де Поля, Мартинеса и Монтиэля завоевывает кубок ЧМ.
А в чем мерзость Де Поля и скромняги Монтиеля?🤣
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