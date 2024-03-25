Кучеров остался без очков впервые за 14 матчей. У лидера гонки бомбардиров НХЛ 123 балла против 122 у Маккиннона и 117 у Макдэвида

Теги рейтинги Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон Анахайм НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров остался без очков впервые за 14 матчей.

Форвард «Тампы» не отметился результативными действиями в игре с «Анахаймом» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

Никита (22:23, 4:50 – в большинстве, «0») нанес 5 бросков в створ и 2 мимо, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и допустил 3 потери. 

30-летний нападающий завершил свою результативную серию из 13 матчей (5+24 на отрезке).

На счету россиянина 123 (41+82) очка в 70 играх, он лидирует в гонке бомбардиров лиги. До конца регулярки «Лайтнинг» осталось провести 11 матчей (Кучеров пропустил 1 игру по ее ходу). 

На втором месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 122 (44+78) очка в 71 игре, в рамках игрового дня – 3 (1+2) балла против «Питтсбурга» (5:4 ОТ). У «Эвеланш» в календаре осталось 11 матчей. 

На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 117 (26+91) очков в 67 играх, в рамках игрового дня – 2 (0+2) балла против «Оттавы» (3:5).

У «Ойлерс» в календаре осталось 13 матчей (Макдэвид пропустил 2 игры по ходу регулярки), в том числе 2 – против «Колорадо». 

16 комментариев
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Ответ ПьяныйКот
Еще пару месяцев назад про Макдэвида все забыли буквально и вот он уже в спину дышит
Это кто забыл? Наоборот говорили еще раньше что в итоге все равно он обгонит всех
+21
-2
+19
Без Вити и Поинта трудно будет...
+6
0
+6
Ответ Максим Новиков
Почему он остался без очков? В чем дело?
Не забил и не отдал результативную передачу, поэтому без очков сегодня
+3
0
+3
Вся борьба впереди!
+2
0
+2
Ответ keylargo
Без Вити и Поинта трудно будет...
Да понятно, что трудно, два основных компонента большенства Тампы😉
+2
0
+2
Не удивлюсь если все эти три персонажа дружно за 140 перелезут. Сложно, но не невозможно. Было бы круто
+2
-1
+1
К вопросу о связках в Тампе и вообще. Хедмана и Пойнта нет, и Кучерову сложнее. При этом пару моментов Куч создал, для Дамбы в первом, и для Пола во втором. Были бы там Хедман и Пойнт, возможно, был бы иной результат. И хотя новость не об этом, но какой же тяжелый этот Дамба. При всех проблемах Тампы в защите, он плох, и пока хуже того же Лилеберга.
+3
-2
+1
Двоим из этой троицы будет очень обидно не взять Харт.
+1
0
+1
Ответ ПьяныйКот
Еще пару месяцев назад про Макдэвида все забыли буквально и вот он уже в спину дышит
Эти пару месяцев только и говорили, что Макдэвид уже близко — вот-вот обгонит. И чего-то как-то не обогнал до сих пор...
+6
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Притормозил чтобы сохранить интригу.
+1
-1
0
Ответ keylargo
Без Вити и Поинта трудно будет...
А что не так с Поинтом?
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