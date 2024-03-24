У Овечкина 8 голов за 5 последних матчей. Такого не было с 2020 года

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Виннипег Хоккей

Александр Овечкин проводит самый результативный отрезок за 4 года.

Нападающий «Вашингтона» отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:0, третий период).

Начиная с 17 марта россиянин забил также «Ванкуверу» (1 гол), «Калгари» (2), «Торонто» (2) и «Каролине» (1).

В последний раз Овечкин забивал столько или больше голов на пятиматчевом отрезке в начале 2020 года. Тогда он забросил 11 шайб.

Всего в текущем сезоне у 38-летнего хоккеиста 58 (26+32) очков за 67 матчей.

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89 комментариев
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Александр, спасибо за положительные эмоции! Сейчас это особенно важно
+122
-2
+120
разогнался, вторую сочную положил 🔥
за пару лет рекорд будет 💯
+63
-1
+62
Так шо там на тему «Овечкин закончился», «бесполезный балласт», «не побьет»? Где все эти люди? Хочу послушать.
+51
-7
+44
У Духа теперь ни выходных ни проходных
+47
-3
+44
Давай хет-трик Саня
+43
-3
+40
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Догнал Макдэвида! :D
Да ладно Мака, Вэла Ничушкина!
+33
-3
+30
Батя в здании. Пример остальному молодняку в лиге)
+33
-4
+29
Догнал Макдэвида! :D
+31
-4
+27
А где этот Финский эксперт, которому Овечкин мешает в плов попадать? Где свежая экспертиза?
+21
-2
+19
Ответ Silent2006
Так шо там на тему «Овечкин закончился», «бесполезный балласт», «не побьет»? Где все эти люди? Хочу послушать.
сейчас им некогда, валерьяночку капают
+21
-4
+17
Ответ SKA Rostov1992
Отличный ориентир для Ови будет 32 шайбы по итогу. Это второе место в истории среди 38-летних хоккеистов в НХЛ, также 32 забитые шайбы это минимальный показатель в полных сезонах для Сани. А еще останется ровно 40 до Грецки. Так что нужно кровь из носу 32 делать
Он уже сделал из этого "неудачного" сезона конфетку. Все остальное будет бонусом.
+17
-2
+15
Отличный ориентир для Ови будет 32 шайбы по итогу. Это второе место в истории среди 38-летних хоккеистов в НХЛ, также 32 забитые шайбы это минимальный показатель в полных сезонах для Сани. А еще останется ровно 40 до Грецки. Так что нужно кровь из носу 32 делать
+16
-2
+14
Саня велик, но Линдгрен выдающийся матч.
+13
0
+13
Старый бык спускается с холма
+13
-1
+12
Давай, Саня!!! Верим!!!
+10
-1
+9
Да, шикарный сезон был тогда. Корона, будь она неладна.
+9
0
+9
А контракт на 2 сезона ещё. Грецкому по ходу кирдык с его рекордом...)
+13
-5
+8
Разогнался Дядя Саня! Ждем минимум 30
+10
-3
+7
Тридцаточка за сезон уже не за горами.
+7
-1
+6
Ответ xQcoW
Комментарий удален пользователем
Соболезную
+6
-1
+5
Обидно, что сезон заканчивается довольно скоро, замечательный ход набрал!
+8
-3
+5
Ну теперь тридцатка задача-минимум на сезон
+6
-1
+5
И ВК заехали в зону ПО.
Думаю тут все связано, и взрывной рост результативности Овечкина, и PP стало получше, и команда играет хорошо.
Наладили химию, Овечкин вернул уверенность и голевое чутье и сейчас выдает максимум своих возможностей, приносит реальную игровую пользу команде.
+5
-1
+4
Ответ Silent2006
Так шо там на тему «Овечкин закончился», «бесполезный балласт», «не побьет»? Где все эти люди? Хочу послушать.
Да зачем их слушать?) приятнее за их страданиями наблюдать)
+8
-4
+4
Это что то, такой вязкий матч , снова борты и такая развязка. Линдгрена с сухарем! Заслужил. Овечкин так обокрал Макмикела, что Хелибак не знал от кого ловить шайбу))). Вторая шайба просто классика! Индеец был шустр, старики зарешали))
+4
-1
+3
Ответ Мудринич
Да ладно Мака, Вэла Ничушкина!
Да, это, пожалуй, еще круче!
+4
-1
+3
Никогда такого не было у хейтеров, и вот опять
+8
-5
+3
Дежурную 30ку бьёт на изи.
+3
0
+3
Очень охото увидеть хет трик от Ови. Реально заслужил
+5
-3
+2
Лучший игрок в истории НХЛ возглавляет Путин team, что может быть прекраснее
+3
-1
+2
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