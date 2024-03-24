Овечкин забил 25+ голов в НХЛ в 18-й раз и догнал Ягра. Больше только у Хоу – 20 сезонов
Александр Овечкин в 18-й раз в карьере забросил как минимум 25 шайб за сезон НХЛ.
Сегодня нападающий «Вашингтона» отметился дублем в игре с «Виннипегом» (3:0).
В текущем регулярном чемпионате НХЛ у россиянина уже 26 голов.
Овечкин сравнялся с Яромиром Ягром по числу сезонов с 25+ шайбами. Больше только у Горди Хоу – 20.
Горди Хоу 20 раз из 26 сезонов
Яромир Ягр 18 раз из 24 сезонов
Александр Овечкин 18 раз из 19 сезонов.
Саня Лучший!
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Не сомневаюсь что догонит Горди Хоу !