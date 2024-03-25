Кучеров остался без очков впервые за 14 матчей. У лидера гонки бомбардиров НХЛ 123 балла против 122 у Маккиннона и 117 у Макдэвида

Никита Кучеров остался без очков впервые за 14 матчей.

Форвард « » не отметился результативными действиями в игре с « » (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате .

(22:23, 4:50 – в большинстве, «0») нанес 5 бросков в створ и 2 мимо, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и допустил 3 потери.

30-летний нападающий завершил свою результативную серию из 13 матчей (5+24 на отрезке).

На счету россиянина 123 (41+82) очка в 70 играх, он лидирует в гонке бомбардиров лиги. До конца регулярки «Лайтнинг» осталось провести 11 матчей (Кучеров пропустил 1 игру по ее ходу).

На втором месте идет форвард «Колорадо» – 122 (44+78) очка в 71 игре, в рамках игрового дня – 3 (1+2) балла против «Питтсбурга» (5:4 ОТ). У «Эвеланш» в календаре осталось 11 матчей.

На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 117 (26+91) очков в 67 играх, в рамках игрового дня – 2 (0+2) балла против «Оттавы» (3:5).

У «Ойлерс» в календаре осталось 13 матчей (Макдэвид пропустил 2 игры по ходу регулярки), в том числе 2 – против «Колорадо».