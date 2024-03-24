Овечкин забил 25+ голов в НХЛ в 18-й раз и догнал Ягра. Больше только у Хоу – 20 сезонов

Теги Вашингтон Яромир Ягр Александр Овечкин НХЛ Горди Хоу Виннипег Хоккей

Александр Овечкин в 18-й раз в карьере забросил как минимум 25 шайб за сезон НХЛ.

Сегодня нападающий «Вашингтона» отметился дублем в игре с «Виннипегом» (3:0).

В текущем регулярном чемпионате НХЛ у россиянина уже 26 голов.

Овечкин сравнялся с Яромиром Ягром по числу сезонов с 25+ шайбами. Больше только у Горди Хоу – 20.

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27 комментариев
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Но есть нюанс.
Горди Хоу 20 раз из 26 сезонов
Яромир Ягр 18 раз из 24 сезонов
Александр Овечкин 18 раз из 19 сезонов.
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+71
Ови идёт на обновление своего уникального рекорда....а именно- лучший снайпер команды в 19 раз подряд. Такого не было ни у кого вообще, ...ни в одной команде. У Грецки( если мне не изменяет память ) таких сезонов было всего 13.!
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Догонит Хоу, обгонит Грецки )
+12
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+12
Ответ Graziano
Комментарий скрыт
Я уже столько раз читал и слышал, мол Овечкин всё, сдулся, старый, да зачем далеко вспоминать. В этом сезоне, что только не писали. А у него уже 26 шайб в сезоне и 848 в карьере, а ему 38 лет (по хоккейным меркам он старик).
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Дайте Ови золотой мяч мне поджуй 😂
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Если не ошибаюсь, то во всех более забивных категориях (30+, 35+, 40+, 45+, 50+ шайб за сезон) Овечкин - лидер (один или с кем-то ещё).
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РЕКОРДЫ, РЕКОРДЫ, РЕКОРДЫ!
Саня Лучший!
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Ответ Graziano
В 38 еще очень многие забивали много. Но после 40 даже великие сдувались.
Понятно и поэтому "сдувшийся" Горди Хоу последние 25 + сделал в 41 год. А "сдувшийся" Яромир Ягр в 43 года. Ну тогда Овечкин будет лет до 45 сдуваться.
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Ответ Вадим Скорин
Я уже столько раз читал и слышал, мол Овечкин всё, сдулся, старый, да зачем далеко вспоминать. В этом сезоне, что только не писали. А у него уже 26 шайб в сезоне и 848 в карьере, а ему 38 лет (по хоккейным меркам он старик).
Ягру только не говорите, что в 38 уже старик
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Ответ Александр Коваль
Ягру только не говорите, что в 38 уже старик
Внимательно читай, что я пишу. По хоккейным меркам, но для Великих, коим является и Ягр, это не помеха.
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Ответ PAKETA 3.
Комментарий скрыт
Ну видимо снайпер только Овечкин остальные не снайперы))))))
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Ответ Direct free kick
55 голов на фоне 200 очков воспринимается не как 25 на фоне 90, хотя в % Оутсы в выигрыше даже
Да дело всеж даже не в этом. В том что это не его основная задача, но и при этом назабивал больше всех..вот что удивительно
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Ответ Splin
ну а оаздавал еще больше😬✌️
55 голов на фоне 200 очков воспринимается не как 25 на фоне 90, хотя в % Оутсы в выигрыше даже
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Ответ Genriwhite
Ну видимо снайпер только Овечкин остальные не снайперы))))))
Ну всеж он не чистый снайпер.
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Ответ Direct free kick
Так можно сказать про Оутса, Торнтона, Фрэнсиса, а в лучшие годы Веня забивал много
ну а оаздавал еще больше😬✌️
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Ответ PAKETA 3.
Комментарий скрыт
Так можно сказать про Оутса, Торнтона, Фрэнсиса, а в лучшие годы Веня забивал много
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Ответ Запах Свободы
кто такая в раздевалке Кэпс? https://imgbox.com/TDIijNoG https://imgbox.com/u589INDo
Девушка!
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Ответ Graziano
Так я и не говорю что не сможет. Думаю в ближайшие два сезона все будет решено. Я лишь сказал о том что если Овечкин будет играть до 43-44, то последние 2-3 сезона он не выбьет 25.
Тем интереснее нам смотреть хоккей, есть интрига.
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Ответ Graziano
Это единицы. Селянне еще. Гораздо больше тех кто сдавал резко. И плюс игра стала намного быстрее и физические требования сейчас явно не те когда Хоу по нынешним меркам пешком ходил.
Блин и мамкина норка, но ведь именно Хоу, который впереди забил после сорока и Ягр, которого догнал Овечкин тоже после. Что мешает это сделать Овечкину, он такой же Великий, как и они. Посмотрим, у нас все впереди.
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Ответ Вадим Скорин
Я уже столько раз читал и слышал, мол Овечкин всё, сдулся, старый, да зачем далеко вспоминать. В этом сезоне, что только не писали. А у него уже 26 шайб в сезоне и 848 в карьере, а ему 38 лет (по хоккейным меркам он старик).
В 38 еще очень многие забивали много. Но после 40 даже великие сдувались.
+2
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0
кто такая в раздевалке Кэпс?
https://imgbox.com/TDIijNoG
https://imgbox.com/u589INDo
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Александр-победитель!
Не сомневаюсь что догонит Горди Хоу !
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