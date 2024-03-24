Экс-ведущую Sky Sports Вествуд не брали на работу из-за внешности: «На кастинге сказали, что я недостаточно привлекательна. Я не понимала – ведь там работали несколько непривлекательных мужчин»

Теги телевидение женский футбол Sky Sports девушки и спорт Футбол

Экс-ведущая Sky Sports рассказала, почему не прошла кастинг с первой попытки.

Бьянка Вествуд работала на Sky Sports в течение 22 лет и покинула канал летом прошлого года. Сейчас журналистка работает на talkSPORT.

«Много лет назад, когда я проходила кастинг, мне сказали, что я недостаточно привлекательна для Sky Sports. Отчасти я не понимала, почему должна быть привлекательной, ведь там было несколько непривлекательных мужчин.

Но в то же время я подумала, что выгляжу не так уж плохо. Тогда мне сказали, что я, как женщина, должна обладать определенной симметрией лица, которой у меня не было. Интересно, что спустя годы я оказалась в ящике с тем же самым лицом... И не имело значения, что одна бровь была выше другой!» – сказала Вествуд в интервью Business Excellence.

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44 комментария
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Ответ Borillaz
ахахаха))) на субъективизм по поводу ее внешности ответила тем же самым старым добрым субъективизмом по поводу внешности мужиков))) но это другое)))
Так в этом же и был смысл её слов. Что женщину за внешность могут не взять, а мужика - запросто. Или вам не важны смыслы, вам важно вставить "это другое" и пофиг, что оно ни к месту совершенно?

p.s. она, кстати, вполне нормально выглядит.
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ахахаха))) на субъективизм по поводу ее внешности ответила тем же самым старым добрым субъективизмом по поводу внешности мужиков))) но это другое)))
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Что за бред? Сейчас загуглил кто эта Бьянка Вествуд , вполне симпатичная женщина
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Ответ Borillaz
смысл в другом обвиняя кого то в том, что ее судили по внешности, она в следующем же предложении делает ровно то же самое. и вот вообще пофиг как она выглядит. она лицемер
Ну, во первых, она не обвиняет никого, просто историю рассказала. Во вторых, история была не в том, что её судили по внешности, а в том, что ей не дали работу из-за сочетания пола и внешности. Вы реально не понимаете разницу?
Если бы мне на собеседовании на работу сказали, что я недостаточно красив для этой работы, то я бы дико офигел. А потом, когда осознал бы, что это не прикол, то еще бы и разозлился неслабо.
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Мутная история, учитывая кто сейчас на нашем ТВ - от блогеров до детей звёзд.. и там, что поразительно, в 99% случаях ооочень на любителя внешность! (Это я не говорю ещё о дефектах речи)
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в Италию ей надо, там женщиня-ведущие - просто сиськи на ножках
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И как мы должны оценивать объективность ее претензии без фотки, а, спортс?!
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Ответ Glukinho
в Италию ей надо, там женщиня-ведущие - просто сиськи на ножках
на Матч ТВ то же самое.
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Ответ Alex1104
Не красавица, конечно, но для мелкобриттов в самый раз.
свою женушку красавицу засветишь, великоскрепный?
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Ответ Великий Алонсо
Что за бред? Сейчас загуглил кто эта Бьянка Вествуд , вполне симпатичная женщина
Ну давай будем честны: просто "норм". Не прям чтобы "симпатичная".
Всё таки существует схема брать на спортивные каналы просто красоток, независимо от их знаний, это глупо отрицать. Основная аудитория таких каналов - мужчины. А мужчинам приятнее смотреть на симпатичную молодую мордашку, которая читает с суфлера, чем на Черданцева, читающего с суфлера.
И всё это, конечно, печально, но так работает рынок. Секс отлично продается во всех областях. На ТВ, в инете, в рекламе, везде.
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норм тётка
https://www.google.com/search?sca_esv=9fb7e5799ecea4f2&sca_upv=1&sxsrf=ACQVn0-7GeWDNqsrdP9PIxXEa_HxHDICbw:1711304437765&q=Sky+Sports+Bianca+Westwood&tbm=isch&source=lnms&prmd=invsbmt&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=2ahUKEwi5__XowY2FAxWBHhAIHeQkAdUQ0pQJegQIDBAB&biw=1280&bih=559&dpr=1.5
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С помощью поиска в интернете выяснил, как выглядит Бьянка Вествуд. Мне кажется, проблема в том, что она не негр.
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Полагаю, что мужики были непривлекательны, но обладали ещё какими-то качествами, которых небыло у этой дамы
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Может, она с годами похорошела, такое бывает
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Ответ Полуэктов Пётр
Ну, во первых, она не обвиняет никого, просто историю рассказала. Во вторых, история была не в том, что её судили по внешности, а в том, что ей не дали работу из-за сочетания пола и внешности. Вы реально не понимаете разницу? Если бы мне на собеседовании на работу сказали, что я недостаточно красив для этой работы, то я бы дико офигел. А потом, когда осознал бы, что это не прикол, то еще бы и разозлился неслабо.
То есть ты приходишь рекламировать, допустим, зубную пасту. Тебя не берут из-за гнилых и кривых зубов. И ты офигеешь с этого? Типа все равны и бла-бла-бла?)
+5
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+1
Ответ Aleksandr Dubovik
Как женщина? Вполне
В разы и обводок больше
+2
-1
+1
Ответ Дядя ТУРА
Месси лучше
Как женщина? Вполне
+8
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Ответ Vanek1411
Наверное, суть в том, что непривлекательные мужчины просто были профессионалы своего дела, но Бьянка до этого умозаключения не дошла.
ну а ты не дошел, что она тоже может быть профи, да? )
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Ответ Shatkiy KokoZhir
Так мужчин берут, чтобы они работали, а не просто светили лицом и титьками в камеру
я так понимаю, в твоем комментарии сквозит сожаление?
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Ответ иц а мен
Как говорится Мужчина должен выглядеть чуть посимпатичнее обезьяны, а вот женщин этот принцип не касается
какие еще смешные поговорки из прошлого века у тебя припасены для семейных застолий? )
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Ответ ShadyL
свою женушку красавицу засветишь, великоскрепный?
откуда у него?
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Ответ Lavochkin12
какие еще смешные поговорки из прошлого века у тебя припасены для семейных застолий? )
Тсс, эт коммент наживка на ж*нщин
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Ответ Полуэктов Пётр
"Так мужиков берут для аналитики, разбора матчей. А женщин берут в такие передачи для красоты, чтоб глаз зрителей радовали." Я это, разумеется, понимаю. И нахожу это крайне печальным. Сравнивать с Ринг герл очень странно, ибо их работа заключается в демонстрации своего тела. Работа же ведущего в студии заключается в другом.
Посмотри женщин ведущих кулинарных шоу. И страшные, и толстые, и кривые, и косые. Но умеют готовить. За это их туда и берут. В футбольные передачи женщин берут не за глубокие познания в футболе.
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Ответ Borillaz
ахахаха))) на субъективизм по поводу ее внешности ответила тем же самым старым добрым субъективизмом по поводу внешности мужиков))) но это другое)))
она пошутила. тон её интервью пропитан иронией и самоиронией.
зы. внешне она очень даже милая дама.
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Ответ Полуэктов Пётр
Так в этом же и был смысл её слов. Что женщину за внешность могут не взять, а мужика - запросто. Или вам не важны смыслы, вам важно вставить "это другое" и пофиг, что оно ни к месту совершенно? p.s. она, кстати, вполне нормально выглядит.
Смотрите, на пальцах - во-первых да, женщину могу не взять из-за внешности. Вопрос в другом - а когда их берут только из-за внешности, где все эти ребята?
Во-вторых, внешность штука важная, но видимо нужен набор компонентов, которые могут перевесить, а у этой дамы, возможно, этого не нашлось, не? И, возможно, внешность была не причиной, а предлогом для отказа? Ну, или эти размышления для вас сложноваты?
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Ответ elkipalki
То есть ты приходишь рекламировать, допустим, зубную пасту. Тебя не берут из-за гнилых и кривых зубов. И ты офигеешь с этого? Типа все равны и бла-бла-бла?)
Во первых, если цеплять за вашу странную аналогию, то я офигею если меня не возьмут за гнилые и кривые зубы в рекламу, а потом я посмотрю её, а там взяли человека с гнилыми и кривыми зубами.
Но данная аналогия изначально никуда не годится, потому что она ведущая. Её работа разговаривать. И если она хорошо это делает, то её внешность не должна иметь никакого значения, если у неё нет каких-то ярко выраженных дефектов (а их нет, можете загуглить).
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Ответ elkipalki
Так мужиков берут для аналитики, разбора матчей. А женщин берут в такие передачи для красоты, чтоб глаз зрителей радовали. Неужели непонятно? Возьмите бокс. Ринг герл берут красивых, стройных девушек, а не страшных жирух. И это нормально. Они там для красоты.
а в твою пустую головушку не закрадывалась мысль, что футбол - не есть мужская монополия, и что женщины тоже в нем могут понимать? )) Благо, не ядерная физика
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Ответ Borillaz
ахахаха))) на субъективизм по поводу ее внешности ответила тем же самым старым добрым субъективизмом по поводу внешности мужиков))) но это другое)))
у тебя с причинно-следственными выводами беда прям
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Ответ elkipalki
Так мужиков берут для аналитики, разбора матчей. А женщин берут в такие передачи для красоты, чтоб глаз зрителей радовали. Неужели непонятно? Возьмите бокс. Ринг герл берут красивых, стройных девушек, а не страшных жирух. И это нормально. Они там для красоты.
"Так мужиков берут для аналитики, разбора матчей. А женщин берут в такие передачи для красоты, чтоб глаз зрителей радовали."
Я это, разумеется, понимаю. И нахожу это крайне печальным.
Сравнивать с Ринг герл очень странно, ибо их работа заключается в демонстрации своего тела. Работа же ведущего в студии заключается в другом.
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В суд надо подавать за сексизм, унижение, визуальное измерение симметрии
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