Воробьев назначен главным тренером ЦСКА, с Федоровым не продлят контракт
Илья Воробьев назначен новым главным тренером ЦСКА.
27 марта состоялось заседание наблюдательного совета клуба, на котором были подведены итоги выступления команды в сезоне-2023/24.
По итогам заседания было принято решение не продлевать контракт с действующим главным тренером Сергеем Федоровым. Срок соглашения истекает 30 апреля 2024 года.
С сезона-2024/25 ЦСКА возглавит Илья Воробьев.
«Илья Петрович имеет большой тренерский опыт, о чем свидетельствует его успешная работа в национальной и олимпийской сборных России, а также на клубном уровне в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Кроме того, он хорошо знаком с командой ЦСКА, поскольку дважды играл в финальной серии Кубка Гагарина против армейского клуба, в одном из этих финалов он одержал победу и выиграл золотые медали.
Бесценный опыт Ильи Воробьева позволит ЦСКА продолжить славные победные традиции армейского клуба», – говорится в сообщении ЦСКА.
49-летний Воробьев дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника, один раз в должности главного тренера. Кроме того, он работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).
Предыдущие два сезона ЦСКА под руководством Федорова становился обладателем трофея.
Но Федоров хороший тренер, найдёт работу в топклубе.
Он скорее в творческий отпуск, чем в такую специфичную команду, как Ак Барс. Вряд ли он из Москвы поедет куда-то. Как вариант может остаться при ЦСКА на менеджерской роли и на подстраховку.
У Воробьева дежавю. Проиграл финал с Магниткой СКА — через год возглавил СКА. Проиграл финал с Магниткой ЦСКА — через два возглавил ЦСКА.
Что ж, из свободных (да и не свободных) вариантов Воробьев лучший.
Получается как тренер Ротен>Фёдоров