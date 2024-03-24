Экс-директор «Ливерпуля» заявил, что Стерлинга и других игроков «могла ждать тюрьма», если бы не футбол. Футболисты были недовольны, один попросил Уэббера объясниться (Mirror)

Экс-директор «Ливерпуля» заявил, что Стерлинг избежал тюрьмы, став футболистом.

Стюарт Уэббер, ранее занимавший должности спортивного директора « » и директора по подбору игроков « », выразил такое мнение в интервью, посвященному его попытке подняться на Эверест в следующем месяце в благотворительных целях.

«Мы хотим помочь парням, которые действительно в этом нуждаются, а не тем, кто, вероятно, имеет привилегии. Я видел это на примере наших молодых футболистов.

Джонни Роу вряд ли будет против, если я скажу это, но он, Абу Камара, Макс [ , [Льюис], Рахим [Стерлинг] когда-то в Ливерпуле, откуда они родом, должны были добиться успехов в футболе, иначе их могла ждать тюрьма или что-то такое», – заявил Уэббер в интервью Pink Un.

Mirror утверждает, что все названные игроки, включая Стерлинга, а также их семьи, были шокированы и недовольны словами Уэббера. По крайней мере один из игроков напрямую связался с Уэббером и попросил его объясниться.

Уэббер ответил на претензии, поговорив с некоторыми игроками и их семьями. Отмечается, что мужчина осознал серьезность своих высказываний и извинился.

К настоящему моменту с ним не контактировали ни , ни кто-либо из членов его семьи.

Стюарт Уэббер пробыл в «Ливерпуле» три года, работал в «Куинз Парк Рейнджерс», «Вулверхэмптоне», «Хаддерсфилде», а прошлым летом покинул «Норвич» после шестилетнего сотрудничества.

Об инциденте также высказался Трой Таунсенд, руководитель отдела развития игроков в организации по борьбе с дискриминацией в футболе Kick It Out.

«Значит, футбол или тюрьма? Абсолютный позор», – заявил он.