Экс-ведущую Sky Sports Вествуд не брали на работу из-за внешности: «На кастинге сказали, что я недостаточно привлекательна. Я не понимала – ведь там работали несколько непривлекательных мужчин»
Экс-ведущая Sky Sports рассказала, почему не прошла кастинг с первой попытки.
Бьянка Вествуд работала на Sky Sports в течение 22 лет и покинула канал летом прошлого года. Сейчас журналистка работает на talkSPORT.
«Много лет назад, когда я проходила кастинг, мне сказали, что я недостаточно привлекательна для Sky Sports. Отчасти я не понимала, почему должна быть привлекательной, ведь там было несколько непривлекательных мужчин.
Но в то же время я подумала, что выгляжу не так уж плохо. Тогда мне сказали, что я, как женщина, должна обладать определенной симметрией лица, которой у меня не было. Интересно, что спустя годы я оказалась в ящике с тем же самым лицом... И не имело значения, что одна бровь была выше другой!» – сказала Вествуд в интервью Business Excellence.
p.s. она, кстати, вполне нормально выглядит.
Если бы мне на собеседовании на работу сказали, что я недостаточно красив для этой работы, то я бы дико офигел. А потом, когда осознал бы, что это не прикол, то еще бы и разозлился неслабо.
Всё таки существует схема брать на спортивные каналы просто красоток, независимо от их знаний, это глупо отрицать. Основная аудитория таких каналов - мужчины. А мужчинам приятнее смотреть на симпатичную молодую мордашку, которая читает с суфлера, чем на Черданцева, читающего с суфлера.
И всё это, конечно, печально, но так работает рынок. Секс отлично продается во всех областях. На ТВ, в инете, в рекламе, везде.
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зы. внешне она очень даже милая дама.
Во-вторых, внешность штука важная, но видимо нужен набор компонентов, которые могут перевесить, а у этой дамы, возможно, этого не нашлось, не? И, возможно, внешность была не причиной, а предлогом для отказа? Ну, или эти размышления для вас сложноваты?
Но данная аналогия изначально никуда не годится, потому что она ведущая. Её работа разговаривать. И если она хорошо это делает, то её внешность не должна иметь никакого значения, если у неё нет каких-то ярко выраженных дефектов (а их нет, можете загуглить).
Я это, разумеется, понимаю. И нахожу это крайне печальным.
Сравнивать с Ринг герл очень странно, ибо их работа заключается в демонстрации своего тела. Работа же ведущего в студии заключается в другом.