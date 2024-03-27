Воробьев назначен главным тренером ЦСКА, с Федоровым не продлят контракт

Илья Воробьев назначен новым главным тренером ЦСКА.

27 марта состоялось заседание наблюдательного совета клуба, на котором были подведены итоги выступления команды в сезоне-2023/24.

По итогам заседания было принято решение не продлевать контракт с действующим главным тренером . Срок соглашения истекает 30 апреля 2024 года.

С сезона-2024/25 ЦСКА возглавит .

«Илья Петрович имеет большой тренерский опыт, о чем свидетельствует его успешная работа в национальной и олимпийской сборных России, а также на клубном уровне в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Кроме того, он хорошо знаком с командой ЦСКА, поскольку дважды играл в финальной серии Кубка Гагарина против армейского клуба, в одном из этих финалов он одержал победу и выиграл золотые медали.

Бесценный опыт Ильи Воробьева позволит ЦСКА продолжить славные победные традиции армейского клуба», – говорится в сообщении ЦСКА.

49-летний Воробьев дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника, один раз в должности главного тренера. Кроме того, он работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).

Предыдущие два сезона под руководством Федорова становился обладателем трофея.