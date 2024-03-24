Экс-ведущую Sky Sports Вествуд не брали на работу из-за внешности: «На кастинге сказали, что я недостаточно привлекательна. Я не понимала – ведь там работали несколько непривлекательных мужчин»

Экс-ведущая Sky Sports рассказала, почему не прошла кастинг с первой попытки.

Бьянка Вествуд работала на в течение 22 лет и покинула канал летом прошлого года. Сейчас журналистка работает на talkSPORT.

«Много лет назад, когда я проходила кастинг, мне сказали, что я недостаточно привлекательна для Sky Sports. Отчасти я не понимала, почему должна быть привлекательной, ведь там было несколько непривлекательных мужчин.

Но в то же время я подумала, что выгляжу не так уж плохо. Тогда мне сказали, что я, как женщина, должна обладать определенной симметрией лица, которой у меня не было. Интересно, что спустя годы я оказалась в ящике с тем же самым лицом... И не имело значения, что одна бровь была выше другой!» – сказала Вествуд в интервью Business Excellence.