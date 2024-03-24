Овечкин забил 25+ голов в НХЛ в 18-й раз и догнал Ягра. Больше только у Хоу – 20 сезонов

Александр Овечкин в 18-й раз в карьере забросил как минимум 25 шайб за сезон НХЛ.

Сегодня нападающий « » отметился дублем в игре с « » (3:0).

В текущем регулярном чемпионате у россиянина уже 26 голов.

сравнялся с по числу сезонов с 25+ шайбами. Больше только у Горди Хоу – 20.