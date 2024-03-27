Прокуратура запросила 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса за поцелуй Эрмосо. Экс-главе RFEF хотят запретить приближаться к футболистке на 200 метров

Прокуратура Испании запросила 2,5 года тюрьмы для Луиса Рубиалеса.

Прокуратура требует два с половиной года тюремного заключения для бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по делу о поцелуе футболистки национальной сборной Дженнифер Эрмосо.

Прокуратура также запросила 1,5 года тюремного заключения для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

Также прокуратура потребовала на время отбывания наказания лишить Рубиалеса права работать в спортивной сфере, а также запретить ему общаться с Эрмосо и приближаться к ней на 200 метров в течение четырех лет.

После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо. Кроме того, находясь в ложе, Рубиалес продемонстрировал неприличный жест, схватившись за пах.