10-летняя Мирослава Лебедева, чьего отца критиковали за жестокое обращение с дочерью, ушла из фигурного катания

Отец фигуристки Мирославы Лебедевой сообщил, что дочь ушла из спорта.

В прошлом году отца Мирославы Михаила критиковали в сети из-за видео, где он жестко обращается с дочерью – критикует за лишний вес и заставляет кататься через боль

«Ну что ж, друзья, у нас для вас важнейшая за последнее время новость! Совместно, долго размышляя, мы приняли решение закончить заниматься фигурным катанием! Мира начала отставать, в силу своих данных, а это значит, что биться головой о стену нет никакого смысла.

Все-таки 10 лет – это возраст, когда нужно определяться, есть с чем двигаться дальше или нет. Когда долгое время нет побед и впереди их тоже не видно, то и мотивация теряется.

Хотим поблагодарить каждого из вас за поддержку, критику у советы! Мы многое приобрели за эти годы!

Мира больше не хочет кататься, а я ее в этом поддерживаю, и этот взрослый сезон показал, что все-таки нужно остановиться», – написал Михаил Лебедев.

В сети завирусились видео с отцом 8-летней фигуристки – на них он заставляет ее кататься через боль, критикует за лишний вес

У 8-летней фигуристки полмиллиона подписчиков, а ее отца обвиняют в жестокости. Исследование Sports.ru

Когда история Мирославы Лебедевой стала популярной, в сети начали всплывать аналогичные инциденты. Особенно печальный – как мать шлепает свою дочь и толкает на лед