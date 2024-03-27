10-летняя Мирослава Лебедева, чьего отца критиковали за жестокое обращение с дочерью, ушла из фигурного катания

Теги женское катание Мирослава Лебедева Фигурное катание

Отец фигуристки Мирославы Лебедевой сообщил, что дочь ушла из спорта.

В прошлом году отца Мирославы Михаила критиковали в сети из-за видео, где он жестко обращается с дочерью – критикует за лишний вес и заставляет кататься через боль

«Ну что ж, друзья, у нас для вас важнейшая за последнее время новость! Совместно, долго размышляя, мы приняли решение закончить заниматься фигурным катанием! Мира начала отставать, в силу своих данных, а это значит, что биться головой о стену нет никакого смысла.

Все-таки 10 лет – это возраст, когда нужно определяться, есть с чем двигаться дальше или нет. Когда долгое время нет побед и впереди их тоже не видно, то и мотивация теряется.

Хотим поблагодарить каждого из вас за поддержку, критику у советы! Мы многое приобрели за эти годы!

Мира больше не хочет кататься, а я ее в этом поддерживаю, и этот взрослый сезон показал, что все-таки нужно остановиться», – написал Михаил Лебедев. 

В сети завирусились видео с отцом 8-летней фигуристки – на них он заставляет ее кататься через боль, критикует за лишний вес

У 8-летней фигуристки полмиллиона подписчиков, а ее отца обвиняют в жестокости. Исследование Sports.ru

Когда история Мирославы Лебедевой стала популярной, в сети начали всплывать аналогичные инциденты. Особенно печальный – как мать шлепает свою дочь и толкает на лед

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
здоровья Мирославе, и удачи в дальнейшей жизни.
Надеюсь папа не потащит её в другой вид спорта
+33
0
+33
Слава Богу
+24
0
+24
Взрослый сезон? У десятилетней девочки?
+23
0
+23
Лишь бы отец не нашел другое занятие для дочки, где с маниакальным энтузиазмом опять начнет отрабатывать свои методы.
+18
-1
+17
Девочка себе занятие найдёт несомненно, но больше папе надо найти работу по интересу и знаниям, а не быть доморощенным тренером-тираном...
+18
-3
+15
Плохо, когда детский спорт воспринимается только как спорт высших достижений... не устраивай гонку за медалями, девочка могла бы просто получать удовольствие от занятий, от прокатов, могла бы уйти потом в командный спорт.
Это, конечно, не только случая Мирославы касается. Это общая грустная тенденция.
+14
-1
+13
Хорошо, что не стал морально доламывать девочку. Вообще это изначально ничем хорошим не пахло. Если ребенок горит спортом, его не надо подгонять, он сам родителей подгонять будет. А заставлять заниматься из-под палки, да еще и издеваться над ребенком - это уже не спорт
+12
-2
+10
Папе ГГ надо взять пример с папы МЛ и остановиться. Данных нет.
Мирославе счастливой жизни!
+15
-6
+9
И правильно, пусть Мира найдёт увлечение себе, а не папе, по душе.
+9
-3
+6
Надеюсь, папа переосмыслил воспитание дочери и станет ей надежным другом, а не папашей с незакрытыми своими гельштатами.
+7
-1
+6
Ответ garovatat
Папе ГГ надо взять пример с папы МЛ и остановиться. Данных нет. Мирославе счастливой жизни!
Квартира на Патриках сама себя не купит. Пока из ГГ можно доить деньги, Яна не остановится
+7
-1
+6
Ответ Мармотик
Всегда странно слышать подобное. Получать удовольствие от чего? От постоянных синяков во всю попу и ушибов, от разных защемлений, сотрясений и переломов. От того, что где-нибудь и что-нибудь все время болит. От монотонных тренировок через эту боль. От этого ? Никто там удовольствие "от занятий" не получает. Это тяжелая физическая работа.
Представьте себе - да. Я занималась танцами в детстве-юности. И монотонные тренировки, и боль со слезами все это присутствовало, но было и огромное удовольствие от занятий, от танца, от соревнований (пусть и побед было мало), от выступлений, радость новых достижений. Но это именно не про уровень "все ради победы", а про разумные занятия, приносящие пользу и удовольствие (хоть и не без боли и слез иногда).
+6
0
+6
Ответ Shveddka
Взрослый сезон? У десятилетней девочки?
Так для фигурки это самый расцвет же
+6
0
+6
То есть папаня лишил детства, образования и нормального питания просто так.
+11
-6
+5
Ну слава Богу, отстали от девчонки.
+4
0
+4
Ответ garovatat
Папе ГГ надо взять пример с папы МЛ и остановиться. Данных нет. Мирославе счастливой жизни!
Вообще когда сюда заходила, тоже такая мысль посетила...И даже не столько в отношении Саши, а вообще всех детей, которых родители не только заставляют, а не видят что их заставлялки ни к чему не приведут в итоге. Ребенок без детства и любимого занятия, родители на нервах и досаде что ничего не выходит..Всем им мудрых понимающих родителей и счастья.
+6
-2
+4
Ну, как сказал мудрый Губерниев, есть много россиян кому еще хуже.
Кого-то родители водят на тренировки, и следят чтобы ребенок не переедал сладостей, а кому-то повезло и они живут как хотят, потому что родители алкаши или наркоманы. А у кого-то папа вообще ушел, вот же везуха.
+7
-4
+3
Слава богу!
+3
0
+3
Теперь у ребёнка начнётся полноценная жизнь и насыщенное детство. Жаль только, что из Москвы в Нижний Новгород возвращаются в апреле
+2
0
+2
Надеюсь, что она дотянет до 18 в здравом уме и теле и так же уйдёт от такого отца. И не будет оборачиваться.
+6
-4
+2
Может всё-таки отца которой, а не чьего 🤦‍♂️
+3
-2
+1
Вот это да. А ведь у Мирославы есть еще сестра, которая тоже занималась фигурным катанием, но в последнее время о ней не слышно.
0
0
0
Ответ Kareglazaya
Ну слава Богу, отстали от девчонки.
Она теперь актрисой хочет стать)
0
0
0
Ответ Идеальный шторм
А где вы об этом прочитали? В последнем видео нет такой информации
в комментариях отец отвечает на вопросы
0
0
0
Ответ Сырок с кокосом
Теперь у ребёнка начнётся полноценная жизнь и насыщенное детство. Жаль только, что из Москвы в Нижний Новгород возвращаются в апреле
А где вы об этом прочитали? В последнем видео нет такой информации
+1
-1
0
Ответ Вошь энтропийная
То есть папаня лишил детства, образования и нормального питания просто так.
Ей только десять лет, даже если чего-то лишил - это легко нагнать. А вообще я даже не помню себя толком в таком возрасте. Что-то более осознанное и не туманное помню лет с 12-13.
0
0
0
Ответ Вошь энтропийная
То есть папаня лишил детства, образования и нормального питания просто так.
Девочка очень умная и грамотная для своих лет, с ней хорошо занимались образованием
+1
-1
0
Ответ Shveddka
Взрослый сезон? У десятилетней девочки?
Ну, в 15 там уже пенсия…
0
0
0
Ответ Большое Путешествие Рузика
В другой вид спорта не потащит. Там актрису из неё собрались делать
Зачем вообще из неё что- то делать, без желания?
Присмотрется нужно, что ребёнку нравится, что получается и действовать в данном направлении.
0
0
0
Ответ Большое Путешествие Рузика
В другой вид спорта не потащит. Там актрису из неё собрались делать
Уже прочитала)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий