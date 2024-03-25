Утренний дайджест: главные события воскресенья

1. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Виннипегом». Он достиг отметки в 848 голов в НХЛ, до рекорда Гретцки – 46 шайб. За 5 последних матчей у Ови 8 голов – такого не было с 2020 года. Кроме того, Овечкин забил 25+ голов в НХЛ в 18-й раз и догнал Ягра, больше только у Хоу – 20 сезонов.

Тем временем Нэтан Маккиннон установил рекорд «Колорадо», обойдя Джо Сакика и набрав 122 очка за сезон. Коннор Макдэвид достиг отметки 90 передач за сезон (вторым в лиге в XXI веке). Никита Кучеров прервал 13-матчевую результативную серию, интрига в гонке бомбардиров закручивается. Все результаты дня в лиге – здесь.

2. Нападающий «Спартака» Соболев пожертвовал 500 тысяч рублей пострадавшим при теракте в Подмосковье. Роман Ротенберг переведет 1 млн рублей на помощь пострадавшим, а СКА пожертвует деньги от продажи билетов на 5-й матч с «Автомобилистом».

«Спартак» провел экскурсию по стадиону, познакомил с игроками и подарил подарки 15-летнему мальчику, выведшему из «Крокуса» более 100 человек.

3. Саудовцы предлагают Роберту Левандовскому более 100 млн евро в год, но нападающий не хочет уходить из «Барсы».

4. Распался танцевальный дуэт Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, сообщает «СЭ».

5. Футболистки из Нидерландов потребовали повысить зарплату, чтобы им не приходилось совмещать спорт с другой работой. Они обратились к федерации и клубам и устроили акцию на одной из игр.

6. Тимур Билялов хочет получать 65 млн рублей в год. Вратарь может покинуть «Ак Барс».

7. Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо получил 20-секундный штраф и опустился на 8-е место по итогам Гран-при Австралии.

8. Даниил Медведев обыграл Мартона Фучовича во втором круге теннисного турнира в Майами, Карен Хачанов выбил Ласло Дьере.

У женщин Анна Калинская обыграла Алену Остапенко в третьем круге, Екатерина Александрова победила Анастасию Павлюченкову, а Дарья Касаткина выбыла.

9. НБА. «Клипперс» дома проиграли «Филадельфии», «Миннесота» одолела «Голден Стэйт» и другие результаты.

10. «Барса» выиграла все 14 матчей у «Реала» среди женских команд, в воскресенье – 3:0 в Мадриде.

11. «Динамо» намерено уволить Алексея Кудашова. Айван Занатта – главный претендент на пост тренера, пишет «Чемпионат».

12. «Барселона» не уверена, что сможет подписать опорного полузащитника летом. Андреас Кристенсен может продолжить играть в полузащите в следующем сезоне.

13. Экс-директор «Ливерпуля» Стюарт Уэббер заявил, что Стерлинга и других игроков «могла ждать тюрьма», если бы не футбол. Футболисты были недовольны, один попросил Уэббера объясниться.

14. Кафу из-за долгов продает виллу в Сан-Паулу – ее оценили в 7,4 млн евро. Экс-игрок «Милана» и сборной Бразилии должен около 3,3 млн евро кредиторам.

Цитаты дня.

Железняков о Малинине: «Русский характер в генах, и этого не отнять. Запредельный уровень, космос, он походу родился в коньках и спал в них»

Бартон про Уокера: «Тренировки с бриллиантовыми серьгами и в легинсах – это неправильная культура, так ничего не выиграть. Хотят походить на Дрейка, а не на Бобби Мура»

Канселу обвинил Пепа во лжи из-за слов про Аке и Льюиса: «Только потому, что у господина Гвардиолы гораздо больше власти, чем у меня, люди запомнят это. Но я никогда не лгу»

Быков о возможном увольнении Ротенберга: «А он на льду? Хоккеисты тоже могут нести какую-то ответственность»

Экс-ведущую Sky Sports Вествуд не брали на работу из-за внешности: «На кастинге сказали, что я недостаточно привлекательна. Я не понимала – ведь там работали несколько непривлекательных мужчин»

«Брат» – великое кино. Тогда время такое было, а в современных реалиях то, что делает Багров – плохо. Хочу «Слово пацана» поглядеть». Миладинович о фильмах

Президент «Урала» о теракте в «Крокусе»: «Большая трагедия, мы все скорбим. Но РПЛ надо проводить, есть Fan ID. Нужно играть и показывать, что наше общество сплотилось»