Воробьев назначен главным тренером ЦСКА, с Федоровым не продлят контракт

Теги ЦСКА Илья Воробьев Сергей Федоров отставки КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Илья Воробьев назначен новым главным тренером ЦСКА.

27 марта состоялось заседание наблюдательного совета клуба, на котором были подведены итоги выступления команды в сезоне-2023/24.

По итогам заседания было принято решение не продлевать контракт с действующим главным тренером Сергеем Федоровым. Срок соглашения истекает 30 апреля 2024 года.

С сезона-2024/25 ЦСКА возглавит Илья Воробьев.

«Илья Петрович имеет большой тренерский опыт, о чем свидетельствует его успешная работа в национальной и олимпийской сборных России, а также на клубном уровне в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Кроме того, он хорошо знаком с командой ЦСКА, поскольку дважды играл в финальной серии Кубка Гагарина против армейского клуба, в одном из этих финалов он одержал победу и выиграл золотые медали. 

Бесценный опыт Ильи Воробьева позволит ЦСКА продолжить славные победные традиции армейского клуба», – говорится в сообщении ЦСКА.

49-летний Воробьев дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника, один раз в должности главного тренера. Кроме того, он работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).

Предыдущие два сезона ЦСКА под руководством Федорова становился обладателем трофея.

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20 комментариев
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Мнение как болельщика ЦСКА - Федорову надо было дать ещё шанс.
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Фёдоров, давай в Ак Барс, пожалуйста
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Да уж. Глупое решение. Причём даже не назначение Воробьёва. А именно непродление контракта с Федоровым. Лучше бы второй шанс дали.
Но Федоров хороший тренер, найдёт работу в топклубе.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Мнение как болельщика ЦСКА - Федорову надо было дать ещё шанс.
Именно. Шанс обязаны были дать.
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Ответ povestok.net
Фёдоров, давай в Ак Барс, пожалуйста
Вряд ли.
Он скорее в творческий отпуск, чем в такую специфичную команду, как Ак Барс. Вряд ли он из Москвы поедет куда-то. Как вариант может остаться при ЦСКА на менеджерской роли и на подстраховку.
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Ответ Максим Седов
Да уж. Глупое решение. Причём даже не назначение Воробьёва. А именно непродление контракта с Федоровым. Лучше бы второй шанс дали. Но Федоров хороший тренер, найдёт работу в топклубе.
Скорее оба решения глупые.
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Что ж, не получится посмотреть на перестройку команды под руководством Федорова. А хотелось.

У Воробьева дежавю. Проиграл финал с Магниткой СКА — через год возглавил СКА. Проиграл финал с Магниткой ЦСКА — через два возглавил ЦСКА.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Мнение как болельщика ЦСКА - Федорову надо было дать ещё шанс.
Видимо, Федоров хотел определенных гарантий. Например, контракт на 2-3 года под перестройку состава. А готовы были предложить только на год и под жесткую задачу.

Что ж, из свободных (да и не свободных) вариантов Воробьев лучший.
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А Ротенберг смог 3 сезона без увольнений продержаться.
Получается как тренер Ротен>Фёдоров
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Он год получается отдыхал. Нигде не работал?!
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Федорову хочу пожелать удачи в дальнейшем. Без работы он явно не останется !!!
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У наших хоккейных бонз терпения как у ребенка в кондитерской лавке.
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Кто же теперь возьмет Ак Барс под свой контроль, хотелось бы в следующем сезоне увидеть от них более интересный хоккей, а из всех возможных кандидатов, идеальным на эту роль был именно Петр Ильич Воробьев
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Я так понимаю: команда его ливанула?
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