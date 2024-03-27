Месси об уходе из «Барсы»: «Жизнь изменилась за считанные дни, я был не готов уходить. Переход в «ПСЖ» дался тяжело, я не стремился к таким переменам»
Лионель Месси рассказал о трудностях после перехода из «Барселоны» в «ПСЖ».
«Переход в «ПСЖ» дался тяжело, потому что мне было очень хорошо в «Барселоне», и я думал, что останусь. Я был не готов уйти, все произошло очень быстро, мне пришлось изменить свою жизнь за считанные дни.
Меня встретила другая лига, другой клуб, новая раздевалка. Это были перемены, к которым мы не стремились, и поэтому поначалу это было трудно», – сказал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины в подкасте Big Time.
Кнч они будут злорадствовать, потому что:
Месси обыграл Роналду в финале ЛЧ, отметился голом ☑️
Месси обыграл Мбаппе в финале ЧМ, отметился дублем ☑️
Роналду забил в финале ЛЧ, но не в финале ЧМ. Мбаппе забил в финале ЧМ, но не в финале ЛЧ...
А Месси забил и в финале ЧМ, и в финале ЧМ. И имеет титула ЛЧ и ЧМ
24 матча
27 голов
7 ассистов
2 трофея
Лео даже на пике не показывал такие результаты в сборной.
Спасибо ПСЖ за тренировочную площадку))
Он как то влиял сидя на банке под Ракитичем?)))
А то логический казус получается
А насчёт знания матчасти - я сомневаюсь, что кто либо из юзеров спортса знает даже примерно бухгалтерию Барсы и финансовые ограничения ЛаЛиги
Потому утверждение, что Барса хотела, но ЛаЛига не разрешила - это не матчасть
Я даже больше скажу, Хави в лч 2014 - 2015 провел суммарно 80 минут.
Вся его роль, это ротация игроков на 80 минутах матчей.
Основным был Ракитич Иван, а хави плотненько сидел под ним.
Итак, в чем же роль и влияние хави?)))
Месси не мог остаться, даже играя бесплатно.
Ибо клуб не влезал в потолок затрат и зарплат.
Чтобы Месси остался в Барсе - надо было продавать игроков и снижать всем зп. Потому что на зарплаты клуб не может тратить больше 70%
Они все его друзья?)))
Там мучачос убивать выходят.
Финал КА 2021 к осмотру, где игроки сборной Аргентины в окровавленых гетрах матч заканчивали на Маракане.
Или Аргентина Колумбия, где задача была сломать Месси.
По соавнению с этим, АПЛ как женский футбол)))
Можно узнать алгоритм?)
Ержан, очнись.🙊
Наш доблестный Лео
Как семья барса наша для него