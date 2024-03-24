«Спартак» провел экскурсию по стадиону, познакомил с игроками и подарил подарки 15-летнему мальчику, выведшему из «Крокуса» более 100 человек

Ислам Халилов посетил стадион «Спартака».

15-летний Халилов подрабатывал в гардеробе «Крокус Сити Холла», где 22 марта случился теракт. Во время нападения террористов и последующего пожара он руководил эвакуацией и вывел из здания более ста человек.

Халилов – болельщик «Спартака».

«Мы пригласили Ислама, чтобы поблагодарить его за героизм. Провели ему и его друзьям экскурсию по стадиону, познакомили с командой, а также вручили в подарок именную футболку и абонемент на все домашние матчи «Спартака».

Гордимся такими болельщиками!» – говорится в сообщении «Спартака».

Фото: spartak.com