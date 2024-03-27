Прокуратура запросила 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса за поцелуй Эрмосо. Экс-главе RFEF хотят запретить приближаться к футболистке на 200 метров

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Прокуратура Испании запросила 2,5 года тюрьмы для Луиса Рубиалеса.

Прокуратура требует два с половиной года тюремного заключения для бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по делу о поцелуе футболистки национальной сборной Дженнифер Эрмосо.

Прокуратура также запросила 1,5 года тюремного заключения для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

Также прокуратура потребовала на время отбывания наказания лишить Рубиалеса права работать в спортивной сфере, а также запретить ему общаться с Эрмосо и приближаться к ней на 200 метров в течение четырех лет.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо. Кроме того, находясь в ложе, Рубиалес продемонстрировал неприличный жест, схватившись за пах.

153 комментария
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Что можно сказать . Мир сошёл с ума !
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лучше бы я её трахнул за 4,5.- подумал Рубиалес.
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Это клиника
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Что тут скажешь, больные люди
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Ответ ljolik888
Что можно сказать . Мир сошёл с ума !
Запад сошёл с ума. Пора отвыкать ассоциировать Запад со всем миром.
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Ответ ljolik888
Что можно сказать . Мир сошёл с ума !
Апофеоз западной демократии
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+41
Если в школе шлепниш по жопе одноклассницу то 8 лет детской колонии ?
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+40
Ответ AndrewBegoun
Что тут скажешь, больные люди
И ведь мало кто из них понимает, что они реально больны и думают что это должно быть нормой. А то что она улыбчиво целовалась и смеялась после этого в автобусе никого, конечно же, волновать не будет. Ведь культура отмены и хейт стоит выше всякой логики в нашем демократическом западе
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Надо всем мужикам Испании взбунтоваться и не тренировать и не ходить на матчи женских команд и не иметь ничего общего с женщинами в футболе
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+28
Ответ Случайно заскочил
Запад сошёл с ума. Пора отвыкать ассоциировать Запад со всем миром.
а когда в Иране девок ловят с помощью уличных камер видеонаблюдения - за снятую паранджу - это тоже Запад с ума сошёл?
Тут вся планета сильно не здорова.
+33
-9
+24
Испанский стыд
+21
-2
+19
Ответ Случайно заскочил
Запад сошёл с ума. Пора отвыкать ассоциировать Запад со всем миром.
Хорошо, что хоть в России адекватная прокуратура и справедливый суд!
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+16
Содомиты(((
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0
+12
Инквизиция, как она есть. Ходи и оглядывайся.
+14
-2
+12
И они нас учат в носу ковыряться? Да ну нафиг!
+18
-7
+11
"прокуратура хочет запретить Рубиалесу приближаться к Эрмосо на расстоянии ближе 200 метров в течение четырех лет."
- Думаю, теперь сам Рубиалес от всех женщин шарахаться будет
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+10
В этой т.н. "цивилизованной Европе" почти до середины 19 века лютовала инквизиция, сжигавшая заживо людей (Испания), во Франции - страшнейшая антисанитария, где люди гадили где попало, выливали помои прямо из окон (причина появления широкополых шляп), месяцами могли не мыться (причина создания духов, чтобы заглушать смрад). Те же англичане, испанцы, французы, голландцы и бельгийцы осуществляли настоящий геноцид коренных народов в своих колониях. Про немецких нацистов и итальянских фашистов и их злодеяния - и так все знают. И вот эта Европа пытается учить Россию как правильно нужно жить? Спасибо, не надо!
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Я слышал: если бы он поцеловал парня то все нормально было бы.
+9
-1
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Остановите Землю, я сойду
+8
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+7
Ответ Мысли Стетхема
Если в школе шлепниш по жопе одноклассницу то 8 лет детской колонии ?
Хоть я не разу и не шлёпал одноклассниц по жопе, но соглашусь что это лютейший бред 😃
+10
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+7
Почему Рюдигер, который вертел соски Мораты в прямом эфире всё ещё на свободе? 🤔 Почему Тюрам, который трогал за причиндалы Савича, всё ещё не отстранён от футбола? 🤔 Найдутся ли те, кто объяснит в чём отличие? Мне кажется это раз в 10 неприятнее и больнее чем для женщины поцелуй мужчины.
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Ответ Jesse Boy
Комментарий скрыт
европейский суд ^_^
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Странные испанцы, значит со зверушками можно законно баловаться, а бабу поцеловать в тюрьму? Эвропа.
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Ответ fisher40
лучше бы я её трахнул за 4,5.- подумал Рубиалес.
Ага, продешевил, получается.
+6
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Просто позор
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Ну это уже охота на ведьм
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Больное общество
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Бооооольныеее вообще. да в ж**у этот весь евросоюз... мне и в России хорошо.
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Ответ ljolik888
Что можно сказать . Мир сошёл с ума !
это Испанская прокуратура. она вечно неадекватные сроки запрашивает. Но в Испании решает суд, который не тупо запросы прокуратуры подписывает.
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Либерализм головного мозга
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